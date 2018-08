Modela 'Zombie Boya' pronašli su mrtvog u stanu u 33. godini

Rick Genest, model čije je cijelo tijelo prekriveno tetovažama, preminuo je u srijedu u 33. godini. Kanađanin poznatiji pod umjetničkim imenom 'Zombie Boy' proslavio se 2011. u glazbenom spotu 'Born This Way' Lady GaGe (32). Rickovo tijelo pronašli su u njegovom stanu u Montrealu u Kanadi. Lady GaGa, s kojom se sprijateljio nakon suradnje, je shrvana. U objavi na Twitteru otkrila je da je kanadski model počinio samoubojstvo.

- Moramo jače raditi na tome da se promiče mentalno zdravlje i pomogne ljudima koji imaju problema. Ako ste depresivni, nazovite člana obitelji ili prijatelja još danas. Moramo čuvati jedni druge - rekla je shrvana glazbenica.

Science tells us that it takes 21 days to form a habit, if you are suffering from Mental Health issue I beckon for today to be your first day or a continuation of the work you’ve been doing. Reach out if you’re in pain, and if you know someone who is, reach out to them too. pic.twitter.com/4pVR5xyoH6