Muž ju je mlatio, pobjegla je od njega s 36 centi u džepu, a onda joj je karijera 'eksplodirala'...

Svijet glazbe oprostio se prije dvije godine od istinske legende, Tine Turner, koja je preminula 24. svibnja 2023. u 83. godini. Njezin život, obilježen nevjerojatnim usponima i bolnim padovima, inspiracija je milijunima. Od skromnih početaka do statusa globalne superzvijezde, kraljica rock ‘n’ rolla Tina Turner ostavila je neizbrisiv trag svojom snagom, talentom i nevjerojatnom otpornošću. Njezina priča nije samo priča o glazbenom uspjehu nego i o preživljavanju, hrabrosti i konačnom trijumfu nad nedaćama.

Rođena kao Anna Mae Bullock 26. studenoga 1939. u Nutbushu, Tennessee, Tina je odrastala u siromašnoj obitelji poljoprivrednika. Roditelji, Floyd i Zelma Bullock, razveli su se, ostavivši Annu Mae i njezinu sestru da ih odgaja baka. Nakon bakine smrti početkom 1950-ih preselila se u St. Louis k majci. Pjevajući u crkvenom zboru, Anna Mae je rano pokazala glazbeni talent. U St. Louisu se brzo uronila u R&B scenu, a ključni trenutak bio je 1956. u klubu Manhattan. Tamo je upoznala Ikea Turnera, pionira rock ‘n’ rolla, koji je nastupao sa svojim bendom Kings of Rhythm. Ubrzo je počela nastupati s grupom kao “Little Ann” i brzo postala glavna atrakcija njihovih nastupa. Godine 1960., kada se druga pjevačica nije pojavila na snimanju, Anna Mae je otpjevala glavnu vokalnu dionicu za pjesmu “A Fool in Love”. Poslali su ploču radiopostaji u New Yorku, koja je objavljena pod imenom Ike & Tina Turner. Tina je kasnije otkrila da je Ike patentirao njezino ime kao oblik kontrole.

Usprkos teškom zlostavljanju s Ikeom je u braku ostala 16 godina, a zahtjev za razvodom je konačno podnijela 1976. | Foto: Profimedia

Pjesma “A Fool in Love” postigla je ogroman uspjeh na R&B ljestvicama i ubrzo prešla na pop ljestvice. Grupa, poznata kao Ike & Tina Turner Revue, postala je slavna po svojim naelektriziranim scenskim nastupima. Uslijedili su hitovi poput “It’s Gonna Work Out Fine” i “Poor Fool”. Vjenčali su se u Meksiku 1962.

Njihova slava dosegnula je nove visine 1966. snimanjem albuma “River Deep - Mountain High” s producentom Philom Spectorom. Iako naslovna pjesma nije bila uspješna u SAD-u, postala je veliki hit u Engleskoj. Godine 1969. bili su predgrupa Rolling Stonesima, čime su stekli još više obožavatelja. Popularnost im je ponovno porasla 1971. s albumom “Workin’ Together” i obradom pjesme “Proud Mary” grupe Creedence Clearwater Revival, koja je dosegla top 5 na američkim ljestvicama i donijela im prvi Grammy. “Proud Mary” postala je kamen temeljac njihovih nastupa, poznata po Tininoj vokalnoj izvedbi i energičnom plesu pratećih vokala, Ikettes. Godine 1973. uslijedio je hit “Nutbush City Limits”, pjesma autobiografskih elemenata koju je napisala Tina.

Popularnost je Ikeu i Tini porasla 1971. s albumom ‘Workin’ Together’ i obradom pjesme ‘Proud Mary’ grupe Creedence Clearwater Revival, koja im je donijela prvi Grammy | Foto: Profimedia

Dvije godine kasnije, 1975., Tina Turner nastupila je i u Splitu, na Gripama. Bio je to, kako su pisali hrvatski mediji, neviđeni spektakl. Bila su čak dva koncerta u istom danu, a dvorana je bila krcata. Tina, tada 36-godišnjakinja na vrhuncu karijere s Ikeom, pružila je publici nezaboravno iskustvo. A koliki je utjecaj imala na jednu obožavateljicu, govori i činjenica da je Ljuba Kekez, nakon što ju je slušala na Gripama, po njoj odlučila nazvati kćer.

