Na 28. Porinu izvođači su nastupali uživo na otvorenom i to pred publikom koju su činili neki od nominiranih izvođača. Specifičnost ovogodišnje dodjele svakako je bila atmosfera među nominiranima. Glazbenici su bili složni oko činjenice kako je Porin vratio glazbu među ljude. Tonske probe trajale su nekoliko dana za redom i susreli su se svi nakon dugo vremena.

Veliki uspjeh na ovogodišnjem Porinu postigla je grupa Pavel sa suradnicima osvojivši čak četiri statue Porina. Njihov album 'Ennui' koji producentski potpisuju Jere Šešelja i Srđan Sekulović Skansi proglašen je Albumom godine, ali i Najboljim albumom pop glazbe. Porin za Najbolje likovno oblikovanje osvojio je Filip Gržinčić upravo za album 'Ennui', dok je suradnja Pavela i Tedija Spalata osvojila Porin za Najbolju vokalnu suradnju na pjesmi 'Ne daj na nas'. Ovu pjesmu je, na iznenađenje publike, u prijenosu uživo s grupom Pavel izveo Damir Kedžo.

Osim pjevanja, komentirala se i modna kombinacija. Tako je u fokus došao basist grupe 'Let3' Damir Martinović Mrle, koji je oduševio raskošnom kreacijom veselih boja. Pogled mnogih pao je na štikle.

- Svaka mu čast, super se snalazi. On je pravi zabavljač - pisali su fanovi.

Pjesma 'Mali krug velikih ljudi' autora Ivana Dečaka u izvedbi Massima osvojila je Porin za Pjesmu godine, dok je Porin u kategoriji Novi izvođač godine osvojila Albina. Vanna je osvojila Porin za Najbolju žensku vokalnu izvedbu za izvedbu pjesme 'Puna memorija', dok je Porin za Najbolju mušku vokalnu izvedbu pripao Damiru Urbanu za izvedbu pjesme 'Nitko osim nas'.

U kategoriji Najbolja izvedba grupe s vokalom Porin su dobili Goran Bare & Majke za izvedbu pjesme 'Rođen za suze', a Vinko Ćemeraš & Talvi Tuuli osvojili su Porin u kategoriji Najbolji album rock glazbe za album 'Na putu' koji producentski potpisuje Srđan Sekulović Skansi. Najboljim albumom zabavne glazbe proglašen je album '91+' Stjepana Jimmyja Stanića & Orkestra Josipa Cvitanovića čiji je glazbeni producent Josip Cvitanović.

Tri statue odnose 9OF3 (Ivan Pešut, Bruno Kovačić i Miroslav Lesić) sa suradnikom. Osvojili su Porina za Najbolju snimku albuma za album '9OF3' čiji su ton majstori Miroslav Lesić, Vedran Baotić i Ivan Pešut, zatim Porina za Najbolji instrumentalni album (izvan klasične i jazz glazbe) za album '9OF3' čiji su producenti upravo Pešut, Kovačić i Lesić, te Porin za Najbolju instrumentalnu izvedbu (izvan klasične i jazz glazbe) za skladbu 'Lenny Bonham' s albuma '9OF3'.

Rundek & Ekipa osvojili su Porin u kategoriji Najbolji album alternativne glazbe za album 'Brisani prostor' čiji je producent Darko Rundek. Alejuandro Buendija odnosno Saša Antić osvojio je Porin u kategoriji Najbolji album hip hop glazbe za album 'Škrinja' čiju produkciju sam potpisuje; dok je Je Veux odnosno Željka Veverec osvojila Porin u kategoriji Najbolji album elektroničke glazbe za album 'I Glow' koji producentski potpisuju Janko Novoselić i Toni Starešinić.

Cubismo & Jazz orkestar HRT-a nagrađeni su s dvije statue Porina – u kategoriji Najbolji album jazz glazbe za album 'Tumbao' koji producentski potpisuju Igor Geržina i Krešimir Tomec, te u kategoriji Najbolja skladba jazz glazbe za skladbu 'Dani u Havani' autora Davora Križića. Porin za Najbolju izvedbu jazz skladbe osvojila je grupa Elvis Stanić Group za izvedbu skladbe 'Peter Pan Picking Strawberries 2020'.

S dvije statue nagrađen je i Filip Gržinčić. Osim za već spomenuto Najbolje likovno oblikovanje za album 'Ennui' grupe Pavel, nagrađen je i u kategoriji Najbolji video broj za 'Dangerous Waters' izvođača J.R. Augusta.

