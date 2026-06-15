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SVE JE SPASIO

Muke po oblačenju! Maja Šuput jedva se uvukla u uske hlače i top, ali uskočio joj je Grubnić

Modni stilist pomogao je Maji Šuput s outfitom koji je bio problematičan, osobito za ljetne mjesece. No Grubniću to nije predstavilo problem i uspješno je Maju uvukao u hlače-čizme, iako je i njemu 'trebalo vremena'
Muke po oblačenju! Maja Šuput jedva se uvukla u uske hlače i top, ali uskočio joj je Grubnić
Maja Šuput pokazala je kako teku pripreme za snimanje spota "Nedovoljno lijep". | Foto: Instagram
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Maja Šuput pokazala je kako teku pripreme za snimanje spota "Nedovoljno lijep". | Foto: Instagram
Komentari 6

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