Multipleksi zatvoreni do kraja lipnja, ali zato ‘žive’ mala kina

Drive-in kino produžili smo do 21. lipnja, no s tom praksom ne mislimo nastaviti, kažu iz Cinestara. Kad je riječ o novim naslovima, kažu da se na programu svakodnevno aktivno radi i pregovara.

<p>Ništa od novih filmova do daljnjeg. Tako bi se ukratko mogla opisati situacija u hrvatskim kinima tijekom ljetnih mjeseci. Pandemija, koja je tri mjeseca poremetila našu svakodnevicu, izravno je utjecala i na kinorepertoar te ponudu najnovije produkcije. Pokleknuli su najveći. Iz Cinestara su, na pitanje kad će otvoriti sve kinodvorane, odgovorili:</p><p>- Prema trenutačnim informacijama, vezano uz izdavanje epidemioloških mjera za multiplekse, kao i dostupnost novoga filmskog sadržaja neophodnog za multiplekse, očekujemo otvaranje krajem lipnja. Naime, kinoprikazivači diljem svijeta suočavaju se s ozbiljnim nedostatkom filmskog sadržaja jer su filmski studiji odgodili sve premijere i otkazali nove produkcije, a i otkazani su svi filmski festivali. Otvaranje kinodvorana i početak djelatnosti u opsegu kao što je bio prije pandemije bit će moguć tek kada započne normalna distribucija novih filmskih naslova, a to se neće dogoditi dok velika većina zemalja u svijetu ne ukine ograničenja.</p><p>Na pitanje hoće li uopće biti isplativo u ovakvim okolnostima kad i dalje vrijedi držanje razmaka među gledateljima od dva metra, otvarati dvorane, kažu:</p><p>- U ovom trenutku ne znamo koje će mjere vrijediti, ali u međuvremenu očekujemo da nadležna tijela i Ministarstvo kulture izrade odgovarajuće epidemiološke mjere sukladno trenutačnoj povoljnoj situaciji. Vrijeme do ponovnog otvaranja kina koristimo i za planiranje i provođenje svih posebnih mjera usmjerenih na zaštitu zdravlja zaposlenika i posjetitelja kina, a odnose se na pripremu kinodvorana za novi prijam posjetitelja, postavljanje i održavanje higijenskih standarda te upoznavanje zaposlenika sa zaštitnim procedurama i postupcima. Planirane mjere će se nadopuniti i uskladiti s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za kino prikazivačku djelatnost, kada iste budu donesene.</p><p>Kad je riječ o novim naslovima, kažu da se na programu svakodnevno aktivno radi i pregovara, pa će nekoliko dugo iščekivanih filmova ipak usrećiti filmofile, a najviše one najmlađe:</p><p>- Vrlo vjerojatno da ćemo početni repertoar složiti od nekih naslova koji su igrali u trenutku zatvaranja, pa nisu dosegli puni potencijal, a od novih naslova tijekom srpnja očekujemo Disneyev ’Mulan’, ‘Tenet’ Christophera Nolana, ‘Unhinged’ s Russellom Crowom , ‘Spužva Bob’ za obitelj, a u kolovozu je najavljen i ‘Wonder Woman 1984’. Budući da je CineStar prvi u Hrvatskoj krenuo s drive-in kinom i pokazao da i za ovakvo gledanje filmova postoji veliki interes, pitali smo hoće li se takva praksa i nastaviti:</p><p>- CineStar je u trenutku kada su mjere krenule popuštati, pokrenuo pop up drive-in u Zagrebu koji će zbog interesa publike biti produžen za tjedan dana, do 21. lipnja. Posjeta je odlična i drago nam je da nedostajemo publici. Ipak, drive-in nije nešto što s čim mislimo nastaviti, to je bio jedan lijep izlet sukladno mogućnostima, ali vraćamo se našoj glavnoj djelatnosti i jedva čekamo otvoriti vrata naših kinodvorana.</p><p>Do prvog dana ljeta gledatelji će u drive-in kinu moći vidjeti “Prevarantice s Wall Streeta” u petak, 5. lipnja, u subotu, 6. lipnja “Festival straha”, a u nedjelju, 7. lipnja “One su bombe”. Zatim je na repertoaru “Kapetanica Marvel”, pa “Anna”, zatim “Zavedi me ako možeš”, pa “Birds of Prey” i emancipacija famozne Harley Quinn, zatim film “Blizanac”, pa “21 most” i na kraju “Zov divljine”. Pulsko prije nekoliko godina obnovljeno kino Valli je otvoreno i, kako kažu, pridržavaju se epidemioloških preporuka. Prodaju toliko karata da gledatelji mogu držati preporučeni razmak, a između projekcija je sat vremena pauze kako bi se prostor mogao temeljito prozračiti i dezinficirati. Od 6. do 10. lipnja na rasporedu su filmovi “Joker”, “Mlijeko”, “Nož u leđa”, “Zaboravljeni princ”, “Izvan igre” i “Francuska veza”. I u Splitu su multipleksi i dalje zatvoreni, ali zato žive mala kina. Filmovi se prikazuju i u kinu Karaman, koje najavljuje filmove “Sybil”, “Oproštaj” i “Zaboravljeni princ”.</p><p>S projekcijama su počeli 1. lipnja, kao i kino Zlatna vrata u kojem dvosatnu zabavu Splićani mogu pronaći u petak uz “Filth”, u subotu “Portret djevojke koja izgara” pa u ponedjeljak uz film “Moja kći”. No uskoro kreću i festivali, pa će splitska ljetna kina sigurno imati puno posla.</p><p>Osječani, nažalost, do daljnjeg neće gledati filmove na velikom platnu, barem ako je suditi po društvenim mrežama na kojima i dalje piše da kina ostaju do daljnjeg zatvorena.</p><p>Riječko Art kino počelo je program filmom za najmlađe. Povodom 50. obljetnice serijala crtića o profesoru Baltazaru, na dan svetog Vida 1. lipnja, prikazali su šest epizoda na otvorenom, ali u ljetnom Art kinu mogu se pogledati filmovi “Selfie”, pa “Synonyms”, “Who you think I am”, “Piranhas”...</p>