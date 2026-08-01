Na današnji dan krenuo je MTV: Prvi spot postao je i posljednji

U prvim minutama 1. kolovoza 1981. godine, točno u 00:01 po lokalnom vremenu, započelo je emitiranje televizijskog kanala MTV (Music Television). Kanal je pokrenut u vlasništvu tvrtke Warner-Amex Satellite Entertainment, a njegov dolazak označio je početak revolucije u načinu na koji su publika i glazbenici doživljavali glazbu. Iako je prošle godine MTV ugašen, i dalje je sinonim za popularnu glazbu.

Iako je MTV službeno pokrenut 1981. godine, njegovi korijeni sežu nekoliko godina ranije. Važnu ulogu u njegovu nastanku imao je eksperimentalni kabelski sustav Warner Cablea pod nazivom QUBE u Columbusu, koji je služio kao svojevrsni laboratorij za razvoj novih televizijskih sadržaja. Upravo je iz tog okruženja proizašao program PopClips, emisija posvećena glazbenim spotovima koja se smatra jednim od najvažnijih preteča MTV-a.

Televizije danas ne mogu više pratiti korak s društvenim mrežama, a ta ista televizija je postavila visoku ljestvicu u odnosu na radio. Ironično, prvi spot emitiran na MTV-u te godine bio je "Video Killed The Radio Star" benda The Buggles, koji je ujedno bio i posljednji spot emitiran na kanalu. To je bio samo početak onoga što će kasnije ući u povijest.

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MTV pamti neke od najvećih trenutaka u povijesti moderne glazbe. Premijera spota za pjesmu "Thriller" Michaela Jacksona 1983. godine, začeci reality ere s emisijom "The Real World" i Nirvanino osvajanje mainstreama grunge glazbom samo su neki od primjera.

Neke od emisija koje su se prikazivale na MTV-u imaju kultni status danas. Jedna od takvih emisija je MTV Unplugged u kojoj su aktualne zvijezde prezentirale svoju glazbu u akustičnim izvedbama. Show je sniman i emitiran isključivo na MTV-u, a trajao je redovito punih deset godina. Nakon 2000. godine emisija je išla rjeđe nego dotad, a često su se prikazivale starije snimke slavnih glazbenika. Brojni izvođači koji su se 90-ih godina pojavili na MTV Unpluggedu, objavili su te snimke na nosačima zvuka. Eric Clapton, Nirvana, Mariah Carey, Alice in Chains i Shakira samo su neki od njih. Albumi su se prodavali u multi milijunskim nakladama te su dobivali i brojne nagrade.

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Svoju nagradu pokrenula je i kuća MTV, a samo taj segment nekoć moćnog brenda i dalje postoji. Glazbena televizija koju su poznavale generacije otišla je u zaborav s prvim minutama 2026. godine.

Psihomodo Pop prvi su se probili na MTV

MTV se u Europi počeo emitirati 1987. godine, a već godinu kasnije na kanalu se mogla poslušati i pjesma hrvatskog izvođača.

Psihomodo Pop su 1988. godine objavili debitantski album "Godina zmaja", na kojem je i njihov veliki hit "Ja volim samo sebe". Upravo taj album ih je lansirao prema vrhu tadašnje glazbene scene. 'Slučajno' su došli u priliku jedini s ovih prostora napraviti 'ozbiljniju' inozemnu karijeru. Gobac je prijavio bend za nastup na nizozemskom Festival De Grote Prijs van Nederland. Svidjela mu se ideja da bend nastupa u Amsterdamu. Već je i zaboravio na tu prijavu kad je sijevnula pozivnica da su od 600 prijava oni izabrani među 20 sretnika koji će nastupiti. Tamo su se prijavili s engleskom verzijom pjesme 'Ja volim samo sebe'.

- Mislim da smo, bez lažne skromnosti, tamo bili najbolji bend. Bila nam je mana što nismo iz Nizozemske, inače vjerujem da bismo pobijedili - rekao je.

No lukavo je iskoristio gostovanje na tom festivalu. Društven kakav već je, Davor se sprijateljio s Marcelom van Tiltom, koji je osim voditeljskog i organizacijskog sudjelovanja na amsterdamskom festivalu, bio lice s MTV-ja. Tamo je pustio spot 'Ja volim samo sebe', tj. englesku verziju spota pod nazivom "I'm In Love With Gobac", i bio je to prvi spot iz bivše države koji se vrtio na MTV-ju. Pjevač ističe kako su upravo ta vremena bila jedan od vrhunaca karijere.