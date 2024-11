Musk žestoko 'opleo' po J. Lo: 'Koliko je ljudi upozorila na Diddyja? Nula. Ne vjerujte joj!'

U četvrtak uoči američkih izbora, Jennifer Lopez (55) javno je pružila podršku Kamali Harris (60), koja se kandidirala za predsjednicu SAD-a. Skup je bio u Nevadi, gdje je pjevačica u svom govoru poručila da je kampanja Donalda Trumpa, kojega je Amerika u srijedu ipak izabrala za svog predsjednika, "uvrijedila svakog Latinoamerikanca" u toj zemlji. Osvrnula se na Trumpov skup na Madison Square Gardenu, kad se komičar Tony Hinchcliffe narugao Portorikancima koji je rekao da je Portoriko "plutajući otok smeća". Izvršni direktor Tesle, Elon Musk (53), koji je podršku pružio Donaldu Trumpu, žestoko je kritizirao pjevačicu.

Gostovao je u podcastu "The Joe Rogan Experience", gdje je komentirao šutnju latino dive o navodnim seksualnim zločinima bivšega dečka, Seana Combsa (55), poznatijeg kao P. Diddyja, s kojim je bila u vezi od 1999. do 2001. godine.

- Jennifer je njegova bivša djevojka i sad ona odlučuje upozoravati ljude na Trumpa. Koliko ljudi je upozorila na Diddyja, je l' tako? Oh, nula, u redu - rekao je te dodao kako glasači ne bi trebali slušati pjevačicu s obzirom na njenu prošlu vezu s reperom.

Diddyja trenutačno terete za reketarenje, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije te kriminalna djela vezana uz prostituciju. Za seksualno zlostavljanje su ga optužili i muškarci i žene, a neki od njih su u trenutku incidenta bili i maloljetni.

Pjevačica se ne spominje u optužbama koje su podignute protiv repera, no nije ni dala svoj komentar na njegovo uhićenje. Musk smatra da je ona u to vrijeme mogla znati što se događalo.

- Ljudi u glazbenoj industriji su morali znati da je Diddy zlostavljao, znate, djecu i svejedno su mu dovodili djecu. Gdje je odgovornost? Morali su znati - rekao je on, a u prilog ide i činjenica kako su se tijekom razdoblja njihove veze navodno dogodile brojne optužbe protiv Diddyja, uključujući navodni napad na 13-godišnju djevojčicu.

U nedavnoj novoj tužbi tvrdi se da je Diddy jedne noći seksualno napao djevojčicu pred dvjema neidentificiranim slavnim osobama, a mnogi tvrde da se te iste noći posvađao s Jennifer.

Dalje, Musk se u podcastu pitao tko je mogao znati što se događalo iza zatvorenih vrata. No mnogobrojni korisnici društvenih mreža prisjetili su se kako se i on sam ranije, navodno, hvalio da je blizak s Combsom. Navodno je reper bio jedan od investitora za njegovu platformu X, nekadašnji Twitter, a navode kako to piše i u knjizi "Character Limit: How Elon Musk Destroyed Twitter".