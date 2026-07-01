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IMALA BURNE VEZE

Mudrost nakon četiri braka! J.Lo o prekidima: 'Treba ih slaviti'

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 4 min
Mudrost nakon četiri braka! J.Lo o prekidima: 'Treba ih slaviti'
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Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRES
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Poznata pjevačica i glumica bila je u braku četiri puta, a posljednji je bio s glumcem Benom Affleckom. Sada je otkrila što misli o prekidima te za njih kaže da nisu neuspjeh već 'odskočna daska'

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Latino diva Jennifer Lopez, poznata po mnogobrojnim burnim vezama i četiri braka iza sebe, kazala je kako prekid veze ne trebamo gledati kao neuspjeh nego priliku da postanemo bolja verzija sebe.

- Prekidi nisu neuspjeh. Iskreno vjerujem da su prekidi odskočna daska u bolju verziju nas samih. Trebali bi organizirati tulum kada prekinemo s nekim. Trebali bi si čestitati na prekidu, jer prvo, donijeli ste odluku. I drugo, to je vjerojatno bila najbolja odluka za sve - kazala je Lopez i dodala da ste iz veze izašli kao pobjednik ako vam je srce slomljeno.

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Los Angeles, USA. 26, May, 2026. Pictured left to right, Jennifer Lopez at the Office Romance Premiere. Credit: Kathy Hutchins / Alamy Live News
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Foto: PROFIMEDIA

- Ako kroz život idete tako da drugima slamate srca, vi ste gubitnik - rekla je i priznala da je i sama bila u obje situacije.

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- Svi to ponekad učinimo. Ali ako si osoba koja stalno slama srca, zapravo nikad ništa ne naučiš - kazala je dodavši da je najveći emocionalni, mentalni i psihološki rast uvijek doživljavala iz slomljenog srca.

FILE PHOTO: 78th Venice Film Festival
Foto: YARA NARDI/REUTERS

- I to se ne odnosi samo na ljubavne odnose, nego i na poslovne neuspjehe i sve ostalo. To je jedini trenutak kada zaista kopaš po sebi. Zapitaš se: ‘Što se, dovraga, dogodilo? Kako da ovo riješim? Zašto stalno ponavljam iste greške?' Ili: 'Zašto se to nije dogodilo? Što sam mogla napraviti bolje?’. Potpuno se promijeniš.

Pjevačica i glumica bila je udana za Ojania Nou, Chrisa Judda i Marca Anthonyja s kojim ima 18-godišnje blizance Maxa i Emme, te za Bena Afflecka s kojim je 20 godina ranije prekinula zaruke. Također je bila zaručena za bivšeg igrača bejzbola, Alexa Rodrigueza.

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- Ne diskriminiram. Sviđaju mi se mršavi muškarci. Sviđaju mi se i oni malo puniji. Sviđaju mi se brade, sviđa mi se i kad su obrijani, nije bitno. Bitna je osoba iznutra - rekla je J.Lo za Subway Takes, a prenosi E! News.

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