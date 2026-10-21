Možete li ga prepoznati? Slavni glumac iznenadio sve! 'Postao' 70-godišnjak i skinuo 13 kila

Dwayne Johnson u utorak je u Brooklynu snimao film „Lizard Music”, novi projekt redatelja Bennyja Safdieja, a za ulogu se transformirao u 70-godišnjaka poznatog kao 'Chicken Man'. Na snimanju je 'The Rock' nosio bež šešir i kaput te komad pizze u ruci, dok je kraj njega viđen mladi kolega s plišanim gušterom.

Foto: TheImageDirect.com

Za Johnsonov izgled pobrinuo se Kazu Hiro, umjetnik koji je nedavno Toma Cruisea pretvorio u ostarjelog naftnog magnata za film „Digger”. „Lizard Music” temelji se na istoimenoj dječjoj knjizi Daniela Pinkwatera. Priča prati dječaka koji na kasnonoćnoj televiziji naiđe na neobične guštere glazbenike, a zatim upozna osebujnog muškarca i njegovu staru kokoš. U filmu glume i Rachel McAdams, Colman Domingo, David Krumholtz, Jeff Goldblum, Alicia Silverstone i Regina Hall.

Foto: DANIEL COLE

Johnson je na razgovoru o svojoj karijeri na Filmskom festivalu u Torontu 2025. rekao da ga je Safdie za film pridobio za oko 45 minuta. Otkrio je i da je za ulogu izgubio oko 13,6 kilograma mišićne mase. Varietyju je rekao da se veseli novoj glumačkoj preobrazbi te se našalio kako će to značiti da će jesti manje piletine. Amazon MGM Studios planira film prikazati 25. prosinca 2027.

*uz korištenje AI-ja