Muž Karleuše: Bit ćemo još jači Majka Vranješa: Pa nije on ubio

Srpski mediji u ponedjeljak su objavili eksplicitne fotografije na kojima je, kako tvrde, Jelena Karleuša (40) te time pokrenuli priču da pjevačica vara supruga nogometaša Duška Tošića (33) i to s reprezentativcem Bosne i Hercegovine, Ognjenom Vranješom (29). Dok se Jelena pokušava izvući iz nezgodne situacije u kojoj se našla s nogometašima, iz Kine se javio njezin suprug Duško.

[video: 1203387 / Rat na društvenim mrežama: Karleuša i Vranješ u sukobu zbog eksplicitnih fotografija]

- Što da kažem. Bit ćemo još jači, a govna neka kenjaju - izjavio je Tošić za Kurir.

Foto: Privatni album

Jelena je na putu za Kinu, gdje će se pridružiti suprugu koji od prošle godine nastupa za kineskog prvoligaša Guangzhou R&F. S njom su i dvije maloljetne kćeri Nika i Atina s kojima je objavila fotografiju iz zrakoplova.

Foto: Instagram

O cijeloj aferi oglasio se i Vranješ, koji u priopćenju tvrdi da su on i njegova obitelj izloženi torturi, optužbama i prijetnjama od strane Karleuše i Tošića, koji su spremni na sve.

Foto: Privatni album

- Imam saznanja kako iza ovoga ne stoji jedan čovjek, već čitava organizacija. Neke od fotografija su ukradene s mog telefona, dorađene i plasirane tako da nude meni i mojoj obitelji - tvrdi pjevačica, koje ne odustaje od svoje strane priče.

Na sve se nadovezala i Vranješova majka.

- Nije mi ugodno. Uopće ne želim komentirati je li točno ili nije. Pa jel' moj sin nekoga ubio? Da vam kažem, ako je to istina, ta žena ako je najpopularnija trebala je voditi računa o tome. Trebam li ja voditi računa o nečijim postupcima, ne razumijem? I moj susjed preko puta mene isto to radi. Je li to princ Charles, Jelena ili netko drugi, kao da me briga - rekla je za srpski Blic majka Vranješ.

Foto: Privatni album/instagram

SEKSI, ODVAŽNE I INSPIRIRANE NAJLJEPŠIM ŽENAMA SVIJETA: Evo koje boje kose će biti u trendu ovog proljeća