- Na koncertu sam bila trudna, a toliko sam je htjela vidjeti. Bilo je svijeta da vam to ne mogu opisati! Onda su me suprug i prijatelj dignuli na ogradu. Možete zamisliti kako je to izgledalo - pričala nam je Ljuba prije dvije godine.

Još jedanput je Tina bila u Hrvatskoj, i to 1990., kad je nastupila u Velikoj Gorici. Tad joj je predgrupa bio Boris Novković s tadašnjim bendom Noćna straža.

- U mojoj karijeri bio je to najveći broj ljudi pred kojima sam svirao. Bile su tu i velika odgovornost i velika čast koju sam dobio samim pozivom da budem dio toga koncerta, pri čemu sam znao da sam samo djelić njezina nastupa u Hrvatskoj - ispričao je Novković prije nekoliko godina za Jutarnji list te otkrio kako je izgledao susret s glazbenom divom: “Stigla je na stadion i izašla iz svoje limuzine u prostor do garderobe. Upoznali smo se, predstavljen sam joj kao uspješan i poznat izvođač s ovih prostora koji će nastupiti prije nje. Izmijenili smo par kurtoaznih riječi, poželjela mi je sreću u daljnjoj karijeri, a ja sam joj rekao koliko mi je značila u mom glazbenom odrastanju kao izvođačica koja je ostavila traga u mojoj percepciji glazbe”.

Foto: Profimedia

Unatoč profesionalnom uspjehu, Tinin brak s Ikeom bio je pakao. Tina je kasnije otkrila da ju je Ike godinama fizički i psihički zlostavljao. Nasilje je bilo svakodnevica, čak i iza pozornice, pa tako i tijekom boravka u Splitu. Ike, opisan kao ljubomoran na Tininu karizmu i uspjeh, često ju je tukao.

“Moja veza s Ikeom bila je osuđena na propast onog dana kad je shvatio da ću ja biti njegov izvor zarade,” napisala je Tina u svojoj autobiografiji. Trebao ju je kontrolirati, ekonomski i psihološki, kako ga nikad ne bi mogla napustiti.

Godine 1976., nakon svađe u Dallasu u kojoj mu se Tina suprotstavila, konačno ga je napustila. Pobjegla je s 36 centi i kreditnom karticom za gorivo. Razvod su finalizirali dvije godine kasnije, a Tina je kao razloge navela Ikeovu nevjeru, zlouporabu droga i alkohola te zlostavljanje. Nakon razvoda Tinina solo karijera krenula je sporo. Da bi prehranila djecu, primala je bonove za hranu i čistila kuće, ali nije odustajala od nastupa. Sve se preokrenulo 1983. s obradom pjesme Ala Greena “Let’s Stay Together”. Sljedeće godine eksplodirala je na sceni s albumom “Private Dancer”. Album je postigao ogroman kritički i komercijalni uspjeh, s više od 20 milijuna prodanih primjeraka te je osvojio četiri Grammyja. Megahit “What’s Love Got to Do With It” dosegnuo je prvo mjesto na američkim pop ljestvicama i osvojio Grammy za ploču godine. I pjesme “Private Dancer” i “Better Be Good to Me” također su ušle u top 10. Tina, tad žena u srednjim četrdesetima, postala je poznata po jedinstvenoj energiji, hrapavom glasu, prepoznatljivim kratkim suknjama koje su isticale njezine slavne noge i voluminoznoj frizuri.

Foto: Profimedia

No Tina se nije ograničila samo na glazbu, pa je tako 1985. glumila uz Mela Gibsona u filmu “Mad Max Beyond Thunderdome”, za koji je snimila hit “We Don’t Need Another Hero”. Godinu kasnije objavila je autobiografiju “Ja, Tina”, koja je adaptirana u film “What’s Love Got to Do with It “ (1993.) s Angelom Bassett u glavnoj ulozi.

