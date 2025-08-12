Obavijesti

AKLEA NEON

Na Dori pjevala eko pjesmu s keljom i borom, a sada objavila da čeka prinovu: 'Majčinstvo...'

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 1 min
Osijek: Glazbenica Aklee Neon | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

Osječka glazbenica Aklea Neon, koju je šira publika upoznala na Dori 2020. s ekološkom pjesmom 'Zovi ju mama', objavila je da očekuje prvo dijete

Osječka glazbenica Dorotea Zovko (34), poznata pod umjetničkim imenom Aklea Neon, na društvenim je mrežama podijelila da je trudna. Na Facebooku je objavila nekoliko fotografija na kojima pozira s vidljivo zaobljenim trudničkim trbuhom, a uz njih je jednostavno napisala - 'Majčinstvo'.

Krajem 2023. godine Aklea je obznanila i zaruke s dugogodišnjim partnerom, poduzetnikom Rokom Bahatom, vlasnikom brenda Rokove borovnice. Romantični trenutak dogodio se u Egiptu, a umjetnica ga je tada opisala kao 'najnježniju i najdublju ljubav koju je osjetila'.

- Dakle, ja ću visjeti tamo i učiniti ga najsretnijim što će ikada biti. Jedva čekam da vam otpjevam u uho sve melodije koje ćemo stvarati… Volim te od prošlih života i u životima koji dolaze. Učinimo to - dodala je tada glazbenica.

Foto: Facebook/srpskasport

Par je povezan i ljubavlju prema prirodi, Aklea je jednom prilikom otkrila kako su joj upravo Rokove borovnice bile inspiracija za pjesmu posvećenu beračima, nastalu tijekom njezine duhovne prakse povezivanja s biljkama.

Aklea Neon je nomadska duša i 'skitnica s gitarom i looperom'. Glazbenim se putem zaputila još kao djevojčica u osječkom zboru Zumbići, a s vokalnim ansamblom Brevis nastupila i u Carnegie Hallu.

Nakon godina pjevanja u ansamblima, preselila se u Zagreb, radila u digitalnoj agenciji, a potom dala otkaz kako bi se potpuno posvetila glazbi.

Osijek: Glazbenica Aklee Neon | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

Šira publika upoznala ju je 2020. godine na Dori, gdje je izvela ekološku himnu 'Zovi ju mama' - jedinstven nastup keljom i borom i u kojem su joj 'pjevale' i biljke, zahvaljujući tehnologiji koja pretvara njihove električne impulse u zvuk.

Na Dori je završila na četvrtom mjestu s 23 boda.

