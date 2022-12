'Moje haljine obožava naša WAGsica Izabel Kovačić, a Šuput će iznenaditi u Supertalentu'

Kad su gledatelji vidjeli raskošnu suknju od tila koju je nosila Maja Šuput (43) u prošloj sezoni 'Supertalenta', svi su se pitali kako hoda u tome. U finalu 'Plesa sa zvijezdama' zasjala je u spektakularnoj zlatnoj haljini sirena kroja. A ni ove sezone 'Supertalenta' haljine iz zagrebačkog salona I do weddings nisu iznevjerile. I Nina Badrić (50) obožava te elegantne modele, kao i supruga našega 'vatrenog' Matea Kovačića, Izabel. Haljine iz salona poduzetnice Jasne Matok zvijezde su svih showova na malim ekranima.

Doista imate nos za haljine dostojne holivudskog tepiha…

- Svaki put kad vidim haljinu iz mog salona na malim ekranima ili društvenim mrežama, razveselim se kao moja 12-godišnja kći Lucija, koja skače od veselja. Lijep je osjećaj i još je ljepše čitati pozitivne kritike - govori nam Jasna, koja je priču s I do weddings počela prije deset godina, iako je u svijetu mode više od 30 godina.

- Jedan period sam radila zastupništvo za veleprodaju vjenčanica i svečanih haljina u ex-Yu. Konačno sam odlučila pokrenuti svoju I do priču i ponuditi klijenticama svoju viziju salona pristupa i izbora haljina. Haljine uvozim iz različitih dijelova svijeta. Od popularnih španjolskih, ultra popularnih ukrajinskih i američkih. Svake sezone izbacimo i mini kolekciu I do. Moramo pratiti trendove jer su naše klijentice itekako modno osviještene, a pri biranju haljina imam dobar nos unaprijed prepoznati trend i ono što će se tražiti u novoj sezoni - priča Jasna.

U njezinu zagrebačkom salonu na dvije adrese (Gundulićevoj i Frankopanskoj) više je od 600 haljina i 300-tinjak vjenčanica. A hoće li se Maja Šuput držati provjerenog recepta i za finale 'Supertalenta' iduće nedjelje opet odabrati haljinu iz Jasnina salona, pokušali smo saznati:

- Za finalnu emisiju neka bude iznenađenje jer i ja se najčešće iznenadim. To ipak odlučuje Majin stilist Marko Grubnić. Otkrit ću samo to da će biti haljina iz I do weddings - kaže Jasna i dodaje:

- Ponosna sam na suradnju s Majom i Markom. Vrhunski su profesionalci i zaista imamo divnu suradnju. Kod naručivanja haljina uvijek biram pojedine ekstravagantnije modele za scenu, što se njima osobito sviđa. Najčešće Marko prvi ima uvid u novitete.

obožava usrećiti sve svoje klijentice, osobito kad su vjenčanice u pitanju.

- Vjenčanice su moja prva ljubav. S ovim ludim vremenima iza nas, od korone, rata, moram priznati da se dogodio pomak kod biranja vjenčanica. Mladenke su iskoračile iz zone komfora više no ikad. Udaju se i u ultra kratkim i prozirnim kombinezonima/odijelima, neobičnim vjenčanicama s perjem. A mi toga stvarno imamo u ponudi. I do weddings je, među ostalim, prvi salon koji je plasirao plus size kolekciju u Hrvatskoj u suradnji s plus-size modelom Lucijom Lugomer. Imamo i jednu posebnost. Svaka vjenčanica dobiva ušivenu personaliziranu malu plavu mašnicu koja ostaje kao vječna uspomena nakon vjenčanja - ističe Jasna te dodaje kako u prosincu sretna dobitnica može osvojiti megapopularne vjenčane cipele Jimmy Choo.

U svoj salon dovela je i omiljenoga regionalnog dizajnera Mihana Momosu za kojim su lude i naše zvijezde - od Nine Badrić do Severine.

- Mislim da o Mihanu ne treba puno pričati. Omiljeni dizajner iz susjedstva kojeg pratim već dulje vrijeme, a obožavaju ga upravo Nina, Severina, Maja, Izabel Kovačić... Željela sam ga ponuditi klijenticama u Hrvatskoj. Jednostavno sam bila uporna da ga dovedem u Zagreb i urodilo je plodom. Sad pregovaram s poznatim brendom iz Londona, ali neka za sada bude tajna - najavljuje. Posebno pamti izdanje Barbare Kolar u 'Zvijezde pjevaju', Izabel Kovačić njezina je vjerna klijentica, kao i Nina Badrić, Sandra Bagarić... A pamti i poneke anegdote.

- Bude i nezgoda na snimanju (kad je Asim Ugljen 'bacio' tortu na Maju pa je 'uskočila' haljina I do, op.a.)... Ili problem sa zatvaračem prije emisije, pa panika. Uglavnom sve se to dobro završi i svi se na kraju nasmijemo. Bude i nekih ne baš smiješnih. Poslali smo taksijem Nini haljinu pred sam polazak na put, a taj dan je bio dan bez automobila u Zagrebu i haljina je 'putovala' umjesto deset minuta više od sat vremena - prisjetila se.





Jasnina vječna inspiracija su njezine tri kćeri, od kojih je jedna udana (naravno da je imala nekoliko vjenčanica). One je inspiriraju, guraju naprijed.

- Obožavam svoj posao i nadam se da ću usrećiti još puno, puno žena - zaključuje.

