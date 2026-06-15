Muke po oblačenju! Maja Šuput jedva se uvukla u uske hlače i top, ali uskočio joj je Grubnić

Modni stilist pomogao je Maji Šuput s outfitom koji je bio problematičan, osobito za ljetne mjesece. No Grubniću to nije predstavilo problem i uspješno je Maju uvukao u hlače-čizme, iako je i njemu 'trebalo vremena'
Maja Šuput pokazala je kako teku pripreme za snimanje spota "Nedovoljno lijep".
| Foto: Instagram
Maja Šuput pokazala je kako teku pripreme za snimanje spota "Nedovoljno lijep".
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Foto: Instagram
Maja Šuput pokazala je kako teku pripreme za snimanje spota "Nedovoljno lijep".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Muke po oblačenju prvog stajlinga, napisala je u videu u kojem ju Marko Grubnić odjeva u metalik hlače-čizme s potpisom Balenciage.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Uske hlače jedva su navukli, a cijeli proces poprilično je trajao. U duhovitom videu rekla je kako joj je jako vruće.
| Foto: Instagram
Metalik hlače-čizme iskombinirala je sa srebrnim topom kojeg je Modni Mačak dobro 'ispolirao'. Kao nakit, odabrao je metalik narukvice dok je usklađena bila čak i manikura.
| Foto: Instagram
Nakon 'teške borbe' s odjećom, Grubnić i Maja ipak su uspjeli i odjenuli ju za snimanje spota.
| Foto: Instagram
Nedavno je pozirala u žutom izdanju, a u njemu je naglasila dekolte. Svi su hvalili njen izgled.
| Foto: Instagram
'Jeste li spremni za HIT ljeta????? NEDOVOLJNO LIJEP coming soon' napisala je Maja u objavi prije nekoliko dana, a svima je za oko zapeo naziv nove pjesme.
| Foto: Instagram
Brojni obožavatelji se pitaju jesu li stihovi posvećeni njezinom bivšem partneru, Šimi Elezu, s kojim je prekinula vezu prije manje od mjesec dana.
| Foto: Instagram
Maja je objavila isječak iz novog spota u kojem se pojavljuje u visokim srebrnim čizmama s potpisom brenda Balenciaga. Na sebi ima i srebrni top uz crno-srebrne kromirane stiletto nokte.
| Foto: Instagram
Podsjetimo, Maja je nedavno objavila vijest o prekidu veze s bivšim Gospodinom Savršenim izjavom kako 'već neko vrijeme svatko živi svoju realnost' te da 'svaka priča ima svoj početak i kraj'.
| Foto: Instagram
Maja i Šime surađivali su na spotu za njenu pjesmu 'Nisam ja za male stvari', nakon čega su često provodili vrijeme zajedno.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
Foto instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Ivor Mažar
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram