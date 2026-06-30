Moana ili Vaiana? Evo zašto ova Disneyjeva junakinja ima skroz drugačije ime u Hrvatskoj...

Disneyjev animirani hit iz 2016. godine, koji je u svijetu poznat kao "Moana", osvojio je srca publike svojom pričom o hrabroj polinezijskoj djevojci i zaraznom glazbom. No, dok je američka publika upoznala Moanu, gledatelji u Hrvatskoj i većini Europe upoznali su istu junakinju pod imenom Vaiana. Ova promjena izazvala je znatiželju i brojna pitanja, a iza nje se krije zanimljiva priča o zaštitnim znakovima, marketinškim strategijama i jednoj neočekivanoj kulturnoj asocijaciji.

Glavni i službeni razlog za promjenu imena leži u pravnoj sferi. Ime "Moana" već je bilo registrirano kao zaštitni znak u Španjolskoj i nizu drugih europskih zemalja, što je Disneyju onemogućilo korištenje originalnog naziva. Kako bi izbjegli potencijalne pravne bitke i kršenje autorskih prava, marketinški timovi odlučili su se za alternativno ime. Ovu informaciju potvrdio je i jedan od redatelja filma, John Musker, na filmskom festivalu u Annecyju, objasnivši da "Moana" jednostavno nije bila legalno dostupna za korištenje na većini europskih tržišta.

Međutim, postoji i drugi, neslužbeni, ali vrlo uvjerljiv razlog koji se posebno ističe u Italiji. Naime, ime Moana u toj je zemlji neraskidivo povezano s Moanom Pozzi, jednom od najpoznatijih talijanskih glumica iz filmova za odrasle, koja je preminula 1994. godine. Disneyjevi stratezi procijenili su da bi imenovanje dječje junakinje po osobi takve reputacije moglo dovesti do neželjenih i neprimjerenih rezultata prilikom internetskih pretraga. Zabrinutost da bi djeca u potrazi za informacijama o omiljenom liku mogla naići na sadržaj za odrasle bila je dovoljna da se poduzmu drastične mjere. Zbog toga je u Italiji film dobio treće ime - "Oceania" - dok je za ostatak Europe, uključujući Hrvatsku, odabrano ime "Vaiana".

Vaiana: Ime koje čuva duh Polinezije

Odabir imena "Vaiana" nije bio nimalo slučajan. Disney se potrudio pronaći alternativu koja zadržava polinezijske korijene i tematsku povezanost s pričom. Ime Vaiana potječe s Tahitija i Cookovih otoka, a sastavljeno je od dvije riječi: "Vai", što znači "voda", i "Ana", što znači "pećina". U prijevodu, ime Vaiana znači "vodena pećina" ili "voda iz pećine", što se savršeno uklapa u narativ filma koji slavi ocean i vodu kao izvor života. Time je, unatoč promjeni, sačuvan smisao koji nosi i originalno ime, budući da "Moana" na većini polinezijskih jezika znači "ocean".

Foto: STEVEN MARKHAM/EPA

Zanimljivo je da je film i na samom Tahitiju prikazan pod nazivom "Vaiana". Lokalno stanovništvo pronašlo je i logičan razlog za to, nevezan uz europske probleme. Kako je objasnio jedan suradnik na tahićanskoj sinkronizaciji, ime Moana ("ocean") stvaralo je narativnu nelogičnost. Pitanje koje su si postavljali bilo je: "Zašto se otac toliko ljuti što je opsjednuta oceanom kad ju je sam nazvao 'Ocean'?" S imenom Vaiana, priča je dobila više smisla. Tahićanska verzija filma postala je i prvi Disneyjev film ikad sinkroniziran na tahićanski jezik te se danas koristi u školama kao pomoć pri učenju jezika.

Hrvatska Vaiana i tajne sa seta

U Hrvatskoj je film, pod punim nazivom "Vaiana: Potraga za mitskim otokom", premijerno prikazan 24. studenog 2016. godine. Glas glavnoj junakinji u hrvatskoj sinkronizaciji posudila je tada iznimno talentirana četrnaestogodišnja Mia Negovetić, dok su se u ostalim ulogama našli Radojka Šverko, Ervin Baučić i Ivana Rushaidat. Režiju sinkronizacije potpisala je Anja Maksić Japundžić, a za glazbenu produkciju bio je zadužen Nikša Bratoš.

Iza samog filma krije se niz fascinantnih detalja. Redatelji Ron Clements i John Musker proveli su godine istražujući kulturu pacifičkih otoka, a osnovan je i poseban tim stručnjaka, "Oceanic Story Trust", sastavljen od arheologa, povjesničara i kulturnih antropologa, kako bi se osigurala što veća autentičnost prikaza polinezijske tradicije i mitologije. Prvotna ideja bila je usredotočena isključivo na poluboga Mauija, no nakon putovanja na pacifičke otoke, priča je promijenjena kako bi u središtu bila mlada i odlučna junakinja. Sam Maui, kojemu glas posuđuje Dwayne "The Rock" Johnson, u početku je bio zamišljen kao ćelav, no kasnije je dobio svoju prepoznatljivu bujnu kosu. S obzirom na najavu igrane verzije filma, dvojnost imena Moana i Vaiana zasigurno će se nastaviti.

Disney je potvrdio da igrani film stiže u kina 10. srpnja 2026. godine, a Dwayne "The Rock" Johnson reprizirat će svoju popularnu ulogu poluboga Mauija. Glavnu ulogu Moane preuzet će mlada australska glumica Catherine Laga'aia. Time će priča o hrabroj polinezijskoj junakinji dobiti novo poglavlje, a marketinška priča o dva imena nastavit će živjeti i s novom generacijom gledatelja.

*uz korištenje AI-ja