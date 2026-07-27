Mnogi se rugaju Meghan radi gostovanja u 'Masterchefu': Evo kako je tražila da ju svi zovu

Vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle, potpuno je iznenadila natjecatelje i gledatelje pojavivši se kao gošća, točnije sutkinja u kulinarskom showu "MasterChef Australija". Epizoda, snimljena tijekom njezinog i prinčevog privatnog posjeta Australiji u travnju, donijela je dašak kraljevskog glamura, ali i nekoliko opuštenih, osobnih trenutaka.

Iako su je suci najavili kao vojvotkinju, ona je inzistirala da je zovu Meghan. Njezin nastup izazvao je podijeljene reakcije, a poseban trenutak dogodio se kada je usred ocjenjivanja jela primila videopoziv od supruga, princa Harryja.

#masterchef ♬ original sound - HELLO! Canada Magazine @hellocanadamag Prince Harry couldn't resist checking in on Meghan while she was filming MasterChef Australia 🤭👩‍🍳 The Duke of Sussex rang his wife with a cheerful "G'day!" – much to his wife's (and the contestants') amazement. The sweet moment occurred while the couple were in Sydney on their whirlwind Australian tour, with Meghan making a surprise guest appearance on the hit cooking show. 📽️: masterchefau #meghanmarkle

Usred kušanja jela koje su pripremili natjecatelji, član produkcijske ekipe prišao je stolu i predao Meghan telefon, rekavši kako imaju poziv u studio. S druge strane bio je princ Harry.

​- Bok, ljubavi! Moj suprug je ovdje - rekla je Meghan okupljenima, na što su natjecatelji i suci reagirali s oduševljenjem i smijehom.

Okrenula je telefon kako bi Harryju pokazala jela na stolu, govoreći mu kako su fantastična i kako bi voljela da ih može probati. Objasnila mu je da je jedna od namirnica ljuti umak koji bi za njega možda bio previše začinjen. Harry se našalio pitanjem je li prekinuo nešto važno, a zatim joj poručio da uživa i da se vide kasnije. Nakon što je poziv završio, Meghan se okrenula prema ostalima i uz osmijeh komentirala: “On je šarmer, zar ne?”

Foto: MISC

Zadatak za natjecatelje bio je pretvoriti osnovnu namirnicu u jelo "dostojno vojvotkinje", no Meghan ih je potaknula da kuhaju s osobnom pričom. Zanimalo ju je kakva ih sjećanja i emocije vežu za hranu koju pripremaju. Podijelila je i detalje iz vlastitog doma, otkrivši da nije lako zadovoljiti sve ukućane.

Opisala je kako njezin suprug, zbog britanskog podrijetla, preferira "meso, krumpire i kremaste umake", dok ona kao djevojka iz Kalifornije više uživa u ribi s grilla, citrusnim notama i svježim začinima. Otkrila je i da njihova djeca, Archie i Lilibet, vole pomagati u pripremi jela te da su "odlični jelci" koji, između ostalog, rado jedu prokulice.

Foto: Mario Anzuoni

Nastup vojvotkinje izazvao je podijeljene reakcije gledatelja. Društvene mreže bile su prepune reakcija. Mnogi su komentirali da je iznenadni poziv princa Harryja bio pomalo “sramotan”.

*uz korištenje AI-ja