Morao sam biti dvostruko bolji zbog naziva 'muž Doris Pinčić'

Boris Rogoznica (31) glazbom se bavi desetak godina, a sada je dobio, kako tvrdi, priznanje za rad. Njegova nova pjesma 'Rastvorio bi more' našla se na 40. mjestu nacionale top liste najemitiranijih pjesama u zemlji, a Boris to smatra velikim postignućem. Pjesmu je posvetio supruzi Doris Pinčić Rogoznici (30) za pet godina braka.

Foto: Privatni album

- Cijeli život čekam da se nešto počne događati i da moj trud bude primijećen. Jako sam sretan i osjećam se kao da se moja pjesma nalazi na prvom mjestu - rekao je pjevač za Story.hr te dodao kako je iznimno ponosan što napokon 'bere plodove' svoga rada. Nadimak 'suprug Doris Pinčić' nije ga, kaže, pokolebao već dodatno motivirao.

Foto: Privatni album

- U zadnjih pet, šest godina, bio sam ili dečko ili muž Doris Pinčić, ali smatram da je meni to velika usluga. Morao sam se više truditi da bih bio zapažen i biti dvostruko bolji da bih napokon dobio svoje ime. Doris me nikada nije gurala, ali me uvijek podržavala - rekao je Zadranin za Story.hr. Nedavno je izjavio kako je imati takvu ženu kao dobiti sedmicu na lotu.

- Ono što uvijek moram raditi u kući je slušati ženu i reći: 'Da,draga' - našalio se Boris i dodao kako mu nikada nije problem pomoći supruzi u kućanskim poslovima.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Par je u braku od rujna 2013., a imaju sina Donata (3) i četveromjesečnu kćerkicu Gitu.

Doris se jučer vratila s porodiljnog u eter radija nakon četveromjesečne stanke. Pridružila se glumcu Hrvoju Kečkešu (43).