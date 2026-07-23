'Moj djed je ubojica Charles Manson': O strašnoj obiteljskoj tajni snimila dokumentarac

Sophia Maddox (26) odrasla je slušajući oca kako govori da nikada nije upoznao vlastitog oca. Prije četiri godine odlučila je istražiti obiteljsku povijest i došla do šokantnog otkrića da je njen djed Charles Manson, vođa kulta odgovornog za ubojstva glumice Sharon Tate i obitelji LaBianca 1969. godine.

Otkriće ju je navelo da krene snimati dokumentarac 'Moj djed, Charles Manson' za Hulu u kojem istražuje svoje porijeklo. Njen otac, Daniel Arguelles, začet je tijekom kratke veze, otkrila je Maddox za Guardian, i dodala kako vjeruje da je njegova majka možda znala tko mu je otac, ali mu to nikada nije rekla.

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- Moja baka, počivala u miru, tajnu je odnijela u grob. Poznavala sam je kao dijete, ali dok je odgajala mog oca, nije se prema njemu odnosila onako kako je zaslužio, i mislim da je to bilo zbog toga tko mu je otac. Najveća trauma mog tate bila je to što nitko nije priznavao ono što je proživio kao dijete. Zato je osjećao potrebu da o tome razgovara sa mnom još dok sam bila mala - kazala je Maddox.

U dokumentarcu Maddox i suredateljica Alexandra Orton razgovaraju s članovima kulta, ali i uspoređuju stare snimke nasmijanog Arguellesa dok se igra s kćeri sa snimkama ubojice s urezanom svastikom na čelu. Manson i Arguelles dijele iste oštre crte lica i prodorne smeđe oči. No Maddox se tijekom filma suočava i s drugim osobinama koje su dijelili: traumama iz djetinjstva, problemima s mentalnim zdravljem i nepredvidivim ponašanjem koje je ponekad moglo postati vrlo burno. Obojica su odrasla bez biološkog oca, Manson je veći dio mladosti proveo u popravnim domovima, dok je Arguelles kao dijete poslan u vojnu školu na preodgoj.

U dokumentarcu se, kaže Maddox, ne bavi samim Mansonom nego posljedicama traume koja se prenosila u njenoj obitelji. Orton dodaje da nisu htjele Mansona prikazati kao 'nadljudskog' zlikovca, nego objasniti da su za zločine odgovorni ljudi koji su dio našeg društva.

- Snimila sam mnogo dokumentaraca o stvarnim zločinima i mislim da društvo ima fascinaciju stvaranjem čudovišta koja djeluju nadljudski, kao negativci iz filmova o superjunacima. Ali ako želimo razumjeti kako spriječiti da se loše stvari događaju, moramo shvatiti da svako monstruozno djelo počini ljudsko biće - kazala je Orton. Najvažnija lekcija koju Maddox tijekom filma spoznaje jest da se zlo ne nasljeđuje, ali trauma može. Upravo je to, kaže, naslijedila od svog oca.

Njezin otac Daniel Arguelles također se teško nosio sa spoznajom da mu je Charles Manson biološki otac, kao i sa sličnostima koje je prepoznavao među njima.

- Nikad ga nisam upoznao, ali ga poznajem. Ja jesam on, ali nisam on - kaže u dokumentarcu. Arguelles, koji se i sam bavi filmom i kreativnim radom, podržao je kćer u odluci da istraži njihovu obiteljsku prošlost kroz dokumentarni film, ali istodobno je bio zabrinut koliko je taj proces dobar za njezino mentalno zdravlje. Napetosti između oca i kćeri kulminiraju u emotivnom sukobu koji je Maddox snimila i uvrstila u dokumentarac, nakon čega više nisu razgovarali. Ipak, Maddox se nada da će se jednog dana pomiriti s ocem te da će on pogledati dokumentarac i shvatiti da joj nije prenio samo obiteljsku traumu nego i mnogo toga dobroga.

Foto: Disney

- Nadam se da će se osjetiti viđenim. Veći dio života imao je osjećaj da ljudi okreću glavu od njega. Nadam se i da će biti ponosan na mene, jer sam istražila našu međugeneracijsku traumu, uključujući i onu povezanu s mentalnim zdravljem. Nadam se da će vidjeti da, ako sam ja uspjela krenuti dalje, može i on - zaključila je Maddox. Charles Manson preminuo je 2017. u zatvoru u dobi od 83 godine.