Monica Bellucci mami poglede u badiću s dubokim dekolteom

❤️Capture by @thiemosander for @madamefigarofr Stylist @barbarabaumel Hair @cedrickerguillec Mua @letiziacarnevale @azzedinealaiaofficial @darjeelinglingerie Production @handk_officiel #monicabellucci#bnw#photographer#thiemosander#swimwear#august2019#моникабелуччи

A post shared by Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) on Aug 23, 2019 at 12:55am PDT