'Na dalekom si putu, pridružit ću ti se da ostarimo zajedno...'

Supruga nedavno preminulog 'kralja narodne glazbe' Šabana Šaulića, Gordana Šaulić potresnim se riječima oprostila od voljenog muža koji je u nedjelju ujutro preminuo u teškoj prometnoj nesreći na autocesti u Njemačkoj.

- U dobru i zlu, kroz bure i oluje. 43 godine zajedno, a još mnogo toga je trebalo... Za mene si ti na jednom dalekom putu, gdje ću ti se ja, kao i mnogo puta prije toga, jednoga dana pridružiti, da tako negdje, ipak ostarimo zajedno. Od beskrajnog ponosa, do neizmjerne boli u srcu i duši - stoji na osmrtnici koju je obitelj preminulog pjevača objavila prije ispraćaja.

Šaulić je sa suprugom bio u braku čak 43 godine, izuzevši dvadeset dana koliko su bili razvedeni. Naime, pjevač je u mlađim danima često izlazio po kavanama i pio, što je zasmetalo njegovoj supruzi Gordani. Upozoravala ga je, a kad više nije mogla trpjeti njegovo ponašanje, 1985. zatražila je razvod.

- Poslije tri dana došao sam mrtav pijan kući. Rekla mi je: 'Ne može to tako, zar ti uopće nešto značimo?'. Još nisam ni došao sebi, bio sam u nekom teškom alkoholu - ispričao je prošle godine za srpske medije.

Ivica Dačić (53), ministar vanjskih poslova u Srbiji, otkrio je nove detalje o smrti 'kralja narodne glazbe' koji je u nedjelju preminuo u 68. godini.

- Šaban je izašao iz automobila, ali je bio toliko loše da su praktički morali napraviti neku intervenciju i odvesti ga u bolnicu. Bio je loše, ali je bio svjestan svega. On je izašao bez ikakvih tragova povrede. Žalio se da ima problema s grlom, grudima, da ga nešto guši. Pozvali su helikopter i dali su mu neka sredstva za uspavljivanje i on se više nije probudio. U bolnici su pokušavali reanimaciju, otvorili su ga i ustanovili da je došlo do komplikacije aorte. Tužitelj sad traži obdukciju da se vidi zbog čega je umro - prenosi srpski Kurir.

