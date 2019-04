Mogu li zaustaviti smrt? Svijet ljudi zauvijek će se promijeniti

Još su samo dva dana ostala do premijere 8. sezone 'Igre prijestolja'. Dok čekamo početak, donosimo vam pregled svih preživjelih likova u seriji.

Za početak, tu je možda i najoštećeniji iz cijelog serijala, kopile Sjevera, Jon Snow. Fraza 'you know nothing Jon Snow' već se duboko urezala u pamćenje svih gledatelja, često su mu govorili da je glup i neinformiran, ali to je za ovog ricavog, sitnog borca najmanja od svih trauma. Maćeha, pokojna Catelyn Stark, nije ga voljela, nadala se da će umrijeti, tati Nedu su mu odsjekli glavu, prvu ljubav i seksualnu partnericu ubili su mu pred očima, pa je i sam malo umro, a valjda će ubrzo doznati i da se s novom simpatijom, majkom zmajeva Daenerys Targaryen, ne bi trebao zabavljati. Čak i ako na kraju zavlada carstvom, čim se malo opusti, ovog mladića mogao bi uhvatiti žestoki PTSP koji će nekog psihijatra iz tog vremena učiniti jako bogatim čovjekom.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205633 / Severina na premijeri posljednje sezone Igra prijestolja.]

Tu je onda i spomenuta majka zmajeva. Brat Vyseris, kojeg ne možemo opisati nikako drugačije nego debil, prodao ju je vođi nekakvih divljaka na konju koji ju je silovao, ali Daenerys se nekako prilagodila cijeloj situaciji i zavoljela je svojeg Khala Drogu. Ljubav nije dugo trajala, ne zbog razlika u karakteru nego zbog navike Georga R.R Martina da ubija ljude. Usput je i izgubila dijete, malo kasnije je shvatila da joj vatra ne može ništa te je na ovaj svijet donijela tri zmaja.

Razapela je tisuće gospodara, ali ova ambiciozna djevojka svijetle puti, Daenerys Targaryen ipak noću mirno spava te je, prema mišljenju autora teksta, ipak najveća šansa za dugotrajni mir u Westerosu.

Makar će i ona sigurno morati kod psihijatra. A tamo će sigurno sresti i omiljenog lika cijele serije, Tyriona Lannistera. Peter Dinklage je ovom ulogom osvojio sve, a ovaj “polučovjek”, kako su mu klicali u seriji, ipak je nekako uspio preživjeti lavinu problema koja ga je zadesila. Jednom je spašen “suđenjem bitkom” kad je već bio osuđen na smrt, onda je i bio osuđen na smrt pa je pobjegao. A kad smo kod gore spomenute lavine problema, nikako se ne smije zaboraviti da je Tyrion vlastita oca usmrtio samostrelom dok je pokojni gospodin bio na toaletu. E da, njegova sestra Cersei nikad mu nije oprostila što njihova majka nije preživjela njegov porođaj, pa mu je često i to bacala pod nos kao njegovo prvo ubojstvo.

Foto: IMDB

E da još jednom, možda i najgore od svega, prijetili su mu da će mu odrezati penis, a tad smo uspjeli saznati, barem prema Tyrionovim tvrdnjama, da je penis patuljka jednak penisu odrasle osobe. Svašta i naučiš...

Tyrion je penis zadržao, ali Theon Greyjoy, kasnije Reek, pa opet Theon Greyjoy, svoj penis nije. Gotovo je nevjerojatno što je ovaj izdajnik kukavica sve uspio preživjeti, ali njegove šanse da se popne na tron su nepostojeće.

Svoje snove o zadržavanju titule imaju i članovi kuće Stark. Dobro, nije da su svi pretjerano zainteresirani za to. Bran ima druge dugovječne planove, Arya, ta mala slatka psihopatkinja radije bi ubijala nego vladala, a Sansa je još daleko od trona. Možda da se udruže, ali iako su braća i sestre, nemaju baš puno toga zajedničkog. A i u seriji su ih odmah razdvojili na početku. Arya je pobjegla iz Kraljeva Grudobrana i krenula u ubilački pohod, ima više ubojstava nego što ima godina.

Foto: IMDB

Sansa nije bila te sreće pa je u seriji dodijeljena dvojici najvećih psihopata. Prvo ju je Joffrey maltretirao i pokušavao joj od života napraviti pakao, da bi je kasnije Maloprsti “prodao” Ramsayju Boltonu, čiji su hobiji mučenje i izazivanje patnje drugima. Bran, iako je bio zdrav samo prvih 50 minuta serije, na kraju je, možemo reći, i najbolje prošao od svih Starkova.

On nema ruku, ona nema dušu, oni su brat i sestra, ljubavnici Jaime i Cersei Lannister. Unatoč svim nedostacima, naučili smo da Lannistere nikad ne treba otpisivati, a unatoč tomu što su obećali pomoć Daenerys u borbi protiv Bijelih šetača, to obećanje ne planiraju ispuniti. Nek’ se oni međusobno poubijaju, pa ćemo mi riješiti onoga tko ostane, razmišljaju Lannisteri. Sva djeca su im mrtva, ostali su sami na svijetu i neće se lako predati. Uostalom, imaju Bijeli šetači što prošetati dok ne dođu do Kraljeva Grudobrana na jugu. Možda se nadaju da će ih sunce ubiti.

To su zapravo svi koji imaju nekakve šanse da dođu na tron, ali preživjelih ima još. Brienne of Tarth spremna je služiti ako na postolje dođe pravi čovjek, Samwell Tarly jedan je od anonimnih junaka borbe protiv zla, Varys bi svakako trebao dobiti nagradu “mirotvorac” da ona postoji u ovom svijetu, Bron neće doći na postolje, ali stvarno se nadamo da će na kraju biti sretan u nekom dvorcu... Od onih “dobrih” tu su još sir Davos, Jorah Mormont, Gendry, Yara, Grey Worm...

Foto: Twitter/24sata

Živa su i najnesimpatičnija braća u povijesti televizije: Pas (The Hound) i Planina (The Mountain). Dobro, Psa nam je i malo žao, nitko ne zaslužuje da mu se spali lice zbog igračke, dok će Planina, svi se nadamo, skončati bolnom smrću... Makar je teško zamisliti čovjeka koji će u tome uspjeti, ali svejedno se nadamo.

Zadnju grupu preživjelih možemo nazvati “faktori iznenađenja”. Tu je crvena čarobnica Melisandre, koja je pokazala što zna i umije kad je rodila sjenku koja je potom usmrtila Renlyja Baratheona, digla je Jona Snowa iz mrtvih, a to je vjerojatno mali dio njezina čarobnjačkog repertoara.

Istom Bogu svjetla služi i Beric Dondarrion, koji je dosad iz mrtvih ustajao čak šest puta, zbog čega je ovoga gospodina jako teško zauvijek otpisati. I za kraj, čovjek imena čovjek. Aryji se predstavio kao Jaqen, on može biti bilo tko, ali preferira biti nitko, pa ostavimo malu šansu da se ovaj ubojica na kraju popne na tron. Uostalom, samo bi trebao “ukrasti” lice od budućega kralja i kraljice.