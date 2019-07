'Muškarci se često natječu sa mnom. Postalo mi je naporno'

Napisala je knjigu za koju je osvojila jednu od najprestižnijih književnih nagrada ''Kiklop'', okušala se na kazališnim daskama HNK, debitirala je u dramskoj seriji ''Čista ljubav'', zasjenila je konkurenciju u zabavnom showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', u kulinarskoj emisiji dokazala je da se odlično snalazi i u kuhinji, a pjesme ''Jen' dva tri', 'Ramos' i 'Karanfili' na YouTube kanalu broje milijunske preglede. Nives Celzijus (37) odavno je dokazala da je puno više od bivše žene nogometaša, a na tome ne planira stati. Vruće, ljetne dane provodi u studiju, a u intervjuu za 24sata, Nives je otvorila dušu i otkrila sve o novoj pjesmi, prvom albumu, nastavku knjige, ali i ljubavnom statusu.

Koliko dugo ste radili na novoj pjesmi? Jeste li je nekom posvetili?

Sam proces trajao je nekoliko tjedana, prije svega dok autori Mihaljević i Ninčević nisu pronašli idealnu formulu kako prezentirati neku novu Nives. Ovaj put malo ozbiljniju, zreliju i smjeliju s potpuno novim zvukom u odnosu na sve što sam dosad radila. Kad su mi pustili pjesmu, kroz prve taktove znala sam da to mora biti moja pjesma.

Na kojoj ste lokaciji snimali novi spot? Koliko dugo je trajalo snimanje? Imate li neku anegdotu sa seta?

Spot je studijski, a činilo mi se da je snimanje trajalo vječno. Nekako se cijela ekipa toliko ufurala u snimanje da se nikome nije previše žurilo. Osim možda meni u posljednjim scenama jer je voda u bazenu bila toliko hladna pa sam se ukočila i cvokotala cijelo vrijeme. Ipak, podsjetila sam se koliko sam vješta glumica i koliko sam uspješna sakrila patnju s lica.

Koliko ste izbirljivi kad je riječ o glazbi?

Ne znam koliko sam izbirljiva jer je to relativan pojam. Od moje posljednje pjesme odbila sam sigurno dvadesetak pjesama koje su mi stizale na slušanje i drago mi je što sam pridobila ovu ekipu u koju imam beskrajno povjerenje i koja me shvaća. Ono o čemu mislim oni sprovode u djelo.

Možemo li u skorije vrijeme očekivati i album?

Da. Već se mjesecima pripremamo za novi album i mislim da sad sa sigurnošću mogu reći da izlazi na jesen.

Možda neki duet? S kime biste voljeli zapjevati?

Voljela bih neku žensku duetsku pjesmu, ‘girl power’, moćnu žensku himnu. Morala bih razmisliti koja bi to pjevačica bila.

Koliko se promijenila situacija na estradi u posljednjih deset godina? Je li se danas teže ili lakše probiti na scenu?

Teško je napraviti neku analizu i li usporedbu. Neka druga su vremena. Mislim da nije ni lakše ni teže.Možda je lakše pridobiti pažnju, postoji hrpa platformi gdje je moguće predstaviti svoj rad i talent. Mladi ljudi nisu više toliko ovisni o ‘šaci’ ljudi koja dirigira kome će se pružiti šansa, a kome neće. No, s druge strane, teže je opstati jer je i konkurencija puno veća.

Postoji li mogućnost da ponovno gledamo Nives u nekoj novoj seriji/filmu/predstavi?

Naravno da postoji. Dok postoji moja ljubav i želja, sve opcije su otvorene. Nadam se da neću morati čekati predugo da se okušam kao neki posve drugi lik.

Pratitelji na društvenim mrežama često pišu kako nestrpljivo iščekuju novu knjigu. Sprema li se neki nastavak?

Imam to u planu i radim pomalo na tome, ali jako polako. Još je sve u natuknicama.

Ne možemo ne primijetiti kako ste multitalentirani. U čemu niste toliko dobri? Postoji li neko zanimanje/aktivnost u kojoj biste se voljeli okušati?

Jako sam trapava i nisam dobra u snimanju sportovima. Iako mi je gluma već poznata, voljela bih se još okušati u filmu jer je to ipak drukčiji, zahtjevniji princip rada.

Koliko su vam bitne društvene mreže? Često vodite diskusije s pratiteljima. Postoji li komentar koji vas može uvrijediti ili ste postali imuni na negativne komentare?

Društvene mreže su danas vrlo bitan, neizostavan segment showbiza. Osim što nam je to dodatan izvor zarade, želimo promovirati naše projekte, ali i način komunikacije s našim fanovima pomoću kojih osluškujemo i analiziramo naš rad i ispravnost puta kojim smo krenuli. Što se komentara tiče, nisam neki uvredljivi tip niti egotrip, podržavam pravo na drukčije mišljenje, ali i na kvalitetnu raspravu. Nemam problema s izražavanjem vlastitih stavova. Ipak, često imam potrebu upozoriti na nedosljednost i glupost. Također mi je smiješno kad mi stigne neki javni hejterski komentar, a onda u inboxu pronađem izljeve ljubavi i poeziju Pabla Nerude.

Što vam najčešće pišu žene, a što muškarci na društvenim mrežama?

Žene najčešće traže savjete za dobar grudnjak, kupaći kostim, raspituju se o komadima odjeće i obuće, dok muškarci više komplimentiraju, ostavljaju brojeve telefona ili zovu na kavu.

Kako provodite slobodno vrijeme? Prilaze li vam često muškarci u noćnim provodima?

Ne izlazim baš u noćne provode, a ako i izađem, uvijek sam u nekom većem društvu, koje baš ne ostavlja prostora za prilazak. Nekako svi moji prijatelji su jako zaštitnički raspoloženi i to je toliko primjetno da teško da bi se itko usudio prići. Ja sam inače više tip za šetnju u prirodi, odlazak na Sljeme, eventualno neki izlazak na klopu ili sladoled.

Kako namjeravate provesti ostatak ljeta? Imate li u planu neko putovanje?

U prvoj pauzi idem s klincima na more, a vjerojatno ću i pronaći koji dan i za svoje prijatelje. S Petkom planiram koji dan otputovati negdje preko granice, ali još se usuglašavamo oko termina i destinacije.

Često putujete sa sestrom. Kako se slažete? Oko čega se najčešće “posvađate”?

Moja sestra je moja najbolja prijateljica i, bez obzira na različitost karaktera, s njom se najboljem slažem i najbolji mi je suputnik. Ako se posvađamo, razlog je uobičajeno sestrinski - kad mi uzme neki komad odjeće bez pitanja pa ga ja tražim satima ne znajući da je kod nje. To je uglavnom to.

Koje je vaše mjesto iz snova? Gdje biste voljeli otputovati?

Moje omiljeno mjesto je Madrid i općenito Španjolska, svakako je planiram posjetiti u kolovozu ili rujnu. Još smo u dilemi između Madrida ili Barcelone, ali što god bio naš konačni izbor, vjerujem da će nam biti prezabavno.

Koliko je teško uskladiti poslovne i privatne obveze? Koji je recept za dobru organizaciju?

Što je više obveza, to sam organiziranija. Iskreno, pogubim se kad imam neočekivano puno slobodnog vremena jer tad izgubim osjećaj za vrijeme i nikad ga ne iskoristim kvalitetno.

Nađe li se vremena za ljubav? Je li netko osvojio srce Nives Celzijus?

Moje je srce potpuno ispunjeno.

Što muškarac treba imati da bi vas osvojio, a na što nikad ne biste “pali”? Kako bi izgledao vaš dejt iz snova?

Još nisam pronašla idealnu formulu. Ni sama ne znam što tražim jer očito ne tražim ništa. Uživam u soliranju i zapravo primjećujem kako mi samo pomisao na neki odnos izaziva stres. Nisam spremna za svakodnevna javljanja, viđanja i tu vrstu obveza koju takav odnos zahtijeva... Što se muškaraca tiče, bitno mi je da se osjećam ugodno, opušteno i da me nasmijava. Smetaju me neka nadmetanja u odnosu, a često se, nažalost, događa da muškarci osjećaju potrebu da se natječu sa mnom, što mi je u ovim godinama naporno i odbojno.

U dobrom ste odnosu s bivšim suprugom Dinom Drpićem. To je danas prava rijetkost. Koja je tajna?

Puno rada, truda, strpljenja, ljubavi i tolerancije. Najlakše je iz braka izaći u mržnji i neslaganju jer to onda ne zahtijeva nikakav trud. Ljudi takav odnos kakav mi imamo pripisuju sreći. Kao eto imali smo sreće da nađemo zajednički jezik. Vjerujte mi, to nema veze sa srećom.

Koliko je teško biti zgodna i pametna žena danas. Susrećete li se s predrasudama?

Mogu ‘kukati’ kako mi je jako teško i kako sam neshvaćena, ali vjerujte mi, kroz život nisam proživljavala ništa puno drukčije nego ostali ljudi bez obzira na izgled, spol. Moji počeci bili su teški kao i svima. Kad se izboriš za svoje mjesto, dokažeš svoju vrijednost, ljudi te prihvate. Ako postoje predrasude, tu sam da ih demantiram radom kao i svi ostali.

Bliže se četrdesete. Bojite li se starenja? Koje su prednosti “zrelijih” godina?

Dovoljno si sebičan da si dopustiš taj luksuz da činiš što te volja, neopterećen tuđim mišljenjima i očekivanjima. Nemam potrebu za stalnim dokazivanjem, ne trebaju mi potvrde drugih ljudi da sam u redu, da vrijedim.. Ne bojim se starenja jer ne čini me moja vanjština voljenom nego moj karakter, a to mi godine ne mogu oduzeti. Starim uz ljude koje volim i koji me vole.

Koji biste savjet sebi dali prije deset godina? Najbolja lekcija iz prethodnih veza?

Savjetovala bih si da manje slušam druge, više sebe jer sama sebe najbolje poznajem. Iz prethodnih veza sam naučila da mi je najljepše kad sam solo i da nije preduvjet za sreću imati muškarca pokraj sebe.