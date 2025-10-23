Mura Klara i Marko iz 'Braka na prvu' otkrili su ime svojeg sina

Mura Klara i Marko Ferković otkrili su ono što su njihovi obožavatelji već neko vrijeme priželjkivali. U razgovoru za Net.hr otkrili su ime sina, koji je na svijet stigao prije mjesec dana. Upravo su njih dvoje dokaz da se ljubav može naći pred kamerama, jer su se upoznali u trećoj sezoni RTL-ova showa 'Brak na prvu', a roditeljska uloga sjela im je bez ikakvih poteškoća.

Foto: RTL

- Iznenadilo nas je kako smo se dobro snašli u ulozi roditelja - započeli su Mura Klara i Marko.

Ipak, kao i većinu roditelja, početne slatke muke nisu ih zaobišle.

-.Mura nije spavala još od trudnoće, pa krenuli grčevi pa će zubići, pa kad odraste pa kad prespava kod nekog, pa izlasci, a nas dva čekamo budni kod kuće kad će se vratiti ili da odemo po njega, nema više spavanja, ali sve je to iz ljubavi - priznao je Marko.

Budući da ranije nisu otkrili ime prinove, ovoga su puta odlučili iznenaditi fanove.

- Sin se zove Gabriel. Marko je to ime predložio jer smo se još prije trudnoće, na vjenčanju dogovorili da ako će biti sin ime bira on, a ako će biti kći biram ja. I tako je Marko predložio ime Gabriel, a meni je jedino to muško ime, uz ime Aleksandar, još od nekad bilo lijepo i eto dogovorili smo se. Odmah. Kao i uvijek oko svega. A Marko je to ime predložio zbog nogometaša jer je nogometaš Gabriel Batistuta bio čupav kao i on - istaknula je Mura Klara.

Na pitanje kome Gabriel nalikuje više, Mura Klara je neodlučna.

- Mijenja izgled iz dana u dan. Jedan dan je isti Marko, a jedan dan nalikuje meni. Ali, kad mi leži na prsima i kad ga gledam, kao da gledam Marka - naglasila je Mura Klara.

Što se tiče hvatanja dnevne rutine Mura Klara je čekala da se najprije oporavi od poroda, koji je za nju prošao odlično zahvaljujući ginekologinji i primalji koje su je vodile kroz proces poroda.

- Bez njih mi se čini da bi još dan danas bila u rađaoni. Ovako je sve išlo brzo i po planu, tj. plana nije niti stiglo bit. Čim su bolovi prošli krenuli smo van, malo kod tate, pa sad već odlazimo u šetnje, po trgovinama, kad Marko ne stigne s nama idemo sami. Ma sve. Svugdje idemo zajedno i ne mogu pola sata sama bez njih dvoje u grad već mi fale. Kad smo slobodni popijemo kavu u gradu sad kad je još toplo i tako. Trudimo se što više biti vani. Koristimo svaki trenutak zajednički maksimalno - prokomentirala je Mura Klara.

Dodala je i da joj nije bitno tko će više pelena promijeniti.

- Promijenila sam više pelena ja, ali s obzirom na to da Marko uz to i radi, ne brojim mu koliko pelena je promijenio, već gledam koliko nam je posvećen kao otac. Fizički i emotivno, pa tek onda ostalo.

Na kraju je priznala je da se njihov odnos u početku ponešto promijenio, no vratili su se starim navikama.

- U početku je naravno sin bio centar svijeta, ali vratili smo naše zajedničke trenutke i počeli ponovno uživat jedno u drugom uz našeg malca. Da nam je netko rekao da će nam ovako izgledati život nakon prijave na 'Brak na prvu' rekli bi mu da je lud - zaključila je Mura Klara.

Foto: Privatni album/