Producentom godine proglašen je Goran Kovačić, a Porin za Najbolji aranžman osvojio je Ivan Pešut za skladbu 'Boje' u izvedbi Nike Turković.

Dvije statue Porina kući odnose i Solisti i Zbor Bavarskog radija; orkestar Minhenskog radija te dirigent Ivan Repušić, u kategoriji Najbolji album klasične glazbe za album 'Igor Kuljerić: Hrvatski glagoljaški rekvijem' (glazbeni producenti Almut Telsnig i Torsten Schreier) te u kategoriji Najbolja izvedba klasične glazbe za izvedbu skladbe 'Igor Kuljerić: Hrvatski glagoljaški rekvijem' s istoimenog albuma.

Najboljim albumom Božićne glazbe proglašen je album 'Na Božić sve najbolje – naša ljubav za njihova srca – duhovne pjesme' raznih izvođača, a koji producentski potpisuje Toni Eterović.

Porin za Najbolji album s raznim izvođačima pripao je albumu '67. Zagrebački festival' čiji je umjetnički ravnatelj Neno Belan. Porin za Najbolji koncertni album osvojio je album 'Live at Hrvatski glazbeni zavod' u izvedbi J.R. Augusta, a čiji su producenti Goran Martinac i Nikola Vranić.

Porin za Najbolju skladbu klasične glazbe osvojio je Silvio Foretić za svoju skladbu „Concerto Rosso, za klavir i orkestar“ koju izvode Simfonijski orkestar HRT-a; Danijel Detoni, klavir; Nikša Bareza, dirigent.

Porina za Najbolju snimku albuma klasične glazbe osvojila je Marijana Begović za album 'Nebo i zemlja Tomasa Cecchinija' koji izvode Zbor HRT-a; Tomislav Fačini, dirigent; zatim Monika Cerovčec, sopran; Anabela Barić, sopran; Martina Borse, alt; Siniša Galović, tenor; Hugo Paulsson Stove, tenor; Krešimir Stražanac, bas-bariton; uz instrumentalni ansambl Concerto dei Venti – Ana Vasić, violina; Izidor Erazem Grafenauer, teorba; Dario Poljak, orgulje i Fran Petrač, violone.

Porin za Najbolju produkciju albuma klasične glazbe osvojio je Krešimir Seletković za album 'Vatroslav Lisinski: Porin, viteška opera u pet činova', izvođač: Zbor i Simfonijski orkestar HRT-a; Pavle Dešpalj, dirigent; Stjepan Franetović, tenor; Evelin Novak, sopran; Ljubomir Puškarić, bariton; Kristina Kolar, sopran; Luciano Batinić, bas; Irena Parlov, mezzosopran; Siniša Galović, tenor.

Album 'U sjećanje na Mikija – koncert iz Lisinskog 'Nek' noćas pjesme plove'' u izvedbi raznih izvođača, a čiji su producenti Ivica Plivelić, Vlado Smiljanić i Zvonimir Mihovec, osvojio je Porin u kategoriji Najbolji album tamburaške glazbe.

Najboljim albumom pop-folklorne glazbe proglašen je album '21 lice ljubavi' čiju produkciju potpisuju Branimir Jovanovac i Denis Špegelj, a izvode Najbolji hrvatski tamburaši dok je album 'For Him And Her' izvođačice Amire Medunjanin, a čiji su producenti Bojan Zulfikarpašić i Amira Medunjanin osvojio Porin u kategoriji Najbolji World Music album.

Najboljim tematsko-povijesnim albumom proglašen je album 'Oliver Dragojević – Live – Original Album Collection' izvođača Olivera Dragojevića, autor izdanja je Domagoj Šiljeg; dok je Najboljim albumom popularne duhovne glazbe proglašen album 'Sve će biti dobro' koji i izvodi i producentski potpisuje Bruno Krajcar.

Zanimljivo je da je već gore spomenuti skladatelj, dirigent, pijanist i pjevač Silvio Foretić, koji je večeras dobio Porin za Najbolju skladbu klasične glazbe ('Concerto Rosso, za klavir i orkestar'), također i ovogodišnji dobitnik Porina za životno djelo. Osim Foretića, statuu Porina za životno djelo u prijenosu uživo dobila je i Zdenka Kovačiček, jazz, rock, ali i blues i soul pjevačica. Porin za životno djelo ove godine dobio je i, nažalost posthumno, veliki pjevač i zabavljač Krunoslav Kićo Slabinac kojem je u večerašnjem prijenosu odana počast izvedbom njegovog velikog hita 'Zbog jedne divne crne žene'.