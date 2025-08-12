Na Dori pjevala eko pjesmu s keljom i borom, a sada objavila da čeka prinovu: 'Majčinstvo...'

Osječka glazbenica Dorotea Zovko (34), poznata pod umjetničkim imenom Aklea Neon, na društvenim je mrežama podijelila da je trudna. Na Facebooku je objavila nekoliko fotografija na kojima pozira s vidljivo zaobljenim trudničkim trbuhom, a uz njih je jednostavno napisala - 'Majčinstvo'.

Krajem 2023. godine Aklea je obznanila i zaruke s dugogodišnjim partnerom, poduzetnikom Rokom Bahatom, vlasnikom brenda Rokove borovnice. Romantični trenutak dogodio se u Egiptu, a umjetnica ga je tada opisala kao 'najnježniju i najdublju ljubav koju je osjetila'.

- Dakle, ja ću visjeti tamo i učiniti ga najsretnijim što će ikada biti. Jedva čekam da vam otpjevam u uho sve melodije koje ćemo stvarati… Volim te od prošlih života i u životima koji dolaze. Učinimo to - dodala je tada glazbenica.

Foto: Facebook/srpskasport

Par je povezan i ljubavlju prema prirodi, Aklea je jednom prilikom otkrila kako su joj upravo Rokove borovnice bile inspiracija za pjesmu posvećenu beračima, nastalu tijekom njezine duhovne prakse povezivanja s biljkama.

Aklea Neon je nomadska duša i 'skitnica s gitarom i looperom'. Glazbenim se putem zaputila još kao djevojčica u osječkom zboru Zumbići, a s vokalnim ansamblom Brevis nastupila i u Carnegie Hallu.

Nakon godina pjevanja u ansamblima, preselila se u Zagreb, radila u digitalnoj agenciji, a potom dala otkaz kako bi se potpuno posvetila glazbi.

Osijek: Glazbenica Aklee Neon | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

Šira publika upoznala ju je 2020. godine na Dori, gdje je izvela ekološku himnu 'Zovi ju mama' - jedinstven nastup keljom i borom i u kojem su joj 'pjevale' i biljke, zahvaljujući tehnologiji koja pretvara njihove električne impulse u zvuk.

Na Dori je završila na četvrtom mjestu s 23 boda.