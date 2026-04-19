Možete li ih prepoznati? Ove su djevojčice danas velike zvijezde

Kourtney Kardashian proslavila je subotu 47. rođendan, a taj veliki dan zabilježila je i njezina sestra Kim (45) na društvenim mrežama uz nekoliko zajedničkih fotografija. Neke su od njih su fotografije sestara su iz njihovog djetinjstva, što je posebno raznježilo njihove obožavatelje.

Kim je tako objavila fotke na kojima poziraju uz igračke, zagrljene, u sličnim kombinacijama... A među fotografijama ima i onih recentnijih, na kojima su u pomno odabranim outfitima ili poziraju u badićima.

- Najbolja prijateljica zauvijek - kratko je napisala Kim uz fotografije.

Sestre su se, zajedno s ostatkom 'klana' Kardashian-Jenner proslavile u reality showu 'Keeping Up With The Kardashians' koji se kasnije nastavio pod imenom 'The Kardashians'. Njihov odnos postao je globalni fenomen, a gledatelji su u svakoj epizodi mogli vidjeti trzavice među njima, ali i prisan odnos koji imaju.

Osim Kim, Kourtney su čestitali i ostali članovi obitelji. Njihova majka, Kris Jenner, također je objavila niz fotografija svoje kćeri, te napisala: 'Sretan rođendan mojoj prekrasnoj Kourtney! Od trenutka kada si me učinila majkom, promijenila si mi svijet na najmagičniji mogući način. Dala si mom životu svrhu i ispunila ga s više ljubavi, sreće i značenja nego što sam ikada mislila. Gledati te kako odrastaš u ženu koja si danas je jedan od mojih najvećih blagoslova. Tako si posvećena i nevjerojatna mama, i uvijek stavljaš obitelj na prvo mjesto. Nevjerojatna si kćer, sestra, teta, prijateljica i svjetlo u našim životima. Najdivnija si poslovna žena i neopisivo sam ponosna na tebe. Volim te više nego što ćeš ikada to znati, slatka moja curice'.