Mračne tajne slavnih obitelji: Ubojstva, ovisnosti i smrti iza života o kojem milijuni sanjaju

Na crvenom tepihu djeluju nedodirljivo. Bogatstvo, slava i prezimena koja poznaje cijeli svijet stvaraju sliku života u kojem gotovo ništa nije nedostižno. No iza zatvorenih vrata nekih od najslavnijih obitelji desetljećima su se odvijale priče obilježene ovisnostima, obiteljskim sukobima, iznenadnim smrtima, pa čak i ubojstvima. Od tragedije Reinerovih i nedavne smrti Presleyja Gerbera do Kennedyjevih, Guccijevih i Jacksonovih, njihove priče pokazuju koliko se stvarnost može razlikovati od javne slike.

Smrt Roba Reinera i njegove supruge

Smrt redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele Singer Reiner u prosincu prošle godine pretvorila je dugogodišnju privatnu borbu njihove obitelji u kriminalistički slučaj koji još nije dobio sudski epilog. Njihov sin Nick Reiner optužen je za ubojstvo roditelja i izjasnio se da nije kriv, a tužiteljstvo je u prije nekoliko dana objavilo da neće tražiti smrtnu kaznu. Ako bude osuđen, prijeti mu doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta.

Foto: CHRIS TORRES

Ono što cijelu priču čini posebno potresnom jest činjenica da Nickova dugogodišnja borba s ovisnošću nikada nije bila skroz skrivena. Još kao tinejdžer prolazio je kroz rehabilitacijske programe, a jedno je vrijeme živio i na ulici. Upravo su ta iskustva postala temelj filma "Being Charlie", koji je Nick napisao s Mattom Elisofonom, a njegov otac Rob režirao. Godinama prije tragedije otac i sin su vlastitu obiteljsku krizu zajedno pretvorili u film.

Tragedija iza slike savršene obitelji Crawford–Gerber

Smrt Presleyja Gerbera, sina manekenke Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera, postala je jedna od najnovijih tragedija u svijetu slavnih. Presley je reminuo 20. rujna u dobi od samo 27 godina. Prema podacima medicinskog istražitelja okruga Los Angeles, umro je u rehabilitacijskom centru, no službeni uzrok smrti još nije objavljen.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Presley je godinama otvoreno govorio o problemima s mentalnim zdravljem i ovisnošću, a 2025. pokrenuo je i objave "Mental Health Mondays", kojima je želio potaknuti otvorenije razgovore o takvim teškoćama. Njegova sestra Kaia ranije je opisala koliko je bratova dugogodišnja borba utjecala na cijelu obitelj, dok je Presley posljednjih godina vlastita iskustva pokušavao pretvoriti u način pomaganja drugima.

Postoji li doista "prokletstvo Kennedyjevih"?

Malo je američkih dinastija uz koje se riječ "prokletstvo" spominje toliko često kao uz Kennedyjeve, iako je riječ o popularnom nazivu za niz stvarnih tragedija, a ne o stvarno utvrđenom fenomenu. Predsjednik John F. Kennedy ubijen je 1963., njegov brat Robert F. Kennedy 1968., dok je njihov stariji brat Joseph P. Kennedy Jr. poginuo tijekom Drugog svjetskog rata, a sestra Kathleen u avionskoj nesreći 1948. godine. Kasnije je Robertov sin David Kennedy umro od predoziranja 1984., Michael Kennedy poginuo je u skijaškoj nesreći 1997., a John F. Kennedy Jr., njegova supruga Carolyn i njezina sestra Lauren Bessette poginuli su 1999. kada se avion kojim je upravljao Kennedy srušio u Atlantik. Upravo je niz atentata, nesreća i prerane smrti stvorila mit o obiteljskom "prokletstvu".

Kada borba za novac i moć završi ubojstvom

Povijest obitelji Gucci dugo prije ubojstva Maurizija Guccija bila je obilježena sukobima oko kontrole nad modnim carstvom, nasljedstva i novca, ali događaji iz 1995. nadmašili su i najdramatičnije obiteljske svađe. Maurizio, unuk osnivača Guccija, ubijen je 27. ožujka 1995. ispred svojeg ureda u Milanu, nakon što je njegov brak s Patrizijom Reggiani već bio završio.

