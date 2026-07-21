Na Braču kreće festival Graffiti na Gradele: Evo što vas čeka

Dnevni program i ove će godine okupiti neka od najzanimljivijih imena europske i regionalne mural i graffiti scene koja će tijekom festivala oslikavati murale i Bol ponovno pretvoriti u cjelogodišnju izložbu na otvorenome. U Bol stižu umjetnici iz Njemačke, Francuske, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Sjeverne Makedonije: DXTR, Gizem Erdem, Takir, Molerajj, Zmaja, Endo, Zian, Chez 186, Sarme, Senk, Casino, Erol Sjajni, Tužni Marin, Rakun i Glitchboy2000. Posjetitelji će tijekom festivala ponovno moći iz prve ruke pratiti nastajanje novih murala i velikih zidnih radova koji iz godine u godinu ostaju trajni podsjetnik na festivalsko izdanje i dodatno obogaćuju vizualni identitet Bola.

Foto: Marko Lopac

Ovogodišnji večernji program ponovno je u 585 Club, gdje će se tijekom festivalskih dana izmjenjivati neka od najaktualnijih imena domaće i regionalne scene. Od rapa i trapa do suvremenog pop zvuka, ovogodišnji lineup donosi presjek izvođača koji trenutačno vladaju regionalnom glazbenom scenom.Tako ćemo slušati Vojka V, Baksa, Boru Balbou, Luzere, Krešu Bengalku, Shtosmo, Hiljsona Mandelu, Miach, Sjenu, Buntai, Ragazzi i Galkea.

Foto: Marko Lopac

Uz crtanje murala, graffiti jamove, radionice, battleove, sportske aktivnosti i dnevni chill na Bijeloj kući, večernji program, za vikend, ponovno donosi koncerte i partyje koji će trajati do ranih jutarnjih sati. Poseban dio ovogodišnjeg programa bit će i izložba “Soft Letters” umjetnice Antonije Bačić (Neea), naše službene dizajnerice festivala, Izložba će biti postavljena u galeriji Doma kulture od srijede, 22. srpnja. Sprema se i program s bolskim umjetnikom Ivicom Jakšićem Čokrićem Pukotom, uz nastup Šo!Mazgoona ispred bolskog kafića Marinero.

Foto: Marko Lopac

Festival će ove godine biti i domaćin međunarodnog projekta Female Street Art Incubator te ceremonije dodjele nagrade Female Rising Star Award. Riječ je o projektu koji kroz edukaciju, mentorstvo, umjetničke rezidencije i međunarodno povezivanje podržava umjetnice u street artu iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Njemačke. Tijekom programa sudionice razvijaju vlastite mural projekte koji ulaze u konkurenciju za nagradu koja uključuje financijsku podršku i realizaciju murala u jednoj od partnerskih zemalja.

Uz sve to, i ove godine stiže limited edition festivalski merch koji će se moći uloviti isključivo tijekom trajanja festivala u Bolu. Uz dnevni program koji je besplatan za sve posjetitelje, festivalske ulaznice za večernji dio programa dostupne su putem linka. Sve novosti, satnicu programa i posljednje festivalske najave pratite na službenim kanalima Graffiti na Gradele festivala na Facebooku i Instagramu.