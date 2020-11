'Mustafa nam je ispunio želju, uljepšao nam je djetinjstvo'

Lena je prije deset godina Djeda mraza molila za zdravlje bratića koji je tada bolovao od leukemije i da upozna Mustafu Nadarevića. Želja joj se ostvarila. Mustafa je tada bio oduševljen

<p>Djevojka s Downovim sindromom <strong>Lena Novak - Đura</strong> iz Mačkovca danas je 17-godišnjakinja i pohađa 2. razred Gospodarske škole u Čakovcu, smjer pomoćne cvjećarke.</p><p>Prije 10 godina poželjela je od Djeda Božićnjaka da njezin bratić <strong>Lovro </strong>ozdravi od leukemije i da upozna svog omiljenoga glumca <strong>Mustafu Nadarevića</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Iznenadio je djevojčicu Lenu</strong></p><p>Smrću najdražeg Mustafe sada je potresena. </p><p>- Baš je bila jako tužna. Teško je to primila - rekla nam je njezina majka <strong>Arabela</strong>.</p><p>Lovro je danas zdrav 23-godišnjak i trenutno studira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. </p><p>A kako je susret s glumcem protekao u prosincu 2010. godine...</p><p>- Braćo moja mila, uzviknula je tada ushićena i šokirana Lena<strong> </strong>ugledavši na vratima svoga doma <strong>Izeta</strong>, omiljenu joj televizijsku zvijezdu iz humorističke serije 'Lud, zbunjen, normalan'.</p><p>- Dugo sam te čekala. Gdje si tako dugo - pitala je tada Lena, uzela Nadarevića za ruku i povela ga u dnevni boravak kao da se poznaju sto godina. </p><p>Mustafa je tada<strong> </strong>doputovao iz Zagreba kako bi ispunio Leninu božićnu želju. Bratić Lovro omiljenu seriju nije propuštao, a na njegovo oduševljenje, odglumila je tada i nekoliko scena, kojima se Mustafa od srca smijao.</p><p>- Ovo rijetko doživimo, da se Lena skoncentrira na razgovor sat vremena - govorili su sretni roditelji Arabela i Ljubomir.</p><p>Lena je pokazala Izetu zlatnu ribicu koju je nazvala po njemu. Predstavila mu je članove obitelji, ispričala da jaše, pliva i da će sljedeće godine u školu. Dala mu je svoju fotografiju, koju je on, vidljivo dirnut, tada privio na grudi.</p><p>- To nije naš zadnji susret. Lena, moram te vidjeti kako rasteš. Da zajedno idemo jahati, a ti mi čuvaj ribicu. I čuvaj bratića jer ja, kao i svi vi, želim da ozdravi - govorio je Mustafa. </p><p>Lena omiljenu seriju 'Lud, zbunjen, normalan' nije propuštala zbog Izeta. Smijala se iz svega glasa i sa posebnim darom prepričavala njegove riječi. Nije znala da je Izet u stvari glumac Mustafa Nadarević, ali to joj nije tada bilo ni važno. </p><p>- Bio je veliki udarac kad su nam nakon porođaja rekli da Lena ima Downov sindrom. No brzo smo shvatili da nam to nije Božja kazna nego dar - rekla je Lenina majka Arabela.</p><p>Ona je jedna od osnivačica Udruge djece s Downovim sindromom. </p><p>Glumac Mustafa Nadarević glumio je Izeta u najpopularnijoj domaćoj humorističnoj seriji na Novoj TV.</p><p>Preminuo je nakon duge i teške bolesti u 78. godini. </p>