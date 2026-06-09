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NAKON SUCHETA

Na ekrane dolazi novi Poirot! Utjelovit će ga mladi glumac, evo kako se mijenjao 'stari'

David Suchet igrao je Poirota godinama, a gledatelji su već navikli gledati njega u toj ulozi. No BBC je sada iznenadio fanove ovog fiktivnog detektiva otkrivši da će ga igrati mladi glumac
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Slavni detektiv Hercule Poirot vraća se na male ekrane. BBC je potvrdio kako pripremaju novu seriju o legendarnom belgijskom detektivu Agathe Christie, no najveće iznenađenje nije sam povratak, već odabir glavnog glumca. | Foto: Profimedia
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Slavni detektiv Hercule Poirot vraća se na male ekrane. BBC je potvrdio kako pripremaju novu seriju o legendarnom belgijskom detektivu Agathe Christie, no najveće iznenađenje nije sam povratak, već odabir glavnog glumca. | Foto: Profimedia
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