Momčilo Otašević za Cafe kao Nikolaj Coster-Waldau iz 'Igre prijestolja', ali bez oklopa...

Šarmantni Crnogorac jedan je od najtraženijih regionalnih glumaca. Iako radi na nekoliko projekata, Momčilu Otaševiću (35) trenutačno je u fokusu uloga Janka Gotovca u popularnoj seriji "Kumovi", koja se emitira na Novoj TV. Na snimanju ove naslovnice bilo je veselo i zabavno te nam je vrijeme - proletjelo.

Pozirao je kao Nikolaj Coster-Waldau, poznatiji kao Jaime Lannister iz "Igre prijestolja", a pričao nam je iskreno o poslu, obitelji, ljubavi, planovima...



Lana Ujević Telenta i Marin Klišmanić nove su mlade zvijezde zagrebačkog HNK, ali i malih ekrana. Ususret prvoj ovogodišnjoj dramskoj premijeri "Trilogiji o Agamemnonu 2.0" porazgovarali smo s talentiranim glumcima. Pogledali smo drugu sezonu "The Night Managera". Nećemo spojlati, samo ćemo reći - vrijedilo je čekati.

Donosimo i razgovor s Jasnom Bilušić, koja uspješno "žonglira" između seta "Divljih pčela" i Komedije, a u vremeplovu smo se prisjetili Miljenka Smoje. Tu je i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming.