Modni sud: Umjesto pjesmama isticali su se lošim kreacijama

Na opatijskoj pozornici sinoć su se izredali neki vrlo nam znani glazbenici, a neki prilično nepoznati. Osim ne pretjerano inovativnih pjesama povratak Dore obilježila je parada kičastih opravica u kojima su se naše pjevačice i pjevači ponosno šepurili po bini.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Danijela Pintarić (39) nosila je crnu haljinu u kojoj je istaknula dosta kože- dekolte je privlačio pozornost publike sve dok se glumica i pjevačica nije “zanjihala” u ritmu balade koju je pjevala s Bojanom Jambrošića (33) te otkrila prorez na haljini koji joj je sezao gotovo do boka. A na leđima, opet koža. Pintarić su se žice ozvučenja spetljale pa je malo tko mogao razabrati na prvi pogled ima li stražnji dio haljine ponovno funkciju naglašavanja Danijeline linije ili skrivanja tih nesretnih kablova.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Jelena Bosančić (32) svoju je kreaciju zamislila, doimalo se, kao spoj elegancije i mladenački otkačenog stila, ali šljokice su “iskakale” s nje gdje god je padao pogled. Od njezine opravice za koju je bilo teško ustanoviti je li mini haljina, kratki kombinezon ili nešto između najviše se ipak isticao plašt okićen šljokičavim našivcima koje je glazbenica okačila i u kosu pa i na najlonke. A cijeli je stajling upotpunila čizmama koje kopiraju model legendarnih martensica.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Mlada Kim Verson (25) nosila je jednostavnu haljinu u tamnom tonu, no vitkoj pjevačici netko je, čini se, zaboravio sugerirati da frizure ili make up-om istakne neki detalj. Na pozornici Dore doimala se bez osobite ideje stilista, odnosno izgledala je fantastično za odlazak na piće s prijateljicama u obližnji noćni klub, ali od glamura ni g!

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

No, čim je simpatična Verson odjurila s pozornice, glazbenica Beta Sudar (19) svojom je pojavom razbuktala komentare. Mrežasti detalji na zlatnoj haljini koje je kombinirala s metalnim čizmama malo kome nisu upali u oko. Svega je nabacila na sebe, ono sto je otpjevala malo kome je zapelo za uho.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Lea Mijatović (31) istaknula se rozom toaletom s potpisom Ivana Alduka u kojoj je izgledala pomalo bajkovito, a cijena joj je čak 20.000 kuna. Ponosni dizajner hodao je iza pjevačice noseći joj šlep haljine da se ne zaprlja dok je šetala studijem. Manje bajkovitim se doimala boja njezine kože na malim ekranima koju je, valjda, željela dodatno naglasiti solarijem ili nekim sredstvom za tamnjenje pa je rezultat ispao narančast!

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nedi Parmać (33) iskustvo odlaska na dva Eurosonga nije bilo dovoljno da kolegicama iz grupe s kojom je nastupila, Gelato sisters, na pozornici izgleda efektno. Raspjevana trojka prešaltala se, kako su rekle, u 40-te, no crne haljine istaknute bijelim detaljima bile su dosadne i nimalo scenske. Frizurama su crnokosa, crvenokosa i plavokosa pjevačica pokušale popraviti ukupan dojam, ali... nije išlo, pišu komentatori na društvenim mrežama.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Slatka Domenica (26) stala je na pozornicu Dore u kombinaciji nadahnutoj izgledom haljine kakvu Sarah Jessica Parker u ulozi Carrie Bradshaw nosi na špici serije Seks i grad snimljenoj prije vise od 20 godina. Visoki rep istaknuo je mladoliko lice simpatične Velalučanke no takav ukupan stajling viđen je previše puta.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Najviše pažnje privukao je stajling Lidije Bačić (33) koja je na pozornicu došla u prozirnom crnom kombinezonu s crnom čipkom koja je pokrivala 'osjetljiva' mjesta. Brojni obožavatelji komentirali su kako je splitska pjevačica pjevala u grudnjaku i gaćama, ali kako smo je i trebali poslati na Eurosong jer bi vrlo vjerojatno, tamo došla gola.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Istrijanka Elis Lovrić pjevala je pjesmu 'All I really want', a za tu izvedbu odabrala je renesansnu crvenu haljinu u obliku zvona, s čipkom na ramenima. Haljina nas je podsjetila na Romea i Juliju, osim što je Elis na pozornici nedostajao njezin Romeo.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Bernarda Brunović (26) pojavila se u dugačkoj svečanoj haljini koja je po cijeloj dužini bila posuta šljokicama.