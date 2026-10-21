Obavijesti

Show

Komentari 0
LUDA TRANSFORMACIJA

Možete li ga prepoznati? Slavni glumac iznenadio sve! 'Postao' 70-godišnjak i skinuo 13 kila

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Možete li ga prepoznati? Slavni glumac iznenadio sve! 'Postao' 70-godišnjak i skinuo 13 kila
26
Foto: zz/XNY/starmaxinc.com
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Glumac snima film 'Lizard Music' u Brooklynu, a za ulogu je prošao veliku preobrazbu uz pomoć filmskog majstora šminke.

Admiral

Dwayne Johnson u utorak je u Brooklynu snimao film „Lizard Music”, novi projekt redatelja Bennyja Safdieja, a za ulogu se transformirao u 70-godišnjaka poznatog kao 'Chicken Man'. Na snimanju je 'The Rock' nosio bež šešir i kaput te komad pizze u ruci, dok je kraj njega viđen mladi kolega s plišanim gušterom. 

Dwayne Johnson is Unrecognizable as He Transforms Into a 70-Year-Old Man in on Set of ?Lizard Music? in New York City
Foto: TheImageDirect.com

Za Johnsonov izgled pobrinuo se Kazu Hiro, umjetnik koji je nedavno Toma Cruisea pretvorio u ostarjelog naftnog magnata za film „Digger”. „Lizard Music” temelji se na istoimenoj dječjoj knjizi Daniela Pinkwatera. Priča prati dječaka koji na kasnonoćnoj televiziji naiđe na neobične guštere glazbenike, a zatim upozna osebujnog muškarca i njegovu staru kokoš. U filmu glume i Rachel McAdams, Colman Domingo, David Krumholtz, Jeff Goldblum, Alicia Silverstone i Regina Hall.

Met Gala 2026 in New York City
Foto: DANIEL COLE

Johnson je na razgovoru o svojoj karijeri na Filmskom festivalu u Torontu 2025. rekao da ga je Safdie za film pridobio za oko 45 minuta. Otkrio je i da je za ulogu izgubio oko 13,6 kilograma mišićne mase. Varietyju je rekao da se veseli novoj glumačkoj preobrazbi te se našalio kako će to značiti da će jesti manje piletine. Amazon MGM Studios planira film prikazati 25. prosinca 2027.

*uz korištenje AI-ja
PRAVI TALENT Supruga 'The Rocka' otkrila je njegovu nepoznatu stranu
Supruga 'The Rocka' otkrila je njegovu nepoznatu stranu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Barbara Kolar imala prometnu nesreću: 'Sve je ok i svi su ok, samo će limari biti sretni...'
SUDJELOVALO ŠEST AUTOMOBILA

Barbara Kolar imala prometnu nesreću: 'Sve je ok i svi su ok, samo će limari biti sretni...'

Naša je voditeljica bila u lančanom sudaru koji se dogodio u utorak navečer na Slavonskoj aveniji u Zagrebu
Novi dečko, nova avantura! Maja je s bivšima obišla svijet
IZ JEDNOG RAJA U DRUGI

Novi dečko, nova avantura! Maja je s bivšima obišla svijet

Pjevačica sad putuje s Emilom Tedeschijem, a prije je svijet obilazila s Marijem Kovačevićem, Nenadom Tatarinovim i Šimom Elezom
Marko napustio MasterChef: Imao je najbolju kremu, ispao je zbog ključnog dijela deserta
ODLAZI KUĆI

Marko napustio MasterChef: Imao je najbolju kremu, ispao je zbog ključnog dijela deserta

"Marku nije pošlo za rukom da dobro napravi choux. Tako da ti danas napuštaš svoje MasterChef putovanje", priopćio mu je Goran

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026