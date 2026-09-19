Mračna strana Hollywooda: Ovi slavni prošli su kroz kultove, njihove priče lede krv u žilama

Kultovi su kroz povijest često privlačili ljude koji su tragali za pripadanjem, duhovnošću ili odgovorima na osobne probleme, a Hollywood nije bio iznimka. Ondje gdje se susreću novac, utjecaj, slava i ljudi izloženi velikom pritisku, pojavljivale su se i skupine čiji su vođe svojim sljedbenicima nametali iznimnu razinu kontrole. Najmračniji primjer svakako je Charles Manson, čiji su sljedbenici 1969. počinili niz ubojstava, među kojima je bilo i ubojstvo glumice Sharon Tate, tadašnje supruge redatelja Romana Polanskog. Hollywood je tijekom desetljeća bio povezan i s nizom drugih kontroverznih duhovnih pokreta i njihovih vođa.

Ipak, iza priča o karizmatičnim vođama su iskustva ljudi koji su se u takvim zajednicama našli kao odrasle osobe ili su u njima proveli dio djetinjstva. Nekoliko poznatih holivudskih imena otvoreno je govorilo o takvim iskustvima i načinu na koji su se od njih udaljili.

Hannah Murray: Od "energetskog iscjelitelja" do psihičkog sloma

Britanska glumica Hannah Murray, poznata po ulozi Gilly u seriji "Igra prijestolja", o svojem je iskustvu detaljno progovorila u memoarima "The Make Believe: A Memoir of Magic and Madness".

Sve je počelo dok je 2017. radila na filmu "Detroit". U razdoblju emocionalne ranjivosti upoznala je muškarca koji se predstavljao kao "energetski iscjelitelj" i uvjeravao je da joj može pomoći. Kroz grupnu terapiju poslije je upoznala čovjeka kojega u svojoj knjizi naziva Steve.

Foto: OConnor

Murray je opisala kako joj se činilo da taj čovjek posjeduje gotovo nadnaravnu moć. Postupno je postala opsjednuta njime, iako je istodobno počela sumnjati da se nalazi u okruženju koje ima obilježja kulta.

Situacija je kulminirala ozbiljnom psihičkom krizom tijekom boravka u jednom londonskom centru. Murray je poslije odlučila javno ispričati što joj se dogodilo.

- Bilo mi je jako važno reći: ‘Prošla sam kroz to’. Mnogi ljudi prolaze kroz slična iskustva. To ne znači da su loši ljudi niti da će zbog toga zauvijek ostati slomljeni - komentirala je.

Bethany Joy Lenz: Desetljeće pod utjecajem vjerske skupine

Bethany Joy Lenz, publici najpoznatija kao Haley James Scott iz serije "One Tree Hill", godinama je živjela dvostrukim životom. Dok je gradila uspješnu televizijsku karijeru, istodobno je bila dio stroge kršćanske zajednice kojom je upravljao pastor iz Idaha.

U memoarima "Dinner for Vampires: Life on a Cult TV Show (While Also in an Actual Cult)" opisala je kako je vođa skupine postupno stekao velik utjecaj nad njezinim privatnim životom, profesionalnim odlukama i financijama. Kolege iz serije pokušavali su je upozoriti da je u kultu, no Lenz je tada odbacivala takvu mogućnost. Imala je stereotipnu predodžbu o tome kako kult izgleda te svoju zajednicu nije prepoznavala u toj slici.

Foto: O'Connor

- Rekla sam: ‘Ne, ne, ne. Kultovi su nešto čudno’. Kultovi su, mislila sam, ljudi u haljama koji izgovaraju nekakve sulude mantre i piju Kool-Aid. Mi ne radimo ništa takvo - istaknula je onda.

Udala se za drugog člana skupine i s njim dobila kćer, ali brak je poslije završio, kao i njezina povezanost sa zajednicom. Godinama kasnije odlučila je javno progovoriti o iskustvu, smatrajući da šutnja o onome što je proživjela ne pomaže ni njoj ni ljudima koji prolaze kroz slične situacije.

Joaquin Phoenix: Roditelji su ga iz Children of God odveli dok je bio dijete

Oskarovac Joaquin Phoenix imao je sasvim drukčije iskustvo jer je u kontroverznoj vjerskoj zajednici Children of God završio zahvaljujući svojim roditeljima. Obitelj Phoenix priključila se skupini dok je Joaquin bio vrlo malen. Glumac je poslije objašnjavao potez svojih roditelja.

