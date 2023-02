Mladi pjevač prisjetio se teškog djetinjstva: 'Učiteljica klavira me tukla, a majka ismijavala...'

Marko Stanković je kantautor s ljubljanskom adresom koji već 12 godina polako gradi svoj put prema estradi, a s novom baladom ovaj mladić velikog raspona glasa i šarolikih gitarskih sposobnosti spreman je osvojiti cijeli Balkan. Sam živi na relaciji nekoliko gradova, a za Zagreb ga posebno vežu uspomene iz djetinjstva i njegova pokojna baka.

Pjevač je odrastao u neimaštini, a svaki novčić u obitelji odvajao se za djecu, posebice za njegovu sestru koja je rođena sa srčanom manom. 'Kad sam počeo zarađivati glazbom, svu energiju usmjerio sam samo na to. Zanemarivao sam rođendane, vjenčanja i slavlja mnogih prijatelja i članova obitelji', rekao je Marko.



Od svoje dvanaeste godine on svira, a sve je krenulo u lokalnoj glazbenoj školi gdje je išao na satove klavira.

- Moj zaigrani i energični duh nije se svidio profesorici. Svako malo bi me udarala i vikala, 'zašto mrdaš glavom kao neki pijetao'. Ako ja isprve ne bih odsvirao novu melodiju ispravno, ona bi se naljutila i slala bi me, primjerice, da joj kupim burek dok se ona smiruje uz cigaretu. Kad danas promislim o tome, toj bi ženi trebalo zabraniti raditi s djecom - prisjetio se Marko. Tog zlostavljanja mu je bilo dosta pa se nakon dvije godine ispisao iz škole.



Njegova tetka kasnije ga je pozvala da se pridruži bratiću na satovima gitare, pa je tu krenula i ljubav prema novom instrumentu.

- Odmah sam se zaljubio u gitaru i njezinu moć privlačenja ljudi oko sebe. Pjevanje je išlo nešto sporije, bio sam mnogo loš, da ne kažem katastrofalan. Tijekom vježbanja, mama koja je završila srednju muzičku školu, ušla je u sobu i rekla: 'Sine, majka te voli, ali nemoj pjevati, samo sviraj gitaru' - ispričao je Marko. Dodao je i kako je vježbao poslije pjevanje samo kada je bio sam u kući.

- Kad sam bio zadovoljan napretkom, pozvao sam sve na svirku. Mama je bila šokirana. I danas je zezam kako sam joj uspio dokazati da ću naučiti pjevati - rekao je.

Osnovao je bend i krenuo, a već sa 15 godina bili su predgrupa Goranu Bregoviću. Još pamti tremu, ali i uzbuđenje kad je stao prvi put pred tisuće okupljenih ljudi, a u divnom mu je sjećanju ostao i sam nastup.



Nakon zbrojenih 600 nastupa odlučio je proputovati svijet te spojiti ugodno s korisnim - pet ruta po tri mjeseca odradio je na kruzeru kojim je obišao pola svijeta, a tada je prvi put doživio i nemoralne ponude.

- Bilo je nenormalno. Starije žene su mi nudile ozbiljan novac za seks. Nisam to radio ni za novac ni besplatno. Bio sam u vezi, jako zaljubljen u djevojku, i znao sam svoje granice. Kad zagusti, uvijek je tu hladan tuš da ti razbistri um, ali kući sam se vratio čista obraza - ispričao je pjevač.

Za svoj novi singl dodao je kako je to njegova intimna priča. 'Kad sam krenuo s glazbom zanemarivao sam i djevojku, i te sam godine imao 270 nastupa. Ona me, očekivano, ostavila i slomila mi srce. Ljubav sam izgubio zbog predanosti poslu, a glazba me koštala najljepše ljubavne priče', prisjetio se i dodao da upravo zbog toga u novom spotu za pjesmu 'Da ne svane' bijesno lomi gitaru.

- Vjerujem u svoj potencijal i vjerujem da će publika prepoznati moju iskrenu emociju. Nakon više od tisuću nastupa siguran sam da znam zabaviti ljude, sad još moram potvrditi da ih mogu zavesti svojim autorskim pjesmama - zaključio je Marko.