Tina Turner bila je majka četvero djece. Njezin prvi sin, Raymond Craig, rođen je 1958. iz veze sa saksofonistom Raymondom Hillom. Ike Turner ga je kasnije posvojio. Tina je također posvojila dvojicu Ikeovih sinova iz prethodne veze, Ikea Jr. i Michaela. S Ikeom je imala jednoga biološkog sina, Ronnieja, rođenog 1960. U autobiografiji je priznala da su djeca čula njihove beskrajne svađe i da ih je Ikeovo ponašanje sve obilježilo.

Glumila je 1985. uz Mela Gibsona u filmu ‘Mad Max Beyond Thunderdome’, za koji je snimila hit ‘We Don’t Need Another Hero’ | Foto: Profimedia

Kasnije je imala donekle otuđen odnos s dijelom djece, iako je uvijek bila tu za njih. Život joj je donio i teške obiteljske tragedije. Njezin najstariji sin Craig preminuo je 2018. u 59. godini, počinivši samoubojstvo. Tina je rasipanje njegova pepela nazvala svojim “najtužnijim trenutkom kao majka”. Godine 2022. njezin sin Ronnie preminuo je od raka debelog crijeva u 62. godini. “Ronnie, prerano si napustio svijet. U tuzi zatvaram oči i mislim na tebe, moj voljeni sine,” napisala je tad Tina. Nakon turbulentnog braka s Ikeom, Tina je pronašla sreću s njemačkim glazbenim direktorom Erwinom Bachom. Upoznali su se 1985., a vjenčali se 2013. nakon 27 godina veze. Živjeli su u Küsnachtu, blizu Züricha u Švicarskoj. Tina je 2013. stekla švicarsko državljanstvo, odrekavši se američkog.

- Jako sam sretna u Švicarskoj i ovdje se osjećam kao kod kuće. Ne mogu zamisliti bolje mjesto za život - izjavila je.

U svojim kasnijim godinama Tina se borila s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Tri mjeseca nakon vjenčanja s Bachom 2013. doživjela je moždani udar. Zatim su joj 2016. dijagnosticirali rak crijeva. Godinu kasnije imala je transplantaciju bubrega, a donor je bio njezin suprug Erwin. Unatoč mirovini nakon oproštajne turneje “Tina! 50th Anniversary Tour” 2008. - 2009., nastavila je primati priznanja. Godine 2021. primljena je u Rock & Roll Hall of Fame kao solo izvođačica (prvi put je primljena s Ikeom 1991.). Tina Turner preminula je mirno 24. svibnja 2023. u svom domu u Švicarskoj nakon duge bolesti. Njezin glasnogovornik Bernard Doherty izjavio je: “S njom svijet gubi glazbenu legendu i uzor.” Tina Turner ostavila je neizbrisiv trag u glazbi i popularnoj kulturi. Smatra se jednom od najvećih izvođačica svih vremena.

Tijekom zadnje turneje 2009. Energije rock baki nije nedostajalo ni u 71. godini | Foto: Profimedia

Osvojila je osam Grammyja (ukupno 12, uključujući one za životno djelo i nagrade Grammy Hall of Fame). Pamtit će je se kao kraljicu rock ‘n’ rolla, rock baku, ali i kao simbol preživljavanja i otpornosti. Njezina priča o bijegu od zlostavljanja i ponovnom početku u srednjim godinama inspirirala je milijune. Utjecala je na generacije umjetnika, od Micka Jaggera, koji je priznao da je od nje preuzeo neke scenske pokrete, do Beyoncé. Kako je Angela Bassett, koja ju je utjelovila na filmu, rekla: “Tina Turner je pokazala drugima koji su živjeli u strahu kako bi trebala izgledati lijepa budućnost ispunjena ljubavlju, suosjećanjem i slobodom”.

Njezin životni put, pretočen u autobiografije, film i brodvejski mjuzikl “Tina: The Tina Turner Musical”, svjedoči o snazi ljudskog duha. Sama Tina je za mjuzikl rekla: “Ovaj mjuzikl nije o mojoj slavi. Riječ je o putovanju koje sam prošla da bih stigla tamo. Svake večeri želim da publika iz kazališta ponese poruku da otrov možete pretvoriti u lijek”.