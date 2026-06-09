Na ekrane dolazi novi Poirot! Utjelovit će ga mladi glumac, evo kako se mijenjao 'stari'

David Suchet igrao je Poirota godinama, a gledatelji su već navikli gledati njega u toj ulozi. No BBC je sada iznenadio fanove ovog fiktivnog detektiva otkrivši da će ga igrati mladi glumac
Slavni detektiv Hercule Poirot vraća se na male ekrane. BBC je potvrdio kako pripremaju novu seriju o legendarnom belgijskom detektivu Agathe Christie, no najveće iznenađenje nije sam povratak, već odabir glavnog glumca.
| Foto: Profimedia
Slavni detektiv Hercule Poirot vraća se na male ekrane. BBC je potvrdio kako pripremaju novu seriju o legendarnom belgijskom detektivu Agathe Christie, no najveće iznenađenje nije sam povratak, već odabir glavnog glumca. |
Foto: Profimedia
Slavni detektiv Hercule Poirot vraća se na male ekrane. BBC je potvrdio kako pripremaju novu seriju o legendarnom belgijskom detektivu Agathe Christie, no najveće iznenađenje nije sam povratak, već odabir glavnog glumca.
| Foto: Profimedia
Uloga Poirota proslavila je Davida Sucheta, a sada je preuzima Edward Blummel.
| Foto: PA/PIXSELL
David Suchet potječe iz obitelji raznolikog kulturnog nasljeđa. Njegov otac bio je liječnik litvansko-židovskog podrijetla, dok je majka bila glumica s rusko-židovskim i engleskim anglikanskim korijenima. Iako odrastao bez izražene religijske pripadnosti, kasnije se posvetio anglikanskoj vjeri, što svjedoči o njegovom osobnom i duhovnom razvoju.
| Foto: screenshot/YouTube
Svoje obrazovanje započeo je u internatima u Kentu i Somersetu, a interes za glumu pokazao je već u tinejdžerskim godinama. Ključni korak u njegovoj profesionalnoj formaciji bio je studij na prestižnoj London Academy of Music and Dramatic Art, gdje je kasnije djelovao i kao potpredsjednik.
| Foto: Victoria Jones/PRESS ASSOCIATION
Kazališna karijera Davida Sucheta iznimno je bogata. Počeo je krajem 60-ih, a 1973. pridružio se Royal Shakespeare Companyju, gdje je sudjelovao u brojnim klasičnim produkcijama.
| Foto: Nick Ansell
Tijekom godina ostvario je niz zapaženih uloga na londonskom West Endu i Broadwayu, uključujući nastupe u dramama kao što su "Amadeus" i "Who’s Afraid of Virginia Woolf?". Njegov kazališni rad donio mu je čak devet nominacija za prestižne Olivier nagrade te jednu nominaciju za nagradu Tony.
| Foto: Gareth Fuller/PRESS ASSOCIATION
Ipak, upravo je televizijska uloga Poirota obilježila njegovu karijeru. Od 1989. do 2013. godine Suchet je sustavno i predano utjelovio slavnog belgijskog detektiva iz djela Agathe Christie.
| Foto: Suzan
Njegova interpretacija bila je rezultat temeljite pripreme – proučio je sve romane i kratke priče te razradio detaljan psihološki profil lika. Zahvaljujući toj posvećenosti, njegov Poirot smatra se najvjernijim prikazom književnog predloška, a uloga mu je donijela i nominaciju za nagradu BAFTA.
| Foto: Gareth Fuller/PRESS ASSOCIATION
Osim Poirota, Suchet je ostvario niz zapaženih televizijskih i filmskih uloga. Među njima se ističe nastup u seriji "The Way We Live Now", za koji je osvojio prestižne nagrade, kao i uloge u povijesnim dramama, filmskim produkcijama i dokumentarcima.
| Foto: Ian Nicholson/PRESS ASSOCIATION
Njegova svestranost vidljiva je i u glasovnim ulogama te sudjelovanju u adaptacijama književnih djela.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Za svoj doprinos umjetnosti i društvu, Suchet je višestruko nagrađivan. Odlikovan je redovima OBE i CBE, a 2020. godine proglašen je vitezom za zasluge u dramskoj umjetnosti i humanitarnom radu.
| Foto: Ian West
Osim glume, aktivno sudjeluje u kulturnim i ekološkim inicijativama, uključujući projekte vezane uz rijeku Temzu.
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Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION
Foto Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION
Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Foto Toby Melville/REUTERS
Foto MAJA SMIEJKOWSKA/PRESS ASSOCIATI
Foto Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION