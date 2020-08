Morgan prozvao Markle: 'Treba ju lišiti kraljevske titule'

<p>Britanski novinar, voditelj i kolumnist, <strong>Piers Morgan</strong> (55), poznat je po tome da nema dlake na jeziku, a nerijetko proziva celebrityje pri čemu ne bira riječi. Posebno se voli okomiti na kraljevski par, <strong>princa Harryja </strong>i <strong>Meghan Markle </strong>koju je ovaj put prozvao rekavši kako bi ju <strong>kraljica Elizabeta II. </strong>(93) trebala lišiti kraljevske titule. </p><p><strong>Pogledajte kako princ Harry popravlja frizuru Meghan: </strong></p><p>Vojvotkinja od Sussexa bila je gost iznenađenja na online događaju bivše prve dame <strong>Michelle Obame</strong> 'When All Woman Vote'. U četvrtak navečer Markle je izjavila kako svi znaju što je na kocki, komentirajući dolazeće predsjedničke izbore u Americi. </p><p>Prema kraljevskim pravilima, ukoliko ste član kraljevske obitelji, zabranjeno je komentirati druge političke događaje u svijetu. Zbog toga je Morgan objavio na Twitteru što misli da bi kraljica trebala napraviti. </p><p>- Kraljica mora oduzeti titulu Meghan - napisao je Morgan. </p><p>Voditelj emisije 'Good morning Britain' ne skriva neodobravanje postupaka odbjeglog kraljevskog para. </p><p>- Njih dvoje su razmažena derišta koji ucjenjuju cijelu Monarhiju - izjavio je još u siječnju. Smatra je bi njihov 'napola' odlazak iz obitelji bio nemoguć, a ovaj put je čak i branio dio kraljevske obitelji. Žao mu je kroz što sve kraljica<strong> </strong>prolazi u zadnje vrijeme.</p><p>- Nedavno je zbog pedofilskog skandala morala otpustiti svog sina <strong>Andrewa</strong>. Suprug <strong>Filip </strong>(98) bio je u bolnici, izašao je, ali koliko čujem nije baš dobro. I sad nakon svega ovo dvoje razmaženih ucjenjuju cijelu naciju. To je neprihvatljivo ponašanje prema kraljici - govorio je Morgan</p><p> </p>