Modrić i Vanja zajedno su već 16 godina: Upoznali su se slučajno, a na svadbi im pjevao Halid...

Hrvatski reprezentativac i kapetan Luka Modrić (37) već je godinama u braku sa ženom svog života, Vanjom (40). Iako mnogi znaju da poznati par ima troje djece te da se uz njih nikad nisu vezali skandali i afere, malo tko zna kako je njihova ljubav započela.

Poznati par ljubavnu vezu počeo je 2006. godine, a vjenčali su se četiri godine nakon, u matičnom uredu. Slavlju je prisustvovao tek najuži krug obitelji, a veselili su se u zagrebačkom restoranu Okrugljak.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Vanja na sebi nije imala vjenčanicu, već elegantnu haljinu ispod koje nije mogla sakriti svoj poveći trbuščić. Mjesec dana nakon vjenčanja u Zagrebu rodila je prvo dijete, sina Ivana. Hrvatski reprezentativac u to vrijeme igrao je za londonski Tottenham, a onda se s obitelji preselio u Madrid, gdje je potpisao ugovor za kraljevski Real Madrid.

Foto: Željko Hladika/Pixsell

Godinu dana nakon 'malog' civilnog vjenčanja, Vanja i Luka Modrić odlučili su se vjenčati i crkveno. Luka je nosio elegantno tamnoplavo odijelo, a njegovi kolege nosili su svijetloplava odijela u boji Dinama. Vanju je do oltara dopratio Zdravko Mamić. Djeveruše su imale ljubičaste svilene haljine do koljena, poput onih koje su se nosile 1960-ih godina. Dok je Zdravko Vanju vodio do oltara, svirao je 'Svadbeni marš', a potom je crkveni zbor otpjevao 'Ave Mariju'. Luki je kum bio prijatelj iz djetinjstva.

Svečani čin došli su uveličati Slaven Bilić s djevojkom, Stipe Pletikosa, Modrićev prijatelj Vedran Ćorluka, Mario Mamić i njegova tadašnja supruga Monika, koja je pažnju privlačila prozirnom haljinom kroz koju joj se vidjela stražnjica. Oko 19.00 sati završila je ceremonija. Okupljeni uzvanici uputili su se na proslavu u zagrebački hotel Westin gdje je Modrić rezervirao salu za 300 ljudi. Mladence je cijelo vrijeme čuvalo jako osiguranje.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Večeru su počeli pršutom, kulenom, kravljim sirom i salatom od hobotnice. Zatim su bili servirani goveđa juha te crni rižoto od škampa i sipe. Janjetina i teletina s mlincima i pekarskim krumpirom bili su glavno jelo. Nakon nekoliko sljedova jela gosti su uživali u ukusnim štruklima. Pili su najskuplja crna i bijela vina, a pripremali su se i ukusni kokteli. Poslije ponoći Vanja i Luka razrezali su svadbenu tortu, koja je bila na tri kata od bijele i crne čokolade. Nogometaš je večeru platio 126.600 kuna. 'Šlag na torti' bio je legendarni Halid Bešlić (69), kojeg je Modrić rezervirao čak dvije godine unaprijed.

- Samo zapiši taj termin - rekao je Luka Halidu.

Foto: Damir Špehar/Pixsell

Tri godine kasnije dobili su kćer Emu, a 2017. stigla je i malena Sofia.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

