Obavijesti

Show

Komentari 0
JAVIO SE I HARRY

Mnogi se rugaju Meghan radi gostovanja u 'Masterchefu': Evo kako je tražila da ju svi zovu

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Mnogi se rugaju Meghan radi gostovanja u 'Masterchefu': Evo kako je tražila da ju svi zovu
Foto: RUBA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nastup vojvotkinje izazvao je podijeljene reakcije gledatelja. Društvene mreže bile su prepune reakcija. Mnogi su komentirali da je iznenadni poziv princa Harryja bio pomalo 'sramotan'

Admiral

Vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle, potpuno je iznenadila natjecatelje i gledatelje pojavivši se kao gošća, točnije sutkinja u kulinarskom showu "MasterChef Australija". Epizoda, snimljena tijekom njezinog i prinčevog privatnog posjeta Australiji u travnju, donijela je dašak kraljevskog glamura, ali i nekoliko opuštenih, osobnih trenutaka.

Iako su je suci najavili kao vojvotkinju, ona je inzistirala da je zovu Meghan. Njezin nastup izazvao je podijeljene reakcije, a poseban trenutak dogodio se kada je usred ocjenjivanja jela primila videopoziv od supruga, princa Harryja.

@hellocanadamag Prince Harry couldn't resist checking in on Meghan while she was filming MasterChef Australia 🤭👩‍🍳 The Duke of Sussex rang his wife with a cheerful "G'day!" – much to his wife's (and the contestants') amazement. The sweet moment occurred while the couple were in Sydney on their whirlwind Australian tour, with Meghan making a surprise guest appearance on the hit cooking show. 📽️: masterchefau #meghanmarkle #masterchef ♬ original sound - HELLO! Canada Magazine

Usred kušanja jela koje su pripremili natjecatelji, član produkcijske ekipe prišao je stolu i predao Meghan telefon, rekavši kako imaju poziv u studio. S druge strane bio je princ Harry.

'LJETNI ODMOR' Meghan je objavila obiteljske fotografije s imanja na kojem je pokopana princeza Diana
Meghan je objavila obiteljske fotografije s imanja na kojem je pokopana princeza Diana

​- Bok, ljubavi! Moj suprug je ovdje - rekla je Meghan okupljenima, na što su natjecatelji i suci reagirali s oduševljenjem i smijehom.

Okrenula je telefon kako bi Harryju pokazala jela na stolu, govoreći mu kako su fantastična i kako bi voljela da ih može probati. Objasnila mu je da je jedna od namirnica ljuti umak koji bi za njega možda bio previše začinjen. Harry se našalio pitanjem je li prekinuo nešto važno, a zatim joj poručio da uživa i da se vide kasnije. Nakon što je poziv završio, Meghan se okrenula prema ostalima i uz osmijeh komentirala: “On je šarmer, zar ne?”

Prince Harry set to celebrate 41st birthday on September 15 **FILE PHOTOS**
Foto: MISC

Zadatak za natjecatelje bio je pretvoriti osnovnu namirnicu u jelo "dostojno vojvotkinje", no Meghan ih je potaknula da kuhaju s osobnom pričom. Zanimalo ju je kakva ih sjećanja i emocije vežu za hranu koju pripremaju. Podijelila je i detalje iz vlastitog doma, otkrivši da nije lako zadovoljiti sve ukućane.

EKSPLOZIVAN RAZGOVOR Zašto je Oprah pitala Meghan jesu li je ušutkali? Sad je otkrila
Zašto je Oprah pitala Meghan jesu li je ušutkali? Sad je otkrila

Opisala je kako njezin suprug, zbog britanskog podrijetla, preferira "meso, krumpire i kremaste umake", dok ona kao djevojka iz Kalifornije više uživa u ribi s grilla, citrusnim notama i svježim začinima. Otkrila je i da njihova djeca, Archie i Lilibet, vole pomagati u pripremi jela te da su "odlični jelci" koji, između ostalog, rado jedu prokulice.

The Paley Honors Gala in Beverly Hills
Foto: Mario Anzuoni

Nastup vojvotkinje izazvao je podijeljene reakcije gledatelja. Društvene mreže bile su prepune reakcija. Mnogi su komentirali da je iznenadni poziv princa Harryja bio pomalo “sramotan”.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTOEKSKLUZIV Luka Modrić traži vilu u Istri? Evo gdje je bio
NOVI DVORI?

FOTOEKSKLUZIV Luka Modrić traži vilu u Istri? Evo gdje je bio

Kapetan nogometne reprezentacije obišao je gradilište prije nego li se ukrcao na jahtu i zaputio na odmor. Ljeta su mu rezervirana za plovidbu Jadranom s obitelji
FOTO/VIDEO Fešta za Olivera! Iva istaknula dekolte i vitke noge, Perčin ljubila svog Gelu
'TRAG U BESKRAJU'

FOTO/VIDEO Fešta za Olivera! Iva istaknula dekolte i vitke noge, Perčin ljubila svog Gelu

Na trajektu Marko Polo, koji je iz Splita plovio prema Veloj Luci, u nedjelju nije trebalo dugo čekati da krene pjesma. Čim su Ante Gelo i njegov bend zasvirali prve taktove, putnici su se okupili oko njih, izvukli mobitele i počeli pjevati uglas
Trener Edo iz 'Života na vagi' otkrio je od čega točno boluje
TIJELO REKLO DOSTA

Trener Edo iz 'Života na vagi' otkrio je od čega točno boluje

Edin Mehmedović već tjednima trpi jake bolove, a sad je pokazao i snimke magnetske rezonance

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026