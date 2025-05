Na Eurosongu bila 5 puta, a za 24sata otkrila: 'Evo što se sve krije iza jednog nastupa tamo'

Na sceni to sve izgleda glamurozno, izbor za pjesmu Eurovizije i jest jedan od najvećih show programa na svijetu, no do toga "dalek, dug je put". Ne mislimo pritom samo na "lokalne" izbore nego i na sam Eurosong, na koji izvođači dolaze i po dva tjedna uoči polufinalnih nastupa.

Pripreme počinju, naravno, mnogo ranije, dorade na scenskom nastupu, pa tu je i snimanje razglednica, ali pravi žrvanj, čak bismo se usudili reći rudnik, počinje kad stupe na tlo zemlje domaćina, desetak dana prije prvog nastupa. Iskustva, i to velika, ima i Danijela Večerinović Burić. Vesela, prpošna, radišna, a još i dobro pjeva. Nije ni čudo da je dosad čak pet puta bila na Eurosongu.

Na Eurosongu u Moskvi 2009. godine. Tad je Danijela bila članica delegacije BiH | Foto: Privatni album

- To natjecanje predstavlja jedno od najvećih i najgledanijih glazbenih natjecanja na svijetu, koje okuplja izvođače u velikom slavlju glazbe, kulture i scenske kreativnosti. Jedan je od rijetkih globalnih događaja na kojima je raznolikost stvarno u središtu pažnje. Imala sam tu čast biti prateći vokal na Eurosongu čak pet puta - rekla nam je Danijela pa nastavila:

- Tri puta sam nastupala za delegaciju BiH: Marija Šestić u Finskoj, grupa Regina u Rusiji, Vukašin Brajić u Norveškoj, te dva puta za delegaciju Hrvatske: Nina Badrić u Azerbajdžanu i Nina Kraljić u Švedskoj. Biti pozvan sudjelovati predstavlja priznanje profesionalnosti, vokalne kvalitete i pouzdanosti u zahtjevnom glazbenom okruženju, tako da sam svaki put oduševljeno pristala.

Na najvećoj svjetskoj pozornici samo su tri minute, ali za te tri minute pripremaju se mjesecima.

Foto: Privatni album

- Krajnji proizvod je pjesma koja mora trajati samo 3 minute. Ali iza te riječi 'samo' krije se cijela 'vječnost' mukotrpnog rada. Za svaki od nastupa pripremali smo se mjesecima. Vokalne, kostimske i plesne probe ispunjavale su nam dane. Svaki kostim koji je šivan uvijek je sašiven malo uže jer obavezno od siline obveza padne i kilaža - otkriva nam Danijela.

Kao što smo spomenuli, dva tjedna uoči polufinalnog nastupa delegacije iz svake zemlje već su "na destinaciji".

- Što se produkcije tiče, u svojih 25 godina iskustva u glazbenoj industriji nikad se nisam susrela s tako visoko profesionalnim produkcijskim uvjetima. Svaki kadar je pomno režiran i odobren od strane umjetnika: rasvjeta, pozicije na pozornici, popratni elementi... Sve je poput savršeno složene police, sve na svome mjestu. Produkcija ove veličine jednostavno ne trpi pogreške, a tim vrhunskih profesionalaca s produkcijske strane uvijek se trudi pobijediti sve izazove - rekla nam je pjevačica.

Foto: Privatni album

Svi su im dani isplanirani do zadnjeg detalja. Osim dugotrajnih proba, tu su obaveze prema medijima, odnosno intervjui, promocije... Priznaje Danijela da se ipak pronašlo vremena i za ponešto zabave.

- I one su odlične. Ma sve je to drugi svijet. Na jednome mjestu... kostimi, pirotehnika, koreografije i puno neočekivanih trenutaka. Svaka od zemalja na poseban se način predstavlja na crvenom tepihu. Cijeli grad je tih dana preplavljen različitim jezicima, kulturama i glazbenim stilovima. Zemlja domaćin uvijek se maksimalno potrudi educirati nas, organizirati izlete i upoznati nas sa svojim načinom života. U potpunosti te ponese taj optimistični duh i zajedništvo, kao da cijela zemlja tih 15 dana živi Eurosong.

Uspomene s natjecanja su posebne.

- Svatko će reći da nije bitan cilj nego putovanje, a upravo je to Eurosong bio nama. Stvorili smo nemali broj prijateljstava, upoznali kulturu i ljude drugih zemalja. Zanimljivo, fanovi Eurosonga jedna su od najgorljivijih skupina koje sam ikad upoznala. Znaju napamet sve izvođače i prateće vokale. Na crvenom tepihu znali bi dovikivati naša imena, što nas je jako iznenadilo, ali i razveselilo. Ne mogu niti nabrojiti svu silu urnebesnih doživljaja i uspomena koje ću zauvijek pamtiti - rekla je Danijela.

Danijela Večerinović Burić bila je dio tima Nine Kraljić koja je Hrvatsku predstavljala 2016. u Stockholmu | Foto: Privatni album

Emocije su, naravno, različite. Ima onih koji su veliki zaljubljenici u taj festival, prate izbore u pojedinim zemljama, a s druge strane ima onih koje Eurosong uopće ne zanima.

- Ljudi imaju različit doživljaj Eurosonga. Za neke je to parada kiča, ali za mnoge obitelji i prijatelje predstavljaju godišnju tradiciju, ljudi uz njega odrastaju, zbližavaju se i prenose ga na mlađe generacije. Mislim da je postao snažan simbol prihvaćanja, slobode izražavanja i radosti. Sa svojim dojmljivim nastupima i porukama ljubavi i jednakosti već dugo je siguran prostor u kojem se ljudi mogu prepoznati na pozornici - izjavila je pa za kraj dodala:

- Na kraju priče, Eurosong nije samo natjecanje nego slavlje identiteta, zajedništva i emotivne povezanosti preko granica.