Mozartovu glazbu uz kultni film izvodit će uživo pred publikom

Kultni film Miloša Formana na velikom platnu, a Mozartova veličanstvena glazba uživo pred publikom. Zagrebačka filharmonija 22. i 23. listopada u Lisinskom donosi Amadeus live - spoj višestruko Oscarom nagrađenog filma i Mozartovih remek-djela koja, precizno sinkronizirano s filmskom projekcijom, uživo izvode Zagrebačka filharmonija i Akademski zbor "Ivan Goran Kovačić".

Amadeus live donosi film "Amadeus" Miloša Formana na velikom HD platnu, dok Mozartova glazba istodobno oživljava u koncertnoj dvorani. Film, licenciran od strane The Saul Zaentz Companyju, prikazuje se uz glazbu koju uživo i precizno sinkronizirano s filmskom radnjom izvode Zagrebačka filharmonija i Akademski zbor "Ivan Goran Kovačić" pod ravnanjem dirigenta Ernsta van Tiela.

Publika tako istodobno prati priču na velikom platnu te sluša puni zvuk orkestra i zbora pred sobom. Filmska projekcija i koncertna izvedba postaju jedno, a glazba, koja je jedan od ključnih protagonista "Amadeusa", izlazi iz filma i doslovno se seli na pozornicu Lisinskog.

Foto: PROMO

Amadeus live dio je OFF ciklusa Zagrebačke filharmonije, ciklusa koji klasičnu glazbu izvodi iz očekivanih koncertnih okvira i povezuje je s drugim žanrovima, formatima i popularnom kulturom. Namijenjen je i publici koja možda nije redovit posjetitelj klasičnih koncerata, ali želi otkriti orkestar kroz drukčije, atraktivne i suvremene programe.

Upravo spoj kultnog filma i velikog orkestra uživo predstavlja ideju OFF-a - ponuditi novi ulaz u svijet Zagrebačke filharmonije i približiti je publici kao dio suvremenoga gradskog života. Jer poruka nove sezone "Zagrebačka filharmonija - moj novi lifestyle" nije samo slogan nego poziv da koncert postane dio načina na koji izlazimo, družimo se, otkrivamo grad i biramo svoja iskustva.

- Posebno se veselimo ovim dvjema izvedbama jer Amadeus live na najbolji način pokazuje koliko snažan može biti susret filma i živog simfonijskog zvuka. Na pozornici Lisinskog uz Zagrebačku filharmoniju bit će i Akademski zbor 'Ivan Goran Kovačić', što već samo po sebi govori o razmjeru ovog projekta. Želimo da publika osjeti Mozartovu glazbu na jedinstven način - ne samo kao dio filma koji poznaje i voli nego kao glazbu koja nastaje pred njom, u snažnoj izvedbi orkestra i zbora. Upravo je to i ideja našeg 'novog lifestylea': da Zagrebačka filharmonija bude mjesto na koje dolazite po iskustvo, emociju i dobru večer u gradu. OFF ciklus otvara upravo takve nove načine susreta s orkestrom - poručuju iz Zagrebačke filharmonije.

Foto: PROMO

"Amadeus" je osvojio osam nagrada Oscar, među kojima i one za najbolji film, glavnoga glumca, režiju i adaptirani scenarij. Četiri desetljeća nakon nastanka, Formanov film ostaje raskošna filmska posveta glazbi Wolfganga Amadeusa Mozarta.

No Amadeus live donosi mu dodatnu dimenziju: ono što je u filmu glazbena podloga, u Lisinskom postaje stvarni koncert koji se odvija pred publikom - jedinstveni spoj filma i glazbe uživo - doživljaj koji ne smijete propustiti.