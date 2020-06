Mucala je kao mala, svega se sramila i kad je postala slavna, a lice je 'dokrajčila' botoksom

Rođena na Havajima, a odrasla u Australiji, holivudska glumica posljednjih godina ističe kako baš uživa u životu i da je sretna. Sa svega tri godine upisali su je u školu baleta, a ubrzo su shvatili kako ima dara za glumu

<p>Glumica <strong>Nicole Kidman </strong>danas slavi 53. rođendan, a njeni fanovi razočarani su jer ne mogu vidjeti kako bi inače izgledalo njeno lice da ga nije 'napunila' botoksom i raznim filerima. Na sceni je više od tri desetljeća, pamte je po mnogim ulogama, ali isto tako pamte i njeno savršeno lice, koje je, kako kažu, sad uništeno. </p><p>Prošle godine održala je 'masterclass' na kojem je one koji su htjeli znati više podučavala glumi i pritom otkrila zbog čega izgleda tako mladoliko. Godinama je negirala da je bila na estetskim zahvatima i korekcijama.</p><p>- Iskreno, sve je na meni prirodno. Koristim se samo kremom za sunčanje i ne pušim. Brinem se o sebi i ponosna sam što to mogu reći - rekla je svojedobno, a onda je shvatila da od očiju obožavatelja ne može baš sve sakriti pa je naglo promijenila 'iskaz'. </p><p>- Probala sam botoks, ali mi se nije svidio konačan rezultat - priznala je. </p><p>Rođena na Havajima, a odrasla u Australiji, holivudska glumica posljednjih godina neprestano ističe kako baš uživa u životu te da je sretna. Sa svega tri godine upisali su je u školu baleta, a ubrzo su svi shvatili kako ima dara za glumu. Da želi postati glumica shvatila je nakon što je vidjela kako to radi <strong>Margaret Hamilton</strong> u filmu 'Čarobnjak iz Oza'.</p><p>Kao mala bila je poprilično sramežljiva, priznala je i da je mucala, ali to je brzo prošlo.</p><p>- Za sebe bih i dalje rekla da sam sramežljiva. ne volim ulaziti u restorane s puno ljudi sama, ne volim dolaziti sama na zabave - pojasnila je jednom prilikom. </p><p>Udavala se dva puta; za glumca <strong>Toma Cruisea</strong> (57) s kojim je posvojila dvoje djece, kćer <strong>Isabellu Jane</strong> i sina <strong>Connora Anthonyja </strong>te s country pjevačem <strong>Keithom Urbanom</strong> (52), s kojim je u braku 14 godina. Prvog muža upoznala je na snimanju filma 'Dani groma' kada je imala 22 godine.</p><p>Nakon kratke veze, par se vjenčao na Badnjak 1990. godine. Bili su ludo zaljubljeni 11 godina, a onda su prekinuli i konačno se rastali u kolovozu 2001. Iako se pričalo da je glumica bila trudna godinu dana nakon vjenčanja i da je imala spontani pobačaj, desetljeće kasnije priznala je kako to uopće nije bila istina. </p><p>- Da, to je bila velika vijest. Ali, moram priznati da se to nikad nije dogodilo. Netko je to izmislio - otkrila je. S Keithom je dobila djevojčicu <strong>Sunday Rose</strong> 2008., a dvije godine kasnije još jednu kćer koju su nazvali <strong>Faith Margaret</strong>. </p>