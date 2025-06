Moćne jurilice nisu imale šansu pokraj 'savršene' Laure: Stigla na CARS show u Varaždinu...

Varaždin je u srijedu i četvrtak postao epicentar automobilističkog uzbuđenja zahvaljujući prvom izdanju Croatian Automotive Race Showa (CARS), najvećeg automobilističkog događaja u ovom dijelu Europe. Na prostoru varaždinskog aerodroma okupili su se ljubitelji automobila, motocikala, kamiona i svih vrsta vozila, a dvodnevni spektakl obilježile su adrenalinske utrke, izložbe vozila, edukativni sadržaji, nagradne igre i bogat glazbeni program.

Tom događaju nije mogla odoljeti ni Laura Prgomet, natjecateljica posljednje sezone 'Gospodina Savršenog'. Pojavila se u crvenom pripijenom kombinezonu koji je savršeno pratio njezino tijelo, a odjevnu kombinaciju upotpunila je crvenim štiklama.

Varaždin: Croatian Automotive Race Show | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Podsjetimo, Laura je nedavno govorila o operaciji nosa kojoj se podvrgnula. Tom prilikom je objavila fotografije i videozapise prije i poslije zahvata, ne skrivajući ni detalje oporavka, uključujući podljeve ispod oka koji su, kako kaže, sasvim normalni u postoperativnom razdoblju.

Istaknula je da je ovo već njena druga operacija nosa – prvu je imala još kao dijete zbog devijacije septuma i problema s disanjem.

- Želim se obraniti pred ljudima koji me nisu vidjeli uživo. Taj moj nos nije prije bio toliko loš. To su svi rekli koji su me vidjeli uživo, pogotovo nakon showa. Nažalost, nisam fotogenična osoba, tako da sam ispala tako kako sam ispala - ispričala je ranije u obliku Instagram Storyja.