Na Bundek je stiglo 10 šlepera opreme! Zagreb se priprema za veliki koncert Black Eyed Peasa

Još svega nekoliko dana dijeli nas od jednog od najvećih glazbenih događaja u Zagrebu ovog ljeta, festival Lollipop održat će se ovoga petka na Bundeku, a publiku očekuje nastup svjetski poznate grupe Black Eyed Peas.

Foto: Mateo Mučnjak

Pripreme na Bundeku privode se kraju, a organizatori najavljuju produkciju koja se može mjeriti s nekima od najvećih koncerata u Hrvatskoj. Na izgradnji koncertnog prostora radi tridesetak ljudi, a pristiglo je čak deset šlepera opreme. Organizatori su rekli kako je pozornica široka 28 i duboka 10 metara, a krovna konstrukcija dosezati će visinu od 12 metara.

Foto: Mateo Mučnjak

Prostor održavanja festivala na Bundeku osvjetljivati će 200 rasvjetnih tijela, posjetitelji koji se nalaze dalje od pozornice moći će nastupe pratiti na LED ekranima ukupne površine 170 četvornih metara. Iz organizacije tvrde kako će ovaj zagrebački koncert biti jednak drugim koncertima Black Eyed Peasa.

Foto: Mateo Mučnjak

Organizatori navode kako je interes publike za festival iznimno velik te da se očekuju posjetitelji iz cijele Hrvatske, ali i iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije te drugih zemalja.

- Veliko nam je priznanje što će Black Eyed Peas svoj jedini regionalni nastup održati upravo u Zagrebu. To potvrđuje da se hrvatska metropola sve ozbiljnije pozicionira na karti velikih europskih događanja - rekao je Filip Karačić, jedan od osnivača festivala.

Foto: Mateo Mučnjak

Vrata festivala otvaraju se u 17 sati, a do početka koncerta publika će moći uživati u nastupima raznih DJ-eva, festivalskim zonama, interakcijskom sadržaju, gastro ponudi i barovima. Black Eyed Peas sa svojim nastupom počinju u 22:30, a kao njihova predgrupa u 21:10 zadužen je Baby Lasagna.