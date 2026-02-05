Obavijesti

Momčilo Otašević za Cafe kao Nikolaj Coster-Waldau iz 'Igre prijestolja', ali bez oklopa...

Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom televizijskom programu, kinima, streamingu, sapunicama

Šarmantni Crnogorac jedan je od najtraženijih regionalnih glumaca. Iako radi na nekoliko projekata, Momčilu Otaševiću (35) trenutačno je u fokusu uloga Janka Gotovca u popularnoj seriji "Kumovi", koja se emitira na Novoj TV. Na snimanju ove naslovnice bilo je veselo i zabavno te nam je vrijeme - proletjelo.

GLUMAC ZA 24SATA Momčilo Otašević: 'Moja djeca viču 'Nije to Janko, to je tata!' Nadam se da će mojim stopama'
Pozirao je kao Nikolaj Coster-Waldau, poznatiji kao Jaime Lannister iz "Igre prijestolja", a pričao nam je iskreno o poslu, obitelji, ljubavi, planovima...

Lana Ujević Telenta i Marin Klišmanić nove su mlade zvijezde zagrebačkog HNK, ali i malih ekrana. Ususret prvoj ovogodišnjoj dramskoj premijeri "Trilogiji o Agamemnonu 2.0" porazgovarali smo s talentiranim glumcima. Pogledali smo drugu sezonu "The Night Managera". Nećemo spojlati, samo ćemo reći - vrijedilo je čekati.

DJECA NA PRVOM MJESTU Momčilo Otašević o razvodu od Jelene Perčin: 'Mislio sam da je smak svijeta. Teško je sve to...'
Donosimo i razgovor s Jasnom Bilušić, koja uspješno "žonglira" između seta "Divljih pčela" i Komedije, a u vremeplovu smo se prisjetili Miljenka Smoje. Tu je i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming.

