Model želi imati najveću guzu: Kirurzi me više ne žele operirati

Platit ću 50 tisuća dolara bilo kojem uglednom kozmetičkom kirurgu koji će mi ispuniti želju, govori Meli Santa, koju je već nekoliko kirurga odbilo i nisu joj htjeli više povećavati stražnjicu

<p>Instagram model <strong>Meli Santa </strong>(24) uporno radi na tome da ima najveću stražnjicu na svijetu. Na Instagramu je prati više od 400 tisuća ljudi i redovito ih 'časti' provokativnim fotografijama u donjem rublju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Operirala se da izgleda kao lutka</strong></p><p>Obožavateljica je plastičnih operacija. Već je operirala nos, dvaput je korigirala grudi, napunila je usne filerima te je išla na brazilski butt lift. No, tu ne planira stati. Operacijama želi postići što veću stražnjicu. </p><p>- Želim najbolju stražnjicu na svijetu. Na misiji sam da je povećam. Stražnjica mi izgleda poprilično prirodno sad, no preferiram umjetan izgled pa želim implantate da je još povećam - ispričala je Meli za strane medije. </p><p>Sve dok ne dobije rezultat koji želi, ići će na plastične operacije. No, ne ide joj sve baš po planu. Kaže kako su svi estetski kirurzi s kojima je razgovarala odbili novu operaciju.</p><p>- Mnogi se dive mojoj stražnjici i ispituju me gdje sam je napravila. Kažu mi da je 100 posto prirodna i da je ne bih trebala mijenjati - govori model.</p><p>Posjetila je brojne estetske kirurge i preporučili su joj da ne mijenja više svoj izgled. </p><p>- Odbijaju jer je stražnjica već velika i okrugla pa bi još veća izgledala disproporcionalno s mojim tijelom - kaže Meli, koja je spremna i više platiti samo da joj se povećaju atributi.</p><p>- Platit ću 50 tisuća dolara bilo kojem uglednom kozmetičkom kirurgu koji će mi ispuniti želju - kaže. </p>