- Mislim da su bili idealisti i vjerovali da su pronašli zajednicu ljudi koji dijele njihova uvjerenja i vrijednosti. Vjerojatno su tražili osjećaj sigurnosti i pripadnosti, nešto poput obitelji - komentirao je u razgovoru za Vanity Fair.

Prekretnica se dogodila kada su počeli shvaćati smjer u kojem se pokret razvija, uključujući seksualne prakse koje je skupina promovirala. Joaquin je tada imao samo nekoliko godina.

Prema njegovim riječima, roditelji su nakon toga odlučili otići. Obitelj je poslije promijenila prezime u Phoenix, simbolizirajući novi početak nakon izlaska iz zajednice.

Rose McGowan: Bijeg iz iste skupine

Glumica Rose McGowan također je dio ranog djetinjstva provela u zajednici Children of God. Njezina obitelj živjela je u jednoj od europskih komuna pokreta.

McGowan je godinama poslije opisivala izrazitu izolaciju u kojoj su članovi živjeli. Kontakti s vanjskim svijetom bili su ograničeni, a pristup televiziji, novinama i drugim izvorima informacija bio je strogo kontroliran.

Hollywood Foreign Press Association's Grants Banquet - Los Angeles | Foto: Chase Rollins/Press Association/PIXSELL

Još kao djevojčica primjećivala je odnos muškaraca prema ženama unutar zajednice i, prema vlastitim riječima, rano zaključila da ne želi živjeti na način koji se ondje očekivao od žena.

Presudan trenutak dogodio se kada je njezin otac doznao za seksualne prakse koje su se počele zagovarati unutar pokreta, uključujući one povezane s djecom. Odlučio je napustiti zajednicu i povesti obitelj sa sobom.

Glenn Close: Petnaest godina u Moral Re-Armamentu

Jedna od najpoznatijih američkih glumica, Glenn Close, imala je sedam godina kada se njezin otac priključio pokretu Moral Re-Armament. Obitelj se preselila u sjedište zajednice u Švicarskoj, a Close je u takvom okruženju provela velik dio djetinjstva i mladosti. Glumica je mnogo godina poslije opisala Moral Re-Armament kao skupinu koja je, prema njezinu iskustvu, funkcionirala poput kulta.

- Svi su ponavljali jedno te isto, a pravila i kontrole bilo je na svakom koraku. Bilo je zaista užasno - komentirala je.

Foto: Matt Crossick Media Assignments/

Close je također povezivala iskustva iz mladosti s poteškoćama koje je poslije imala u intimnim odnosima. Smatrala je da emocionalne posljedice takvog odrastanja mogu ostati prisutne desetljećima, čak i kada je osoba svjesna njihova podrijetla.

Za razliku od nekih drugih poznatih osoba na ovom popisu, ona nije jednostavno jednoga dana pobjegla iz zajednice. Kako je odrastala, postupno se udaljila od njezina utjecaja te je sa 22 godine krenula vlastitim putem i posvetila se glumi.

Michelle Pfeiffer: Shvatila je što se događa dok je slušala priču bivšeg člana druge skupine

Michelle Pfeiffer imala je oko 20 godina i tek je započinjala glumačku karijeru kada je upoznala par koji je prakticirao breatharianizam, vjerovanje prema kojemu čovjek navodno može živjeti uz minimalnu količinu hrane ili čak bez nje.

Par je postupno preuzeo ulogu svojevrsnih osobnih trenera u njezinu životu. Pfeiffer nije živjela s njima, ali je provodila mnogo vremena u njihovu društvu. Istodobno su joj naplaćivali svoje usluge, zbog čega je cijeli odnos postao i financijski iscrpljujući.

Foto: Daniel Cole

Zanimljivo je da je tek preko svojeg budućeg supruga Petera Hortona počela prepoznavati obrasce manipulacije kojima je bila izložena. Horton je u to vrijeme istraživao Crkvu ujedinjenja, čije su pripadnike često nazivali "Moonies".

- Razgovarali smo s bivšim članom Mooniesa i dok je opisivao metode psihološke manipulacije, odjednom mi je sve postalo jasno - istaknula je.