Morana Zibar prisjetila se Mirka Miočića. Za 24sata otkrila: 'Bio nam je poput oca, presjeklo me'

Sjećam se točno tog trenutka kada su mi javili da je Mirko preminuo. Bila sam na odmoru, sada ne znam je li to bila Barcelona ili Madrid, ali znate kako je na godišnjem - odmarate, uživate, zezate se, smijete, a onda su me nazvali i rekli da nas je napustio. Presjeklo me. Nisam mogla vjerovati jer smo svi taman mislili da njegovo zdravlje ide na bolje, rekla nam je Morana Zibar o Mirku Miočiću. Oni su bili kolege u kvizu 'Potjera'.

Mirko je preminuo prije sedam godina u bolnici u Zadru. Nastale su tada komplikacije zbog upale pluća koja je iscrpila njegovog zdravlje koje je već bilo narušeno zbog šećerne bolesti.

ARHIVA - Na današnji dan 2017. preminuo legendarni kvizaš Mirko Miočić | Foto: Filip Brala/PIXSELL

Mirko je na televizijske ekrane došao 1972. godine, kad je kao 16-godišnjak osvojio drugo mjesto u kvizu 'Tri, dva, jedan... ali vrijedan'. Bio je džoker zovi nebrojeno puta u 'Milijunašu', a rekord je ostvario kad su ga u jednoj sezoni nazvali čak 48 puta. Morana nam kaže da je Mirko živio za kvizove.

- Bio je jako eksponiran i svi su ga znali iz 'Milijunaša' - ispričala je.

Foto: Privatni album



S Moranom i Deanom Kotigom kasnije je bio i lovac u 'Potjeri'. Zibar ga opisuje kao nekog tko je uvijek imao zanimljive anegdote, a bio je uvijek, kaže nam, nasmijan i pristupačan.

- On je bio kao naš tata ili djed jer je bio stariji od nas. Bio je jednostavno legenda. Uvijek je imao zanimljive priče koje nam je pričao. Bila je dovoljna jedna riječ i Mirko bi imao anegdotu - prisjetila se Morana.

Foto: Facbook

Pitali smo Moranu i je li Mirko dobio svog nasljednika u kvizovima.

- Najsličniji njemu, ako moram nekoga izdvojiti, je naš Mladen Vukorepa. Imaju taj miran karakter, ali sada je sve drugačije. I kvizovi su drugačiji i sada su u njima puno mlađe generacije - zaključila je Morana.