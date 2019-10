Moni ljubila Žungula: 'Rekli su mi da se svi modeli skidaju...'

Omiljena, obožavana, željena, voljena, tako će muškarci opisati Moni Kovačič (58) s početka glazbene karijere. Bivša zemlja je krajem sedamdesetih ludjela za njom, bila je miljenica nacije. Kao tinejdžerica je 1978. s pjesmom “Nasmeh poletnih dni” pobijedila na Melodijama mora i sunca te tako započela pjevačku karijeru. Vezom s tad najmarkantnijim nogometašem, Slavišom Žungulom (65), postala je prva wagsica bivše zemlje.

O njoj su sanjali svi muškarci, a fotografijama u tadašnjem Startu, na kojima je bila gola, uzburkala je njihovu maštu. Zahvaliti za to može Ivi Sanaderu, tad zastupniku agencije koja je, među ostalim, prodavala fotografije golih cura. Bivši hrvatski premijer u to je vrijeme živio od prodaje erotskih duplerica magazinu Start pa je tako došao i do izvjesne Caroline, čije je slike redakcija s radošću kupila i objavila. Komisije za šund joj taj osviješteni ženski erotizam nikad nisu oprostile.

- U Austriji sam tad radila kao manekenka i agencija me je s prijateljicom poslala na modno snimanje za Vogue. Modna fotografija se je odjednom promijenila u ‘umjetničku’. Rekli su nam da svi modeli u Parizu snimaju takve fotografije, koje potom predstavljaju velikim modnim kućama. Kad sam roditeljima rekla što se dogodilo, pokušali su dobiti negative, jer tad sam bila još maloljetna. Otac je preko odvjetnika zahtijevao da unište snimke. Odgovorili su mu da su to napravili. Kad sam postala punoljetna, fotograf iz Beograda uzeo je i objavio te fotografije, bez da me je išta pitao. Bio je to veliki šok. Grozan je osjećaj biti tako iskorišten - rekla je Moni.

Dugo se je ljutila na taj magazin, no naposljetku im je ipak oprostila. Moni je ljepotom i seksepilnošću osvojila cijelu bivšu zemlju, a zbog nje je tih godina najveći mangup nogometnih terena, Slaviša Žungul, letio za New York. Veza nije potrajala, a Žungul je utjehu pronašao u ludim provodima. Bio je česti gost diskoteke Studio 54, vozio se unajmljenim Rolls-Royceom, vrlo često mijenjao najluksuznije limuzine. Otvorio je i cvjećarnicu u koju su svraćale Debbie Harry i pokojna Grace Kelly. Proslavio se Žungul i u Americi, ali Moni mu se nije vratila. No i ona se družila sa svjetskom A ligom.

Na turnejama je upoznala Fleetwood Mac, INXS, Chaka Khan, War, Tower of Power, Blondie, Cheryl Crow... Bila je miljenica Jugoslavije i Amerike. Nastupala je od Kranjske Gore do Skoplja. Svi su znali “tu djevojku iz Slovenije”. Udala se za nekadašnjeg člana Srebrnih krila, a suprug Veseli Oršolić pomogao joj je u izgradnji svjetske karijere. Pjevala je posvuda, u svakom kutu bivše zemlje, a šest godina je provela na turneji po Americi. Bila je dobro i uvijek na vrijeme plaćena, ali nikad, rekla je, kao Lepa Brena (58).

Monino pravo ime je Monique De Haviland, jer joj je otac bio Amerikanac. Majka Brigita Kovačič, Ljubljančanka, bila je manekenka i glumica u Rimu, koju Moni opisuje kao snažnu ženu, čuvaricu. Sloveniju danas posjećuje od dva do tri puta godišnje. Dovodi i prijatelje. Vlasnica je tri klinike za fizioterapiju, masažu i akupunkturu koje, među ostalim, brinu o američkim olimpijskim momčadima. Moni, u SAD-u poznata kao Monique Haviland-Fulstone, i danas pjeva.

Pamti histerije u svakom kutku bivše zemlje. U Srbiji su starije žene kuhale cijeli tjedan kad su doznale da dolazi Moni. Slično je bilo i u Bosni i u Sloveniji. Hrvatska ju je također obožavala. Uživala je u rock’n’rollu, soulu, a voljela je i disco glazbu. Imala je velike snove, kao i svi, i ona je sanjala da bude poput Madonne. Bila je svjesna da pjeva bolje od “kraljice popa”, no problemi su nastali zbrajanjem iznosa potrebnog za financiranje projekta. Nije postala kraljica popa, ali jako je sretna i ponosi se svime što je postigla u životu. Pohađala je prestižnu Boston Music School Berklee, objavila nekoliko albuma, nastupala na festivalima te kao predstavnica Jugoslavije bila i na Euroviziji s pjesmom “Mogu vam reći da vas volim” 1988. Za jedan slovenski portal rekla je da ljudi u svijetu sjaja i zabave izgube anonimnost.

- Zato ponekad pribjegavaju piću i drogama. Imate sve, samo iskrene emocije oko vas nema jer je sve plastično, umjetno. Više volim odlazak u brda, skijanje ili odmor u Europi. Nemam problema poput Madonne koja ne može nikamo sama. Ja mogu - rekla je Moni.

Danas doma ima štence, mačke, konje... Nakon doručka svaki dan ide na posao. Fizikalni je terapeut i vodi vlastiti posao. Navečer vježba, a tijekom vikenda uglavnom pjeva. Zimi nađe vremena za skijanje jer živi dvadesetak minuta od najbližeg skijališta.

