Muke po statistima: Ostali smo bez milijuna, 5000 ljudi izvisilo

<p>Otkad je Hrvatska postala svojevrsna meka za snimanja, tisuće Hrvata su se “zapalile” za posao statista. Dnevnica je dobra, najčešće ne treba ni “orat ni kopat”. Idealan način zarade, reklo bi se. Tako su brojni studenti, domaćice, nezaposleni, ali i oni s poslovima dodatno punili kućni budžet. No svemu tome je s početkom korona krize došao kraj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poznati holivudski glumci u Rijeci su snimali film</strong></p><p>- Otpala su sva snimanja zbog korone jer su to uglavnom Amerikanci ili Europljani. Imamo samo jedno televizijsko snimanje, i to je njemačka produkcija, oni jedini nisu otkazali. Znalo je dolaziti po 20 snimateljskih ekipa u sezoni, sad imam samo jednu - priča nam “iskusni” statist Ivan Vuković, koji je godinama radio s produkcijom na snimanjima.</p><p>Danas ima svoju agenciju “Vuka Tour Gide”, no uvijek se neka dodatna kuna spremila u džep kad bi svjetske produkcije posjetile Dubrovnik.</p><p>- Znao sam, od travnja do studenog, barem tri puta mjesečno surađivati s produkcijama na snimanjima. Sad je 99 posto prometa otišlo. Što da vam više kažem, trenutačno sam na godišnjem odmoru, a početak je srpnja - govori Ivan.</p><p>I Ivan je u pravu kad kaže da bi po 20 snimateljskih ekipa dolazilo. Prošla je godina bila rekordna po broju djelatnika i dana snimanja, a samo je u 2017. angažirano više statista nego u 2019. godini. Tijekom prošle godine čak 2343 djelatnika (kamermani, šminkeri, rasvjeta, ozvučenje) i 4893 statista sudjelovalo je na snimanjima domaćih i stranih produkcija, stoji u brojkama koje su nam ustupili iz HAVC-a.</p><p>Dnevnice statista, saznali smo kroz razgovor s njima, kretale su se od 250 pa sve do 1000 kuna, ovisno o “težini” zadatka.<br/> Pa bi tako samo jedan od ljudi u rulji na setu “Igre prijestolja” dobio 350 kuna da stoji negdje u pozadini. Ali to stajanje bi se ponekad rastegnulo i na cijeli dan, a najčešće se snimalo preko ljeta, kad su vrućine nesnosne, pogotovo ako nosite neki oklop ili odoru...</p><p>Oni s nekom vještinom, a puno puta se tražio netko tko dobro barata s mačom ili je vrsni jahač konja, znali bi na račun svojega talenta “dignuti” i do 1000 kuna po danu. A iz godine u godinu smo rasli kao filmska destinacija. Samo u zadnjih nekoliko godina kod nas su snimane megauspješnice koje su napravile sjajnu promociju za našu zemlju i njezine ljepote.</p><p>Tu je već spomenuta “Igra prijestolja”, na Visu su Brosnan i ekipa snimali “Mammu mia”, Salma Hayek, Ryan Reynolds i Samuel L. Jackson svoj su film “The Hitman’s Wife Bodyguard” radili po Istri, Dubrovnik je bio jedna od kulisa “Ratova zvijezda”, tu je i njemački “Winnetou”... I niz se trebao nastaviti, ali već smo rekli - korona. Primjerice, 2012. godine u Hrvatskoj se snimalo ukupno 82 dana, a na projektima su radili 395 djelatnika i 1793 statista. Tri godine kasnije - “nenormalno” smo skočili.</p><p>Tad su kod nas bila 262 dana snimanja, na kojima su radili 1084 djelatnika i 3978 statista. Ni tu se rast nije zaustavio. Već 2017. padali su novi rekordi. Snimalo se 255 dana, radili su 1321 djelatnik i 5401 statist.</p><p>- Većina ljudi u Dubrovniku statira radi dodatne zarade. Dosta je dobar to džeparac. Po danu bi se znalo zaraditi oko 400 kuna, no većina statira isključivo zbog iskustva i doživljaja - priča nam Vedran iz Dubrovnika, koji je u “Uskocima” bio militantni fratar, a jednom su mu morali obrijati i glavu pa je dobio više novca.</p><p>Statirao je i u “Republici” te “Knightfallu”, a nadao se i ulozi u “Carniwal Rowu”, u kojem igraju Orlando Bloom i Cara Delevingne. Od toga, čini se, neće biti ništa.</p>