Sud je 1998. Patriziju proglasio krivom za organiziranje njegova ubojstva i prvotno je osudio na 29 godina zatvora. U žalbenom postupku kazna joj je poslije smanjena na 26 godina. Suđenje je javnosti otvorilo nevjerojatan svijet bogatstva, osvete i međusobnih sukoba koji su se skrivali iza jednog od najprestižnijih imena talijanske mode.

Ironično, Maurizio je u trenutku smrti bio posljednji član obitelji koji je prethodno imao vlasnički udio u kompaniji koja je nosila njegovo prezime.

Majka i kći čije su smrti imale jezive sličnosti

Smrt Whitney Houston 11. veljače 2012. šokirala je glazbeni svijet, ali ono što se dogodilo njezinoj jedinoj kćeri Bobbi Kristini Brown tri godine poslije priči je dalo još tragičniju dimenziju. Whitney su pronašli u kadi hotelske sobe na Beverly Hillsu, a mrtvozornik je njezinu smrt proglasio slučajnim utapanjem, uz srčanu bolest i uporabu kokaina kao čimbenike koji su tome pridonijeli.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

U siječnju 2015. tada 21-godišnja Bobbi Kristina također je pronađena bez svijesti u kadi, nakon čega je mjesecima bila teško bolesna te je umrla 26. srpnja iste godine. Obdukcija je utvrdila da je njezina smrt bila povezana s uranjanjem u vodu i kombiniranom intoksikacijom, što je dovelo do oštećenja mozga i upale pluća, ali istražitelji nisu mogli utvrditi je li riječ bila o nesretnom slučaju. Sličnost okolnosti u kojima su majka i kći pronađene učinila je priču obitelji Houston jednom od najpotresnijih obiteljskih tragedija američke glazbene industrije.

Obitelj Jackson: Visoka cijena odrastanja pod reflektorima

Obitelj Jackson stvorila je jednu od najvećih glazbenih dinastija 20. stoljeća, ali iza uspjeha grupe Jackson 5 i kasnijeg uspona Michaela Jacksona godinama su postojale tvrdnje o izrazito strogom i nasilnom odgoju. Michael je javno govorio o strahu od oca Joea Jacksona, dok je Joe odbacivao tvrdnju da je sina tukao", premda je sam priznavao fizičko kažnjavanje remenom i šibom.

Michaelova kasnija karijera donijela je novu razinu slave, ali i niz optužbi za seksualno zlostavljanje djece. Jackson je 2005. oslobođen po svim točkama kaznene optužnice u tadašnjem procesu, dok su druge optužbe i građanski postupci nastavljeni i nakon njegove smrti.

U ožujku ove godine četvero članova obitelji Cascio podnijelo je novu tužbu s optužbama za zlostavljanje tijekom njihova djetinjstva, što Jacksonova ostavština kategorički osporava.

Obiteljska tragedija iza legende Hollywooda

Marlon Brando smatra se jednim od najutjecajnijih glumaca u povijesti filma, no početkom devedesetih njegovo prezime našlo se na naslovnicama iz razloga koji nisu imali nikakve veze s glumom. Njegov sin Christian Brando 1990. u obiteljskoj kući u Hollywood Hillsu usmrtio je Daga Drolleta, partnera svoje polusestre Cheyenne, a poslije je priznao krivnju za ubojstvo i osuđen je na deset godina zatvora.

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Marlon je tijekom izricanja kazne govorio o vlastitim roditeljskim propustima, dok je događaj imao posebno teške posljedice za Cheyenne, koja se godinama borila s ozbiljnim psihičkim teškoćama. Pet godina nakon Drolletove smrti, 25-godišnja je Cheyenne umrla. Iza Brandove monumentalne filmske ostavštine tako je ostala privatna priča obilježena ubojstvom, zatvorom i smrću njegova djeteta, tragedijama koje su obilježile posljednje desetljeće njegova života.