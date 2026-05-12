Mrle poslao poruku Lelekicama preko 24sata uoči nastupa u Beču: 'Neka sila bude s njima'

Damir Martinović Mrle uoči večerašnjeg Eurosonga u Beču pohvalio je grupu Lelek te je komentirao kako gleda na njihovu pjesmu "Andromeda" s kojom će nas predstavljati u prvom polufinalu.

- Tema kojom se bave Lelek je vrlo nježna i hrabra priča. Ja im večeras želim da budu hrabre onako što što žene to najbolje znaju biti. I neka sila bude s njima - rekao je Mrle za 24sata. Glazbenik je s Letom 3 osvojio pozornicu Eurosonga prije tri godine.

Let 3 predstavljao je Hrvatsku na Eurosongu 2023. godine s pjesmom "Mama ŠČ!". Eurosong se te godine održao u britanskom Liverpoolu, nakon pobjede Ukrajine godinu ranije i nemogućnosti organizacije natjecanja u ratnim okolnostima. Pjesma "Mama ŠČ!" odmah je izazvala ogromnu pažnju zbog svoje neobične kombinacije satire, performansa, vojnog vizualnog identiteta i provokativnog umjetničkog izraza. Let 3 ostao je vjeran svom dugogodišnjem stilu, po kojem su već desetljećima poznati na regionalnoj sceni.

Let 3 je prije tri godine prošao u finale te su završili na 13. mjestu. Domaća javnost priredila im je vrhunski doček nakon povratka s natjecanja, a bend je nakon toga odradio velike koncerte diljem Lijepe Naše i regije.