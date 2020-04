Mrle u izolaciji postao fitness influencer, Jole je posadio vrt!

Kako bi si međusobno olakšali ova nešto drugačija vremena, otkrili slatke tajne hakiranja svakodnevnih prepreka i razvili kreativnost u obavljanju svakodnevnih poslova, hrvatske zvijezde otkrile su nam neke svoje #MalePobjede.

#MalePobjede velikih hrvatskih zvijezda

Damir Martinović Mrle, jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenika, član poznate riječke rock grupe Let 3 okrenuo se vježbanju. Evo što novopečeni fitness influencer radi kod kuće:

"Sretan sam jer sam nastavio i to pojačano do maximuma izdržljivosti vježbati! Dajem ljudima nadu, izgubljenu u dugom životu bez fitnessa, kojeg su izbjegavali zbog jasnih stavova o površnosti izvježbanog tijela nad zakržljalim umom. Super je da ljudi vježbaju sa mnom. Ljudi poput mene, nevježbača, koji uz njih i za njih vježba još snažnije. Ljepota je zatvoriti um i vježbati tijelo, to nam treba danas. Um ovu karantenu ionako ne može izdržati."

Pjevači provode vrijeme s obitelji

Naši poznati izvođači Jole i Mate Bulić kao pobjedu su istaknuli vrijeme provedeno s obitelji. Joško Čagalj Jole svoju pobjedu vidi ovako: "Oprao sam kuću od vrha do dna. Posadio sam vrt. To i inače radim, ali sad smo sve to uspjeli u miru, polako, bez žurbe i stresa. Najveća pobjeda uvijek je kvalitetno provesti vrijeme sa sobom i s obitelji."

Mate Bulić podijelio je s nama i neke od svojih planova za budućnost: "Meni je obitelj uvijek bila najvažnija, a korona je samo potvrdila moja razmišljanja. Sa suprugom Zdravkom svaki dan šetam šumom, beremo cvijeće i taj sklad i bliskost je naša pobjeda. Doma slažemo sve što se ikad pisalo o meni i od tih članaka napravit ćemo drugu knjigu. Osim toga, digitalizirao sam sve fotografije unuka; od kad su se rodili do danas. Da nije bilo karantene, tko zna kad bih imao vremena to učiniti. Moja pobjeda u koroni jest obitelj i naša bliskost."

Sam svoj majstor

Jedan od omiljenih televizijskih voditelja, Duško Ćurlić odlučio je iskoristiti ovu izolaciju i steći nove vještine. I to ni više ni manje, nego li frizerske! Evo što on kako se on snalazi u ovo vrijeme: "Sjajno je spoznati da si prilagodljiv promjenama. Mislio sam da ću uvijek živjeti ludim tempom, da ono život 100 na sat nikad neće stati, da drugačije ni ne znam, a promijenilo se u danu. I ponosan sam na sebe jer sam se dobro u tome snašao. Slušam upute stožera i imam vremena za sve. Učim se i frizerskim vještinama. Kupio sam si mašinicu i malo po malo, sam sebi popravljam frizuru."

Dame u izolaciji

Naša poznata glumica, Mila Elegović, otkrila nam je kako je izolacija ne pada teško, a razlog tomu je upravo i najveća njena pobjeda: "Godine samoće donijele su mi to da nemam problem s time da budem sama sa sobom. Posvuda slušam o depresijama, anksioznosti, dosađivanju… ljudi su se ponovo morali suočiti sami sa svojim životom. Mnogima to nije bilo lako. Ni sekunde nisam bila u depresiji moja najveća pobjeda u coroni je suglasje same sa sobom."

Niti malo lošije se ne snalazi Domenica Žuvela, mlada hrvatska pjevačica čije se glazbena karijera nalazi u uzlaznoj putanji, a evo kako se ona provodi u ova mirnija vremena: "Ja sam tip osobe koja se općenito veseli malim stvarima. Tako navečer već razmišljam kako se jedva čekam sutra probuditi i napraviti doručak i popit kavu! Ova izolacija je inače moj normalni način života kad nisam na putu ili kad ne pjevam, tako da sam navikla na ovakav način života i svaki ga dan ispunila maksimalno koliko sam mogla. Pogledala sam hrpu dobrih serija, krenula učit španjolski jezik, vježbala klavir, ali i treninge odrađivala, snimala videa, pjesme. A ako maknemo ove svakodnevne stvari, znajući da su svi moji zdravi i dobro, iako smo odvojeni, za mene je to najveća sreća!"

