Multitalentirani Toni (18) stiže u 'Superstar': 'Vidio sam poziv za prijavu i rekao sebi - to je to!'

U subotu žiri 'Superstara' nastavlja svoju potragu za novim nadama glazbene scene u četvrtoj epizodi glazbenog spektakla! Za priliku u drugoj fazi natjecanja pokušat će se izboriti i mladi Toni Maleš iz Viteza. Osamnaestogodišnji Toni dolazi iz Viteza u Bosni i Hercegovini, gdje živi s roditeljima, ide u školu i bavi se svojim mnogim interesima.

- Otkrio sam glazbu, a nakon toga i umjetnost, i shvatio da je to čarolija koja me ispunjava. Čim sam vidio poziv na prijavu, rekao sam - to je to, i odmah snimio prijavnicu; želio sam isprobati nešto uzbudljivo - ispričao je ovaj mladić, koji već ima iskustva s nastupima.

Foto: RTL

Ističe kako mu je najbitnije da svira i pjeva za ljude koji uživaju u njegovoj glazbi i u čijem društvu on može uživati.

Mladi glazbenik svira tamburicu, gitaru, harmoniku i klavir. Ipak, kako kaže, otkad se prijavio u 'Superstar', shvatio je da ako želi u nečemu biti posebno dobar, da se tome treba posvetiti, tako da je odlučio vježbati svirati primarno gitaru, koja mu je ujedno i najdraža, a tu i tamo zasvira i tamburicu.

Foto: 320764339420101

Osim sviranjem, bavi se i drvodjelstvom:

- Zapravo sam dobar u svemu što ima veze s ručnim radovima, bilo to bauštela, izrada nakita, ukrasa, pa čak i slikanje - kaže Toni koji je interes za obradu drva naslijedio od tate.

- Od malena sam gledao tatu kako raskiva paletu, kako pravi makete od šibica, kako pravi ogradu od drva, vrata od drva pa je to i mene počelo zanimati. Onda sam ga počeo oponašati u poslu i zavolio to, iako je to samo hobi, a ne nešto ozbiljnije.

Toni je odrastao u nešto drugačijim okolnostima od svojih vršnjaka. Naime, tata mu je u kolicima, a mama boluje od reumatoidnog artritisa. Ona je također većinu Tonijevog djetinjstva provela u kolicima, ali sada ih više ne koristi.

- Mislim da me to iskustvo i izgradilo u osobu kakva sam danas; pomoglo mi je da shvatim da bolesti postoje, ali da nisu kraj, dapače, novi su početak. Unatoč svemu, smatram da sam imao i više nego sjajno djetinjstvo ispunjeno ljubavlju i srećom -zadovoljno zaključuje mladi glazbenik.

Foto: RTL

Slobodno vrijeme ne voli provoditi u kafićima, preferira uređivati dvorište, odrađivati manje popravke gitara i glazbene opreme.

- Čitam knjige i stripove, idem na školu slikanja, pišem pjesme i uživam u poeziji. A slobodno vrijeme posebno ispunjavam djelovanjem u crkvi i vožnjom bicikla.

Foto: RTL

Mladi glazbenik inače voli slušati pop i rock, a posebno uživa u duhovnoj glazbi. Kao svoje glazbene uzore ističe grupu Galija, Gibonnija i Parni valjak te dodaje: „Ali posebno mi znače oni glazbenici koji me mogu odvesti u potpuno drugi svijet.“