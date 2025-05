Mogući prosvjedi zbog Izraela na Eurosongu: U Švicarsku je pozvano čak 1300 policajaca

Manje od petnaestak minuta dijeli nas do početka prve polufinalne večeri 69. izdanja Eurosonga, koji se ove godine održava u švicarskom Baselu. Iako je domaćin natjecanja pripremio spektakl s bogatim glazbenim i popratnim programom, cijeli događaj odvija se u sjeni napetosti i prosvjeda zbog sudjelovanja Izraela, što je ponovno izazvalo val rasprava i podjela diljem Europe.

Sigurnosne mjere u Baselu su izuzetno pojačane, u gradu je raspoređeno oko 1300 policajaca, uz dodatne snage iz švicarskih oružanih snaga, savezne policije te iz susjednih Njemačke i Francuske.

Foto: Jens Büttner/DPA

Ove mjere uvode se zbog očekivanja prosvjeda, s obzirom na to da sudjelovanje Izraela na Eurosongu izaziva bijes i kritike zbog rata u Gazi i kontinuiranih vojnih akcija izraelske vojske. Slični prizori viđeni su i prošle godine u Malmöu, gdje su tisuće propalestinskih prosvjednika, uključujući Gretu Thunberg, izašle na ulice.

Izraelsku predstavnicu Yuval Raphael (24), pjevačicu koja je preživjela napad Hamasa na festivalu Nova, tijekom šetnje tirkiznim tepihom dočekali su zvižduci, negodovanje i navodne prijetnje smrću, zbog čega je izraelska televizija Kan podnijela prijavu lokalnoj policiji.

Nakon tog incidenta, Raphael zbog sigurnosnih razloga neće davati intervjue akreditiranim novinarima. Organizatori iz Europske radiodifuzne unije (EBU) ističu kako žele zadržati natjecanje apolitičnim i univerzalnim, ali priznaju da nisu imuni na globalna zbivanja te naglašavaju važnost povezivanja kroz glazbu.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Prije samog početka ovogodišnjeg Eurosonga, više od 70 bivših natjecatelja i pobjednika potpisalo je otvoreno pismo EBU-u tražeći isključenje Izraela iz natjecanja, optužujući izraelsku javnu televiziju KAN za suučesništvo u genocidu nad Palestincima i višedesetljetnom režimu aparthejda i okupacije.

Potpisnici pisma pozivaju EBU na dosljednost, podsjećajući da je Rusija izbačena iz natjecanja zbog invazije na Ukrajinu. Unatoč tome, EBU je odbio zabraniti nastup Izraelu, a javnost i brojni fanovi ponovno pozivaju na bojkot natjecanja, što je već prošle godine rezultiralo značajnim padom gledanosti pa je u Velikoj Britaniji Eurosong pratilo 25% manje gledatelja nego 2023. godine.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Izrael će ove godine predstavljati pjesma 'New Day Will Rise', a Yuval Raphael nastupa u drugoj polufinalnoj večeri. Prema kladionicama, Izrael se i dalje smatra jednim od favorita, no očekuje se da će nastup biti obilježen zvižducima i prosvjedima u publici.

Organizatori i domaćini iz Švicarske, unatoč svemu, najavljuju Eurosong za pamćenje, s bogatim popratnim programom i dodatnim simbolizmom pa tako prva polufinalna večer nosi naziv 'Tamo gdje je sve započelo', kao omaž prvoj Euroviziji održanoj upravo u Švicarskoj.