Obavijesti

Show

Komentari 7
PODRŽAO IH!

Mrle poslao poruku Lelekicama preko 24sata uoči nastupa u Beču: 'Neka sila bude s njima'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Mrle poslao poruku Lelekicama preko 24sata uoči nastupa u Beču: 'Neka sila bude s njima'
ARHIVA - 2023. Liverpool: Let 3 nastupio u finalu Eurosonga s pjesmom Mama ŠČ | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Damir Martinović Mrle je s Letom 3 prije tri godine predstavljao Hrvatsku na Eurosongu u Liverpoolu, a uoči večerašnjeg nastupa grupe Lelek u Beču poslao im je poruku preko 24sata

Admiral

Damir Martinović Mrle uoči večerašnjeg Eurosonga u Beču pohvalio je grupu Lelek te je komentirao kako gleda na njihovu pjesmu "Andromeda" s kojom će nas predstavljati u prvom polufinalu.

- Tema kojom se bave Lelek je vrlo nježna i hrabra priča. Ja im večeras želim da budu hrabre onako što što žene to najbolje znaju biti. I neka sila bude s njima - rekao je Mrle za 24sata. Glazbenik je s Letom 3 osvojio pozornicu Eurosonga prije tri godine.

Liverpool: Let 3 prošao u finale Eurosonga
Liverpool: Let 3 prošao u finale Eurosonga | Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL

Let 3 predstavljao je Hrvatsku na Eurosongu 2023. godine s pjesmom "Mama ŠČ!". Eurosong se te godine održao u britanskom Liverpoolu, nakon pobjede Ukrajine godinu ranije i nemogućnosti organizacije natjecanja u ratnim okolnostima. Pjesma "Mama ŠČ!" odmah je izazvala ogromnu pažnju zbog svoje neobične kombinacije satire, performansa, vojnog vizualnog identiteta i provokativnog umjetničkog izraza. Let 3 ostao je vjeran svom dugogodišnjem stilu, po kojem su već desetljećima poznati na regionalnoj sceni.

Let 3 je prije tri godine prošao u finale te su završili na 13. mjestu. Domaća javnost priredila im je vrhunski doček nakon povratka s natjecanja, a bend je nakon toga odradio velike koncerte diljem Lijepe Naše i regije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Elizabeth Hurley opet se fotkala u bikiniju: "Najljepša žena na svijetu, ma boginja..."
POKAZALA ATRIBUTE

FOTO Elizabeth Hurley opet se fotkala u bikiniju: "Najljepša žena na svijetu, ma boginja..."

Poznata glumica Elizabeth Hurley (60) ponovno je oduševila vojsku svojih obožavatelja novim fotkama u bikiniju. Pozirajući uz bazen pokazala je isklesano i zategnuto tijelo, a u komentarima se ne prestaju nizati komplimenti...
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 12. svibnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako provodi dane s Petrom: Evo gdje su bili
LJUBAV CVJETA

FOTO Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako provodi dane s Petrom: Evo gdje su bili

Anastasia Kaleb, pobjednica ovogodišnjeg izdanja showa Gospodin Savršeni, sa svojim 'Savršenim' Petrom Rašićem uživa i nakon završetka snimanja i emitiranja showa. Sada je na Instagramu pokazala kako su proveli lijep proljetni dan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026