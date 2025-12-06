Mračna prošlost Winone Ryder: Skoro je završila u zatvoru radi pogreške koju je masno platila

Glumica Winona Ryder odmalena je pred kamerama, a proslavila se brojnim zapaženim ulogama u filmovima i serijama. Jedna od najnovijih je ona u seriji "Stranger Things" koja ulazi u finale za samo nekoliko tjedana. Ryder iza sebe ima brojne ljubavne uspone i padove kojima je punila medijske stupce, a prije 23 godine je otišla iz Hollywooda zbog drugog skandala.

Naime, u prosincu 2001. godine Winona Ryder je uhićena jer je ukrala dizajnersku odjeću vrijednu 5500 dolara iz trgovine Saks Fifth Avenue u Beverly Hillsu. Presudu je dobila 6. prosinca 2002. te je osuđena na tri godine uvjetne kazne.

Za obranu je angažirala odvjetnika slavnih Marka Geragosa, no ni on ju nije uspio izvući. Unutar godinu dana se nekoliko puta vraćala na sud te je izlazilo sve više detalja o njezinom osobnom životu u tom periodu. Konzumirala je droge, no za to su joj progledali kroz prste. Osim uvjetne kazne zatvora, morala je odraditi 480 sati društveno korisnoga rada te platiti 3700 dolara sudskih troškova. Osim toga, trgovini u kojoj je ukrala odjeću trebala je vratiti 6355 dolara. Sud joj je naložio i redovite odlaske psihologu.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Prošle godine je u razgovoru za časopis People opisala kako se osjećala u tom trenutku.

- Mislim da sam se samo odjavila iz Hollywooda - rekla je onda. Prestala je glumiti neko vrijeme te se iz Los Angelesa preselila u San Francisco. U tom je trenutku smatrala da je učinila manju pogrešku koja neće previše utjecati na njezinu karijeru. Prevarila se.

- Govorila sam si da je sve u redu, no kako su se stvari razvijale bila sam sve više zbunjena. U jednom trenutku su mi rekli kako postoji mogućnost da idem u zatvor i nije mi bilo jasno o čemu pričaju - iskrena je bila glumica u razgovoru za Esquire.

Smatra kako se upravo u tom trenutku Hollywood mijenjao te su mediji drugačije izvještavali o svemu. Lavina negativnih komentara na njezin račun nagnala je da se povuče iz javnosti. Nije se odmah snašla ni kada se vratila glumi. Ryder kaže da se sve promijenilo u te četiri godine koliko je nije bilo.

- Bila sam u nezgodnoj fazi života i iz današnje perspektive mi se čini kako se sve dogodilo s razlogom. Morala sam stati sa svime. Cijela situacija mi je dopustila da se posvetim sebi, a upravo to mi je i trebalo - rekla je glumica u jednom intervjuu 2016. godine.

Zanimljivo, tijekom suđenja se na ročištu pojavila u kreaciji Marca Jacobsa, koji su je kasnije angažirao kao zaštitno lice svoje linije. Karijera joj je stagnirala neko vrijeme, no posljednjih godina žari i pali kao u vremenima najveće slave.