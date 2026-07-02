MUKE PO MILIJUNIMA Gdje će živjeti Swift i Kelce? Njihove su nekretnine vrijedne 157 mil. $

Taylor Swift i Travis Kelce vlasnici su mnogobrojnih nekretnina čija se vrijednost procjenjuje na čak 157 milijuna dolara, no, prema pisanju časopisa Hello!, sportašu pripadaju nekretnine u vrijednosti od 'samo' sedam milijuna, a sve ostalo je u vlasništvu pjevačice.

S obzirom da ovog vikenda uplovljavaju u bračnu luku, postavlja se pitanje koju će nekretninu odabrati za zajednički život ili će svom nekretninskom portfelju dodati još jednu vilu.

Mediji su prošle godine pisali da par traži kuću u Chagrin Fallsu, mirnom selu pokraj Cleveland Heightsa, odakle je Kelce. No, vrlo je izgledna opcija da zbog poslovnih obaveza povremeno borave u Travisovoj vili u Leawoodu u Kansasu, posebno tijekom NFL sezone, a povremeno u Taylorinom penthousu u New Yorku. U svakom slučaju, na raspolaganju im je cijeli niz imanja.

Travis Kelce ima nekretnine vrijedne 7 mil. dolara

Vila u Leawoodu u Kansasu

Kelce je vilu od nešto više od 1.500 kvadrata u ograđenoj, luksuznoj zajednici 2023. godine navodno platio šest milijuna dolara.

Kuća u stilu francuskog Regencyja smještena je na 3,5 hektara na kraju slijepe ulice i ima šest spavaćih soba i šest kupaonica, uključujući kino dvoranu na dvije razine te knjižnicu, kao i vrhunsku kuhinju za chefove opremljenu Caesarstone kvarcnim radnim pločama, Grabill ručno izrađenim ormarićima i najmodernijim aparatima.

Donja etaža nudi impresivan vinski podrum, teretanu sa saunom, klupsku prostoriju s punim barom i kuhinjom te potpuno opremljenu garažu za šest automobila. Vanjski prostor uređen je u “Beverly Hills” stilu s bazenom, jacuzzijem, prostranom terasom i vanjskom kuhinjom. Na imanju su i tereni za tenis, piklbol i golf.

Foto: GRHO

Obiteljska kuća u Kansas Cityju

Prije preseljenja u vilu u Leadwoodu, Kelce je živio u kući od milijun dolara u Kansas Cityju, koju je kupio 2019., te je još uvijek u njegovom vlasništvu. Prostire se na oko 930 četvornih metara stambenog prostora te ima pet spavaćih soba, šest kupaonica, vrhunsku moderno opremljenu kuhinju, prostoriju za rekreaciju, teretanu te vinski podrum s ugrađenim barskim pultom. Na otvorenom se nalaze blagovaonica na terasi, veliki bazen i sjenica, privatni balkon te prekrasan pogled na okolicu.

Stan na Floridi

U svibnju 2019., Travis, brat Jason, također bivši igrač američkog nogometa, i mama Donna kupili su stan u Orlandu na Floridi za 355.000 dolara. Dom na Floridi, u kojem navodno živi Donna, prostire se na oko 133 četvorna metra te ima dvije spavaće sobe i dvije kupaonice. Iako fotografije interijera nisu dostupne, vanjski dio kuće krasi prostrani balkon koji se proteže oko objekta i pruža miran, opuštajući pogled.

Taylorine nekretnine vrijedne su 150 mil. dolara

Obiteljski dom u Hendersonvilleu u Tennesseeju

Taylor Swift postala je milijarderka već sa 33 godine, a prema procjenama iz 2026. njezino se bogatstvo udvostručilo na 2 milijarde dolara, čime je postala najbogatija glazbenica na svijetu.

Osim glazbenih prava, koncerata i mercha, Swift je ulagala i u nekretnine, pa ima kuće i stanove diljem SAD-a.

U Tennessee su se Swiftovi doselili kad je Taylor imala 14 godina i to kako bi podržali njenu glazbenu karijeru. Tada su za 790.000 dolara kupili kuću uz rijeku Cumberland površine od oko 632 četvorna metra s četiri spavaće sobe i pet kupaonica, koja je i danas u vlasništvu obitelji.

