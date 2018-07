Muž Nataše Bekvalac: 'Ona je pijana i drogirana tukla mene'

IT stručnjak Luka Lazukić (38) u petak je saslušan na Prvom osnovnom sudu na Novom Beogradu po optužnici kojom ga se tereti za nasilje nad još uvijek zakonitom suprugom, pjevačicom Natašom Bekvalac (37).

On je tri sata iznosio svoju obranu u kojoj je detaljno opisao što se dogodilo u noći između 13. i 14. travnja u njezinom stanu na Dedinju. Lazukić je rekao da je u pitanju lažno prijavljivanje njegove supruge, a posebno je istaknuo da je kobnog dana Nataša bila pod utjecajem alkohola te da ima saznanja da je koristila i narkotike.

- Nataša je osmislila kako da me lažno optuži da bih u javnosti bio označen kao nasilnik. Motiv za ovo je novac. Nataša je ranije bila sklona samoozljeđivanju, ali sam ja takvo stanje pripisivao postporođajnoj depresiji. Sve sam joj tolerirao, gledao sam na to kao na njene hirove. Kobnog jutra, ja sam bio napadnut , nisam je udario, već sam je samo odmaknuo od sebe. Branio sam se jer me je izbezumljena udarala šakama po rukama. Bazdjela je na alkohol, a imam saznanja da je koristila narkotike. Zbog toga inzistira na vještačenju - navodno je kazao Lazukić na suđenju, potvrdio je izvor Kuriru.

Lazukić je navodno u više navrata ponovio da Nataša pokušava zloupotrijebiti Obiteljski zakon.

- Želim istinu iznijeti na vidjelo, ne samo zbog sebe već i zbog drugih žena, kao i muškaraca. Nataša je zloupotrijebila zakon koji štiti žrtve nasilja i zbog takvih kao što je ona pravim žrtvama se ne pridaje značaj. Čime je moja žena zadužila državu da mene optužuje za tako gnjusan čin, a da ona bude glavna zvijezda u medijima. Njeno pojavljivanje na prošlom pretresu zapravo je marketinški trik i njena farsa jer nije ni bila pozvana. Inače, meni i mojoj obitelji su amputirane duše jer ne možemo da viđamo moju kćerkicu - rekao je navodno.

- Nataša me je agresivno probudila, tresla me je i udarala po rukama. Bila je u alkoholiziranom stanju, vrijeđala me je i vikala: 'Je*at ću ti mater, s kim se viđaš i s kim si bio u gradu, stoko, majmune, ubit ću te' - te dodao kako je na njega nasrtala, i udarala ga šakama pot tijelu, a on ju je rukama uhvatio za ramena i pomaknuo ju na krevet.

- U napadu bijesa, ona je uzela svoj telefon i rekla mi: „Sada ćeš da vidjeti“ i izašla van. Vratila se kući nakon 45 minuta - zaključio je i naglasi kako su masnice na njenim rukama i nogama nastale od anticelulitne masaže na koju je pjevačica išla.

