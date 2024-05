Ovo je novost na Eurosongu i mnoge je zabrinula. Hoće li to naštetiti Lasagni i plasmanu?

Objavili su na službenim stranicama Eurosonga dio redoslijeda nastupa u finalu. Uz Hrvatsku stoji natpis 'odabir producenata', što znači da će producenti emisije odlučili kad će naš predstavnik Baby Lasagna (28) nastupiti. Hoće li to biti u prvom ili drugom dijelu emisije, ovisit će i o rezultatima druge polufinalne večeri u četvrtak.

Mnoge je zabrinula ova novost na Eurosongu.

'Što to znači? Trebamo li se bojati da ćete oštetiti najveće favorite?', 'Bojim se da to nije dobra stvar, bolje bi bilo da je random odabir. Hoće li to utjecati na plasman?', pitaju se neki u komentarima na društvenim mrežama.

Foto: EUROVISION/PROMO

Uz Hrvatsku, u ruke producenata su prepuštene Srbija, Portugal te Ukrajina. Što se tiče ostalih zemalja, u prvoj polovici finala nastupit će Litva, Irska i Luksemburg, dok u drugoj Slovenija, Finska i Cipar.