Stan u Nashvilleu

Svoj prvi, vlastiti dom, Taylor je kupila kada je imala 20 godina i to u centru četvrti Music Row u Nashvilleu. Stan površine 300 kvadrata nalazi se u luksuznoj zgradi Adelicia i pruža pogled na grad. Njegova lokacija bila je idealna za glazbenicu u usponu, s obzirom da je Music Row povijesno središte glazbene industrije country glazbe u Nashvilleu.

Stan ima tri spavaće sobe i četiri i pol kupaonice, a krase ga prozori od poda do stropa te balkon s panoramskim pogledom na grad. Swift je u intervjuu iz 2012. otkrila da joj je u uređenju inspiracija bila 'Alisa u zemlji čudesa'. Platila ga je 1,99 milijuna dolara.

Foto: Poirier/PRESS ASSOCIATION

Obiteljski dom u Forest Hillsu u Nashvilleu

Svojim roditeljima, Andrei i Scottu, Taylor je 2011. godine kupila vilu u stilu grčkog preporoda, poznatu pod nadimkom Northumberland, za 2,5 milijuna dolara. Nekretnina se prostire na gotovo šest hektara zemljišta u elitnom nashvillskom predgrađu Forest Hills, a sama kuća ima oko 520 četvornih metara stambenog prostora.

Ima četiri spavaće sobe i četiri i pol kupaonice, visoke stropove, podove u uzorku riblje kosti te kamine obložene mramorom. Na imanju se nalazi i kuća za goste od oko 186 'kvadrata'. Njeni roditelji još uvijek žive u vili Northumberland.

Vila za odmor na Rhode Islandu

Kad je imala 24 godine, Swfit je za 17,75 milijuna dolara 'u kešu' kupila vilu, prvi red do mora, u gradu Westerly na Rhode Islandu. “Watch Hill House” ima oko 1.115 kvadrata, a u javnosti je najpoznatija po pjevačicinim zabavama sa slavnim prijateljima, kao i po viralnoj fotografiji njenog bivšeg dečka Toma Hiddlestona u prsluku s natpisom “I ♥ T.S.” kada su tamo 2016. slavili Dan neovisnosti.

Kuća ima sedam spavaćih soba, osam kamina i bazen.

Prema dozvoli koju je pribavio The Providence Journal, pjevačica je dodala potpuno novo krilo svojoj kući za odmor, uključujući dodatne spavaće sobe i kupaonice, a radovi se procjenjuju na do 1,7 milijuna dolara.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

Povijesna vila na Beverly Hillsu

Za povijesnu vilu hollywoodske ikone Samuela Goldwyna u Beverly Hillsu, Swift je 2015. izdvojila čak 25 milijuna dolara. Vila ima sedam spavaćih soba i šest kupaonica.

U čast nagrađivane karijere filmskog producenta, Taylor je obnovila kuću u njezino izvorno stanje iz 1934. godine te je 2017. uspješno podnijela zahtjev Gradskom vijeću Beverly Hillsa da se kuća proglasi gradskim povijesnim spomenikom, što znači da se više ne može značajno mijenjati niti rušiti.

Penthouse u New Yorku

Od redatelja Petera Jacksona 2014. godine kupila je dva penthousea u New Yorku, u četvrti Tribeca, za 19,95 milijuna dolara te ih spojila u jedan penthouse od oko 771 kvadrata, sa 10 spavaćih soba, 10 kupaonica, sobom za bilijar i raskošnim spiralnim stubištem.

Tri godine kasnije, u istoj je zgradi kupila i potkrovlje od oko 325 kvadrata s tri spavaće sobe za 9,75 milijuna dolara.

Iste godine upisala je svoje ime i na vlasnički list luksuzne trokatnice u Tribeci, vrijedne 18 milijuna dolara sa četiri spavaće sobe, četiri i pol kupaonice, teretanom, spa zonom sa parnom kupelji, podovima od vapnenca s podnim grijanjem, kućnim kinom, gostinjskim apartmanom i krovnom terasom, piše Hello!.