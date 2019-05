Na današnji dan je emitirana posljednja epizoda ‘Prijatelja’

To je u principu 'Seinfeld' sa zgodnijim glumcima, ništa novo nisu donijeli, bjesnio je Jerry Seinfeld nakon što su 1994. godine 'Prijatelji' krenuli s emitiranjem...

Možda je Jerry bio u pravu, ali šestorka s Manhattana u rekordnom roku osvojila je cijeli svijet. Već od prve epizode, koju je pratilo 22,5 milijuna ljudi, producenti su znali da imaju hit, koji je dočekao punih deset sezona. Sad, 15 godina nakon završetka prikazivanja, vidljivo je koliki su trag ostavili na televiziji.

Gotovo svaki sitcom danas ima jednog 'osvajača' à la Joey (Matt Le Blanc), jednu otkačenu hipijevku poput Phoebe (Lisa Kudrow)... Uživali smo ih gledati, reprize se i dan-danas redovito vrte i svi smo se tisuću puta zamišljali kako s njima pijemo kavu u Central Perku. Kauč im je uvijek bio slobodan, a s posla su im očito tolerirali tolike izostanke. Nije imalo baš logike, ali nema veze...

Foto: IMDB

Serija se, u nekom paralelnom univerzumu, mogla zvati 'Insomnia Cafe', a glavni ljubavni par trebali su biti Joey i Monica, dok bi tu istu Monicu glumila Jennifer Aniston. No, sudbina (i producenti) su htjeli drugačije - serija je izašla pod imenom 'Prijatelji' i postala najpopularnijom serijom svih vremena čija se posljednja epizoda emitirala šestog svibnja 2004. Crvenokosa komičarka Kathy Griffin razmatrala se za ulogu Phoebe, a Courteney Cox trebala je biti Rachel ali su ona i Jennifer Aniston zaključile da se žele 'zamijeniti'.

Foto: Warner Bros

- Monica je bila jaka i žestoka kao vrag, to sam htjela - rekla je kasnije Cox., jedan od braće iz 'Dva i pol muškarca' trebao je biti Chandler, a ne Matthew Perry koji je u to vrijeme snimao pilot epizodu nečega što se zvalo LAX 2149 gdje bi on glumio zaposlenika na aerodromu koji sortira prtljagu izvanzemaljaca.

Na sreću ljubitelja lika i djela Chandlera Binga ta je serija neslavno propala. Jedini za kojeg je uloga doslovno pisana jest Ross, ili David Schwimmer. Iako se tu vrtjelo i ime Erica McCormacka (kasnije Will iz 'Will i Grace') producent Kevin Bright je od starta u glavi imao Schwimmera.

- On je u mojoj glavi bio Ross - rekao je Bright, pa je tako Schwimmer prvi dobio ugovor. Nakon što je ekipa sastavljena, ali prije no što je (u zadnji čas) odlučeno kako će se serija zvati svi su otišli na izlet u Las Vegas koji su im organizirali producenti.

Foto: CNN

- Rekli su nam da imaju osjećaj da će serija biti hit i da je ovo posljednji puta da ćemo neometano, kao civili, moći hodati svijetom pa neka se odemo zabaviti - ispričao je Matt LeBlanc koji je dobio ulogu blesavog Joeyja. On je pak prije prve plaće bio toliko “švorc” da je, rekao je u jednom intervjuu, nakon dugo vremena kupio topli obrok. I u seriji Joey utjelovljuje glumca koji se bori za uloge i često nema novaca. Na početku je njegov lik napisan tako da je on nadmena budala, no onda je LeBlanc pametno pitao “zašto bi se ostali družili s mnome ako sam kreten” i scenarij je promijenjen. Svoju kolegijalnost ekipa je pokazala i u drugoj sezoni kada se ispostavilo da nisu svi jednako plaćeni.

Foto: CNN

Ona su Schwimmer i Kudrow uzeli uzde u ruke, i u ime svih rekli da će bojkotirati snimanje osim ako se ne postigne dogovor da svi dobivaju jednak novac po epizodi. U zadnjoj su sezoni svi dobivali po milijun dolara po epizodi. Bliskost je bila takva da se ekipa, kažu, i danas čuje, a Jennifer Aniston i Courteney Cox su najbolje prijateljice. Kada se Cox 1999. udala za glumca Davida Arquettea onda su na odjavnoj špici svi šestero dodali prezime Arquette. Statistika pokazuje da je radi svog cinizma i humora najdraži lik (većini) Chandler Bing. Zanimljivo je kako su svi ostali članovi ekipe na početku mislili da je Chandler napisan kao gay lik (on se kasnije oženi Monicom).

Foto: Imdb/Promo

- Nikada nije bio zamišljen kao homoseksualac, zanimljivo je kako i zašto su svi to tako doživjeli - rekli su producenti. Perry se, na žalost, tijekom snimanja borio s ovisnošću o opijatima i alkoholu, upravo se zato on najviše od svih iz ekipe fizički promijenio te često varirao u kilaži. I u privatnom životu Perry ima smisla za zabavu. Upravo je on dovukao Brucea Willisa da gostuje u seriji. S njime je snimao film “The Whole Nine Yards” koji je premijeru imao 2000. te su se kladili hoće li film biti prvi na box officeu. Perry je rekao da hoće, i dobio okladu, a Willis se “za kaznu” pojavio u prijateljima. I ne samo to, pisci priznaju da je gotovo polovica Perryjevih gegova baš njegova, te da su ih oni samo “ubacili” u show.

Foto: NBC

U seriji je gostovao i Brad Pitt, tada suprug Jennifer Aniston, i to kao lik koji iz dna duše prezire Rachel Green jer mu se u srednjoj školi rugala. Bio je tu i njezin bivši dečko Tate Donovan, koji je postao bivši taman kad mu je uletjela uloga u seriji, pa je na setu, navodno, bilo malo neugodno. Pojavila su se i velika imena poput Garyja Oldmana, Giovanni Ribisija, Hanka Azarije (koji se s LeBlancom na početku borio za ulogu Joeyja), Paula Rudda i Christine Applegate (ona je glumila jednu Rachelinu sestru, dok je drugu glumila Reese Witherspoon). Applegate i Willis su za svoje uloge, koliko god male bile, nagrađeni Emmyjima. Kad je Tom Selleck ulazio na set (s obzirom na to da je većina snimana ispred publike) dobio bi ovacije i materijal bi bio neiskoristiv pa su se scene s njime snimale bez publike. Inače, ekipa je preferirala snimati ispred publike.

- Onda kao da su nam se sva osjetila izoštrila, bili smo bolje verzije sebe - rekao je jednom Matthew Perry.

- Još se nije pojavila serija koja je toplija, dražesnija, pametnija, smješnija i zabavnija od prijatelja. Neke, poput “Kako sam upoznao tvoju majku” imaju neke momente i atribute kakve imaju “Prijatelji” ali nitko nije toliko dobar. Osim toga, oni su deset sezona bili gotovo jednako kvalitetni i “svježi”, tome treba odati dužno poštovanje - napisao je jedan kritičar kada je serija završila. Ekipi je ponuđena i 11. po redu sezona no oni su je, mudro, kolektivno odbili rekavši da se “valja oprostiti dok smo na vrhuncu”.